Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Asus yeni K ve N serisi laptop modellerini duyurdu

7 yıl
7,2b
1
14
Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Asus'un bu yıl için yeni bir tasarım ve konfigürasyonla piyasaya sürmeyi düşündüğü ve ilk olarak CES 2012 fuarında görücüye çıkan K ve N serisi laptopları, Milano'daki tasarım günlerinde resmiyete kavuştu.

Asus'un yeni serileri N56, N76, N46 ve K55 modellerinden oluşuyor. N56 modeli 17.3 inç, N76 modeli 15.6 inç, N46 modeli 14 inç ve K55 modeli 15.6 inç boyutunda ekran barındırıyor.

N serisi modellerde Intel Core i7-2670QM, Intel Core i5-2450M/2430M ve Intel Core i3-2350M/2330M işlemci opsiyonları yer alıyor. 8GB' a kadar DDR3 1333MHz RAM bellek, 1366 x 768, 1600 x 900 ve 1920 x 1080 ekran çözünürlükleri, 2GB VRAM bellekli NVIDIA GeForce GT 635m grafik birimi, 500GB/750GB/1TB ve 5400rpm/7200rpm 2.5 inç HDD seçenekleri, DVD/Blu-ray yazıcı, WiFi, Bluetooth 3.0, USB 3.0, HDMI, 6 hücreli batarya, farklı Windows 7 sürümleri bu seride yer alıyor.

K55 modeli ise Intel Core i7 2670QM, Intel Core i5 2450m, Intel Core i3 2350m ve Intel Pentium B960 işlemci opsiyonları sunuyor. 8GB'a kadar DDR3 1333MHz RAM, 2GB VRAM bellekli NVIDIA GeForce GT 630M grafik kartı, 1366 x 768 piksel çözünürlük, 320GB/500GB/640GB/1TB kapasiteli 2.5 inç 5400rpm/7200rpm HDD, DVD/Blu-ray sürücü, WiFi, Bluetooth 3.0, 6 hücreli batarya, Altec Lansing hoparlörler şeklinde diğer özellikleri mevcut.

Modellerin ilk sürümü Sandy Bridge işlemci ile piyasaya sunulacakken, sonraki sürümler Ivy Bridge ile güncellenecek. Modellerdeki Super Hybrid Engine II ile enerji tasarrufu sağlanırken, Instant On özelliği ile 2 saniye içerisinde bekleme durumundan çıkılabiliyor. 

Alüminyum kasa üzerinde farklı tonlardaki kaplamalar dikkat çeken diğer bir özellik. Modellerin fiyatları ve çıkış tarihi henüz bilinmiyor.

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
XinT 7 yıl
@TeamAnimus
bence multi touch pad cidden harika birsey eger istemiyorsan direveri kaldırıp yada istedigin özellikleri aktifşleştirip istemediklerini kapatıp kullanabilirsin.Ben touchpadi sevmeyen biri olarak bunu cok seviorum
N serisi kullanana biri olarak yeni seriyi beklicem
Ama asustan tek ricam
Su müşteri hizmetlerinin telefonunu ve mail servisini düzeltsinler
Zaten teknik servistede cok aksaklık oluyor geliştirilmesi lazım...ŞİKAYETİM ÇOK FAZLA!1000Lira toplamda maliyet cıktı 3 yıllık bir laptop için!Yenisi almak daha mantıklı servis markadan soguttu resmen
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
süper bilgiseyar aldım hergün kula nıyorum yatmıyorum bilgiseyarı oyunuyorum teşekürler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TeamAnimus 7 yıl
Umarım TouchPadi ELAN değildir yoksa Windows üzerinde insanı gerçekten çıldırtan bir kullanıcı deneyimi var. Örn: Macbook Air'larda fare kullanımı çok nadirken Asus Ux31 Ultrabook'unuzda fare kullanmanız şart çünkü ELAN'ın TouchPad'inize sunduğu "yazılım" işinizi kolaylaştırmaktan ziyade zorlaştırıyor. Scrolling'i o kadar rezalet ki Chrome'u kullanamıyorsunuz bile Internet Explorer'ı ise zar zor.

Kötüleme bir yana: Asus'un N76 kasada;
Intel Core i5-2450M/2430M
6GB 1333MHz DDR3
15.6" 1600x900
2GB nVidia GT 635M
750GB 7200RPM
DVD/Blu-ray Yazıcı, WiFi, Bluetooth 3.0, USB 3.0, HDMI..

gibi bir kombinasyon sunarsa bu ürünün Windows notebook camiasında tutulacağından eminim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mczaga 7 yıl
thunderbolt portu neden yokki 10gb/sn.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fatz 7 yıl
K53, N53 ve N55 modellerine nazaran tasarım dışında ciddi bir fark göremedim ben. Ki ekran kartı olarak bile 540M ve 555M'in yeniden isimlendirilmiş halleri olan 630M ve 635M kullanılmış. Kepler mimarili yeni GPU'lar kullanılsaydı keşke (GT 640M, GT 650M).

N56'nın tasarımını çok beğendim ama. Apple MacBook Pro modellerini andırıyor. Sade ve şık.

Bu modelleri düşünenler en azından Sandy Bridge işlemcili modeller yerine Ivy Bridge işlemcili modeller beklemeli. Hatta Ivy Bridge'in gecikmesi durumunda fiyat avantajı olursa K53 veya N55 modelleri de tercih edilebilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
psycho2 7 yıl
Ekran kartları orta seviye biraz daha üst model karlar koymaları daha iyi olumus bence.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
E_Aydin35 7 yıl
Bu yeni seri laptoplar, iyi .ıkış yakalıyıcakdır özellikle tabletin moda olduğu şu dönemde taşınılabilir oyuncu PC'leri için, seçenek ol bol sunulmuş bu güzel tasarımda güzel..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
jole1 7 yıl
size lattopun kralı bu alien ware newtophardware.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
leventalpsal 7 yıl
N56 modeli 17.3 inç, N76 modeli 15.6 inç
ters olmuş
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zurna 7 yıl
Fiyat konusunda yaklaşık ta olsa birşey söylemeliler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
JrMaster 7 yıl
1366x768 pixelde neden bu kadar ısrarcı olurlar ki
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yenerbalcı 7 yıl
Asus N76
tasarımı güzel fiyat iyi olursa çok satar (N serisinde zamanla küçük delik aralarına pislik dolar fakat tasarım sade ve güzel )
youtube.com/...

Asus K serisi buradan bile dandik görünüyor

Ben 17" OLED dizüstü bekliyorum 1-2 yıl sonra çıkar herhalde
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +349 Redeemertr +317 V4LKyR +299 KoşanBalık +200 madmahmutd +198 MacGyver. +173 Informed +155 WB +132 serdar_k +132 Txrboz +126
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
7215 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Taşınabilir Bilgisayarlar, asus
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl HTC One X video inceleme Tegra 3 Mercek Altında! 7 yıl Haftanın en iyi Android oyunları -32- Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim