Asus yeni dizüstü bilgisayarları G74SX-A1 ve G74SX-3DE'yi ön-siparişe sundu

Asus oyuncular için hazırladığı Republic of Gamers serisi yeni dizüstü bilgisayarlarını ön-siparişe sundu. Tayvan'da düzenlenen Computex 2011 Fuarı'nda, Asus standının en çok ilgi gören mobil ürünleri arasında yer alan G74SX-A1 ve G74SX-3DE model isimli yeni dizüstü bilgisayarlar, çift fanlı yeni soğutma sistemi başta olmak üzere güçlü donanım özellikleri ve agersif tasarım çizgileriyle yüksek performanslı sistem isteyenlere göz kırpıyorlar.

Model isimlerinden de anlaşılabileceği üzere her ikisi de G74 serisi altında lanse edilen sistemlere, Intel'in 2GHz'de çalışan dört çekirdekli Core i7-2620QM işlemcisi güç veriyor. 3GB GDDR5 bellekli GeForce GTX 560M mobil grafik birimi ile donatılan dizüstü bilgisayarlarda dört adet DIMM slotu bulunuyor ve her slot için en yüksek 4GB olmak üzere toplamda 16GB'lık bellek kapasitesine ulaşılabiliyor ki bu sayede sistemler, spesifik bazı meslek kolları (tasarımcılar gibi) aynı zamanda mobil iş istasyonuna dönüşebiliyorlar.

7200 devir/dakika hızında çalışan ve 750GB kapasite sunan iki adet disk ile toplamda 1.5TB gibi mobil sistemler için devasa sayılabilecek bir depolama alanına sahip olan sistemlerden G74SX-A1 modeli 17.3-inç boyutunda ve 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünde LED backlit ekrana ve Blu-ray kombo sürücüyle, aynı ekran çözünürlüğüne sahip olan G74SX-3DE modeli ise farklı olarak 120Hz 3D panel, Nvidia'nın 3DVision gözlük kiti ve Blu-ray yazıcı ile geliyor.

Windows 7 Home Premium 64-bit işletim sistemi ve 5200 mAh kapasiteli 8 hücreli pil ile gelen dizüstü bilgisayarlarla birlikte sırt çantası ve oyuncu faresi de geliyor. Asus'un oyunculara yönelik yeni dizüstü bilgisayarlarından G74SX-A1 modeli 1745$, G74SX-3DE modeei ise 1979$ seviyesinden başlayan fiyatlarla ön-siparişe sunulurken, dağıtımın 28 Haziran'dan itibaren başlayacağı ifade ediliyor.





