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Asus yeni flaş aksesuarlarını duyurdu

4 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Asus yeni flaş aksesuarlarını duyurdu

Bu yılı en iddialı modellerinden birisi olmaya aday ZenFone 2'nin satışa sunulma etkinliğinde Asus yeni flaş aksesuarlarına da resmiyet kazandırdı. Aksesuarlar daha iyi fotoğraf çekmenize yardımcı olacak.
Asus'un ilk aksesuarı Xenon flaş içeren ZenFlash. USB OTG üzerinden cihaza bağlanan flaş arka kısma tutturulabiliyor. Gerekli ayarlamalardan sonra fotoğraf çekimi sırasında flaş patlıyor. Asus standart LED flaşlardan 400 kez daha fazla parlaklık sağlandığını belirtiyor.
Diğer aksesuar ise LolliFlash. İki tonlu LED flaş barındıran LolliFlash aslında bir fener görevi görüyor. Kulaklık girişine takılan ürün kullanıcının poz vermesinden önce ekstra ışık sağlamayı amaçlıyor. Ayrıca çekim esnasında da bu ekstra ışıktan faydalanabiliyorsunuz. Üç farklı renge sahip olan LolliFlash ayrıca filtre olarak kullanılabilecek koruma kapağı ile birlikte geliyor. Her iki ürün için de bir fiyat bilgisi açıklanmadı.



http://www.phonearena.com/news/The-ZenFlash-adds-a-Xenon-flash-to-your-Asus-phone_id67043 Yorum Yaz
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Genç Düşünür 3 yıl
Aksesuara gerek var mı ki?
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aycibin 3 yıl
çok gereksiz.daha iyisi ebay'de 5$'a alınabiliyor.hem kulaklı girişine takılıyor ve ön/arka kamerada kullanılıyor.LED olduktan sonra daha parlak olmasının faydası da yok.entegre bir xenon olmadıktan sonra çöp.
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kuafortr 3 yıl
zenfon da var mı yorumlariniz.net/... özellik
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ResistibiLiTy 3 yıl
Zen Ear diye bir ürün tanıttılar normal kulaklığa göre 20 kat berrak ses hayat ile iletişiminizi keser felan dediler nereye baktımsa yok niye tanıttılar ne oldu birde bununla ilgili bir haber araştırma yaparsanız Zenfone 2 lansmanına ces 2015 e bakın. @Ekrem71
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lostlast 4 yıl
Abi nereye koyacaz bunu. Dur şunu takayım mi diycez. Zaten 5.5 inc ekran çok kaba yapar
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nightsoldier 4 yıl
Bunu yanimda tasiyacagima, kompakt makine tasririm daha iyi
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3d_enjoy 4 yıl
bence saçma bir aksesuar lumia 1020 deki gibi xenon flashı telefona eklemeliydi
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nice2meetyou 4 yıl
dikkat çekmesi bile yeter
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