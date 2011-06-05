Asus yeni nesil Intel Atom platformunu kullanan Mini-ITX anakartını gösterdi

AMD'nin Brazos kod adlı Fusion platformuyla iddialı bir giriş yaptığı netbook pazarında pozisyonunu korumak isteyen Intel, 32nm üretim teknolojisiyle hazırladığı yeni nesil Atom işlemcilere sahip Cedar Trail platformunu, son çeyrekte pazara sunmaya hazırlanıyor. Üreticilerin bir süredir üzerinde çalıştıkları Cedar Trail tabanlı sistem ve anakartlara ilişkin detaylar Computex 2011 Fuarı'nda endüstrinin beğenisine sunuldu. Intel'in yeni platformuna yönelik ürün sergileyen üreticilerden biri de Asus oldu ve firma netbook modellerinin yanında D27NM10-I IPC kod adlı yeni Mini-ITX anakartını da sergiledi.

Kompakt boyutlarıyla dikkat çeken anakart, Intel'in yeni nesil Atom D2700 işlemcisinden güç alıyor. Çift çekirdekli tasarıma sahip olan ve 2.13GHz'de çalışan entegre işlemciye, şu anki güncel Atom platformunda kullanılan NM10 yonga seti eşlik ediliyor. Görüldüğü üzere yeni nesil Atom platformunun geriye dönük çipset uyumluluğu bulunuyor ve bunun üreticilerin yeni platforma daha hızlı adapte olmaları noktasında önemli bir avantaj sağlayacağı belirtiliyor. Üzerinde iki adet DDR3 SO-DIMM bellek slotu bulunan anakart, aynı zamanda platformla gelen yeni entegre grafik birimi sayesinde gelişmiş çoklu ortam özellikleri de sunuyor.

Yapılan açıklamalara göre Cedar Trail platformunun temel güncellemeleri doğrultusunda Asus'un yeni anakartı 1080p videoları akıcı bir şekilde oynatabilecek ve Blu-ray 2.0 desteği sunacak. Çoklu ortam odaklı mini bilgisayarların hederflendiği anakartta görüntü aktarımı için DVI ve D-Sub konnektörlerine yer verilirken, diğer özellikler arasında çift Gigabit Ethernet, dört adet USB 2.0 portu ve 6 kanal ses desteğinin sunulduğunu görüyoruz. Bu arada bir detayın daha altını çizmekte fayda var. Anakart üzerinde bir adet PCIe x1 slotu bulunuyor. Dileyen kullanıcılar, ihtiyaç duydukları takdirde PCIe x1 tabanlı az sayıda ekran kartından birini anakart üzerinde kullanabilecekler.

Asus tarafından Intel'in yapacağı resmi Cedar Trail lansmanına paralel olarak satışa sunulması beklenen anakartın fiyatı hakkında konuşmak içinse henüz oldukça erken.