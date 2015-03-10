Asus yeni flaş aksesuarlarını duyurdu





Bu yılı en iddialı modellerinden birisi olmaya aday ZenFone 2'nin satışa sunulma etkinliğinde Asus yeni flaş aksesuarlarına da resmiyet kazandırdı. Aksesuarlar daha iyi fotoğraf çekmenize yardımcı olacak.

Asus'un ilk aksesuarı Xenon flaş içeren ZenFlash. USB OTG üzerinden cihaza bağlanan flaş arka kısma tutturulabiliyor. Gerekli ayarlamalardan sonra fotoğraf çekimi sırasında flaş patlıyor. Asus standart LED flaşlardan 400 kez daha fazla parlaklık sağlandığını belirtiyor.

Diğer aksesuar ise LolliFlash. İki tonlu LED flaş barındıran LolliFlash aslında bir fener görevi görüyor. Kulaklık girişine takılan ürün kullanıcının poz vermesinden önce ekstra ışık sağlamayı amaçlıyor. Ayrıca çekim esnasında da bu ekstra ışıktan faydalanabiliyorsunuz. Üç farklı renge sahip olan LolliFlash ayrıca filtre olarak kullanılabilecek koruma kapağı ile birlikte geliyor. Her iki ürün için de bir fiyat bilgisi açıklanmadı.









http://www.phonearena.com/news/The-ZenFlash-adds-a-Xenon-flash-to-your-Asus-phone_id67043