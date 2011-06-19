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Asus yeni dizüstü bilgisayarları G74SX-A1 ve G74SX-3DE'yi ön-siparişe sundu

7 yıl
71b
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34
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus oyuncular için hazırladığı Republic of Gamers serisi yeni dizüstü bilgisayarlarını ön-siparişe sundu. Tayvan'da düzenlenen Computex 2011 Fuarı'nda, Asus standının en çok ilgi gören mobil ürünleri arasında yer alan G74SX-A1 ve G74SX-3DE model isimli yeni dizüstü bilgisayarlar, çift fanlı yeni soğutma sistemi başta olmak üzere güçlü donanım özellikleri ve agersif tasarım çizgileriyle yüksek performanslı sistem isteyenlere göz kırpıyorlar.
Model isimlerinden de anlaşılabileceği üzere her ikisi de G74 serisi altında lanse edilen sistemlere,  Intel'in 2GHz'de çalışan dört çekirdekli Core i7-2620QM işlemcisi güç veriyor. 3GB GDDR5 bellekli GeForce GTX 560M mobil grafik birimi ile donatılan dizüstü bilgisayarlarda dört adet DIMM slotu bulunuyor ve her slot için en yüksek 4GB olmak üzere toplamda 16GB'lık bellek kapasitesine ulaşılabiliyor ki bu sayede sistemler, spesifik bazı meslek kolları (tasarımcılar gibi)  aynı zamanda mobil iş istasyonuna dönüşebiliyorlar.
7200 devir/dakika hızında çalışan ve 750GB kapasite sunan iki adet disk ile toplamda 1.5TB gibi mobil sistemler için devasa sayılabilecek bir depolama alanına sahip olan sistemlerden G74SX-A1  modeli 17.3-inç boyutunda ve 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünde LED backlit ekrana ve Blu-ray kombo sürücüyle, aynı ekran çözünürlüğüne sahip olan G74SX-3DE  modeli ise farklı olarak 120Hz 3D panel, Nvidia'nın 3DVision gözlük kiti ve  Blu-ray yazıcı ile geliyor.
Windows 7 Home Premium 64-bit işletim sistemi ve 5200 mAh kapasiteli 8 hücreli pil ile gelen dizüstü bilgisayarlarla birlikte sırt çantası ve oyuncu faresi de geliyor. Asus'un oyunculara yönelik yeni dizüstü bilgisayarlarından  G74SX-A1 modeli 1745$, G74SX-3DE modeei ise 1979$ seviyesinden başlayan fiyatlarla ön-siparişe sunulurken, dağıtımın 28 Haziran'dan itibaren başlayacağı ifade ediliyor. 


 

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DH Misafiri 7 yıl
yeni aldım bakalım nasıl çok merak ediyorum. ama bana mutlaka high seviye için yedek sogutucu almam söylendi ne derece doğru??
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teginkurt 7 yıl
airalert
kaancan01 Arkadaslar, dolar bu sekilde rekora giderken, fiyatini kesinlikle yukseltmedigim, cok yakinda Turkiyeye getirecegim, Turkiye de dahil Uluslararasi Garanti + Kaza Garantisi kapsaminda olan 2 cesit Asus G74 modelini sizlere takdim etmek isterim. Dedigim gibi yakin zaman bu canavarlar TRde olacak. Sahibindende yayinladigim linkler: sahibinden.com/... sahibinden.com/... Bilgilsayarlar 0 olarak gelecek, kesinlikle Refurbished ya da kullanilmis degiller, faturasini da vericem, orda her ayrintisi yazacak. Refurbished bilgisayarlarin uluslararasi garanti kapsaminda olmadigini unutmayiniz. Kullanilmis bilgisayarlarin zaten hicbir garantisi yok.. Ilgilenenler; kivanc888@gmail adresine mail atabilirler. Daha uygun fiyata bulabileceginizi sanmiyorum..
kardeşim hangi ülkeden ve hangi mağazadan veya internet sitesinden getirtiyorsun bana pm atar mısın?Çünkü ben bugun bizim yurt dışıyla bağlantısı olan bi bilgisayarcıya g74sx-a1 siparişi verdim de eğer sen ucuza getirtiyorsan o adamı da oraya yonlendirim de kazık yemesin
.Bir de bestubuyda g74sx-bbk7 1200 dolar,xtopicte fln 1745 dolar.Tırstım şimdi 1200e fln getirtemez miyim ve vergi verecek miyim vermeyecek miyim çok teşekkürler şimdiden.

arkadaşım bu ürünü bestbuydan alıp getirebilecek var mı ?
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parkboy 7 yıl
Webdenal.com - ASUS AS G74SX-91061V (G74SX-3DE Modeli)


Bir kez alışverşim oldu bu siteden güvenilir bir site, hatta o zaman aldığım ürünü acil istediğim için kargolatmayıp mecidiyeköy den kendim almıştım. (esnek ve anlayışlı bir firma diyebilirim)
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mehmetoguzderin 7 yıl
Siteyi verebilirmisin? Mumkunse vericegin sitenin guvenilirlik durumunu soylermisin?
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VII_outLaw 7 yıl
çıksada alsak "amazon" da mevcutmuş galiba öyle duymuştum.
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mehmetoguzderin 7 yıl
Sahibinden sizle iletisime gectim lutfen mesajlariniza bakin almayi dusunuyorum.
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Pred4toR 7 yıl
Bu arada ben ilanların sahibi değilim. :) Sadece alet hakkında biraz bilgim var o kadar :) 3D istiyorsanız Türkiye'de bir tane site 4000 liraya satıyor
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mehmetoguzderin 7 yıl
Sorularim var:
Neden getirdiklerin 16 GB ram degil?
Hangi ilanin 3D gozlugu icinde bulunduran model?
16 GB ramden baska en ustten az ozellik goremedim ama varsa soylermisin?
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Pred4toR 7 yıl
Çünkü Asus bu modelleri zaten 8 yada 12 gb ramli çıkarttı. Özel birşey değil bu.

Bu 2 ilanda da 3boyutlu model yok.

hdd farkı var ve ekran çözünürlüğü farkı var ilanlarda
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mehmetoguzderin 7 yıl
Tuh asus teknik servisleri acaba turkce klavye monte edebilir mi?
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Pred4toR 7 yıl
Yapılabilir.

150-250 TL arasında mal oluyor.
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Girrffe 7 yıl
Bilgisayar çok güzel.Ama fiyat yurt dışı fiyatıysa türkiye fiyatı 5bin lira civarında olur
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wictoRy 7 yıl

Girrffe

Bilgisayar çok güzel.Ama fiyat yurt dışı fiyatıysa türkiye fiyatı 5bin lira civarında olur


abartmayalım, en fazla 3.500
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Dozaj Filesi 7 yıl
ilk duyurulduğunda g74sx için gözlüksüz 3d ekrandan bahsedilmişti ama şimdi gözlük kitinden bahsediliyor. asus'un kendi sitesinde de bu konudan bahsedilmemiş. bahsedilmiş kelimesini hiç bu kadar kullandığımı hatırlamıyorum:)
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benben2009 7 yıl
çok abartılı değilmi video
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alpa07 7 yıl
videosu güzel miş
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