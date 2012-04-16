Asus yeni K ve N serisi laptop modellerini duyurdu





Asus'un yeni serileri N56, N76, N46 ve K55 modellerinden oluşuyor. N56 modeli 17.3 inç, N76 modeli 15.6 inç, N46 modeli 14 inç ve K55 modeli 15.6 inç boyutunda ekran barındırıyor.





N serisi modellerde Intel Core i7-2670QM, Intel Core i5-2450M/2430M ve Intel Core i3-2350M/2330M işlemci opsiyonları yer alıyor. 8GB' a kadar DDR3 1333MHz RAM bellek, 1366 x 768, 1600 x 900 ve 1920 x 1080 ekran çözünürlükleri, 2GB VRAM bellekli NVIDIA GeForce GT 635m grafik birimi, 500GB/750GB/1TB ve 5400rpm/7200rpm 2.5 inç HDD seçenekleri, DVD/Blu-ray yazıcı, WiFi, Bluetooth 3.0, USB 3.0, HDMI, 6 hücreli batarya, farklı Windows 7 sürümleri bu seride yer alıyor.





K55 modeli ise Intel Core i7 2670QM, Intel Core i5 2450m, Intel Core i3 2350m ve Intel Pentium B960 işlemci opsiyonları sunuyor. 8GB'a kadar DDR3 1333MHz RAM, 2GB VRAM bellekli NVIDIA GeForce GT 630M grafik kartı, 1366 x 768 piksel çözünürlük, 320GB/500GB/640GB/1TB kapasiteli 2.5 inç 5400rpm/7200rpm HDD, DVD/Blu-ray sürücü, WiFi, Bluetooth 3.0, 6 hücreli batarya, Altec Lansing hoparlörler şeklinde diğer özellikleri mevcut.





Modellerin ilk sürümü Sandy Bridge işlemci ile piyasaya sunulacakken, sonraki sürümler Ivy Bridge ile güncellenecek. Modellerdeki Super Hybrid Engine II ile enerji tasarrufu sağlanırken, Instant On özelliği ile 2 saniye içerisinde bekleme durumundan çıkılabiliyor.





Alüminyum kasa üzerinde farklı tonlardaki kaplamalar dikkat çeken diğer bir özellik. Modellerin fiyatları ve çıkış tarihi henüz bilinmiyor.