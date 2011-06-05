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Asus yeni nesil Intel Atom platformunu kullanan Mini-ITX anakartını gösterdi

7 yıl
10,7b
1
11
Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus yeni nesil Intel Atom platformunu kullanan Mini-ITX anakartını gösterdi
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AMD'nin Brazos kod adlı Fusion platformuyla iddialı bir giriş yaptığı netbook pazarında pozisyonunu korumak isteyen Intel, 32nm üretim teknolojisiyle hazırladığı yeni nesil Atom işlemcilere sahip Cedar Trail platformunu, son çeyrekte pazara sunmaya hazırlanıyor. Üreticilerin bir süredir üzerinde çalıştıkları Cedar Trail tabanlı sistem ve anakartlara ilişkin detaylar Computex 2011 Fuarı'nda endüstrinin beğenisine sunuldu. Intel'in yeni platformuna yönelik ürün sergileyen üreticilerden biri de Asus oldu ve firma netbook modellerinin yanında D27NM10-I IPC kod adlı yeni Mini-ITX anakartını da sergiledi.

Kompakt boyutlarıyla dikkat çeken anakart, Intel'in yeni nesil Atom D2700 işlemcisinden güç alıyor. Çift çekirdekli tasarıma sahip olan ve 2.13GHz'de çalışan entegre işlemciye, şu anki güncel Atom platformunda kullanılan NM10 yonga seti eşlik ediliyor. Görüldüğü üzere yeni nesil Atom platformunun geriye dönük çipset uyumluluğu bulunuyor ve bunun üreticilerin yeni platforma daha hızlı adapte olmaları noktasında önemli bir avantaj sağlayacağı belirtiliyor. Üzerinde iki adet DDR3 SO-DIMM bellek slotu bulunan anakart, aynı zamanda platformla gelen yeni entegre grafik birimi sayesinde gelişmiş çoklu ortam özellikleri de sunuyor.

Yapılan açıklamalara göre Cedar Trail platformunun temel güncellemeleri doğrultusunda Asus'un yeni anakartı 1080p videoları akıcı bir şekilde oynatabilecek ve Blu-ray 2.0 desteği sunacak. Çoklu ortam odaklı mini bilgisayarların hederflendiği anakartta görüntü aktarımı için DVI ve D-Sub konnektörlerine yer verilirken, diğer özellikler arasında çift Gigabit Ethernet, dört adet USB 2.0 portu ve 6 kanal ses desteğinin sunulduğunu görüyoruz. Bu arada bir detayın daha altını çizmekte fayda var. Anakart üzerinde bir adet PCIe x1 slotu bulunuyor. Dileyen kullanıcılar, ihtiyaç duydukları takdirde PCIe x1 tabanlı az sayıda ekran kartından birini anakart üzerinde kullanabilecekler.

Asus tarafından Intel'in yapacağı resmi Cedar Trail lansmanına paralel olarak satışa sunulması beklenen anakartın fiyatı hakkında konuşmak içinse henüz oldukça erken.

Asus yeni nesil Intel Atom platformunu kullanan Mini-ITX anakartını gösterdi
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CodeMachine 7 yıl
Milli Eğitim Bakanlığı okullara alacağı yeni sistemlerde şunlarda kullansa iyi olur. Hele bide bunları monitörün arkasına monte etseler, kablo falan olmasa varya ne manyak olur. Benim gibi bilgisayar öğretmenleri rahat nefes almış olur.
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Tek-nolojik 7 yıl
Elektrox
20pin power bağlantısı yok tetikleme vs ayrı bir kartlamı yapılıyor, kablo soket dönüştürücü aparatlarmı var yoksa bunların powerlarıda farklımı?

Klavye, mouse soketinin hemen altında adaptör girişi var büyük ihtimal adaptörle çalışıyor anakart.
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OverClocK1ng 7 yıl
Anakart bana biraz endüstriyel gibi geldi. Üstelik 2 tane ethernet portu yerine ekran kartı slotu daha düzgün atıyorum 16x konulabilirdi diyeceğim geliyor ama diğer arkadaşlar gibi aynı yanılgıya düşmek istemiyorum. Kesinkille evde HTPC kurarım diyenler için değil bence. 2 ethernet portu ve com portları ile zaten hedeflenen kitle göz önüne seriliyor. Darısı gömülü uygulamacı firmaların başına diyeyim bari...
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Reddemon35 7 yıl
Süper bir anakart bir sürü çözümde kullanılabilir ama lansmanı gecikecek galiba. Birde Intel dışında atom çözümü sunan firmaların anakartları alınacak gibi bir fiyatta olmuyor genelde hep abartı fiyatla getiriyorlar. Bu da ekonomik çözümleri yok ediyor.
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exeter 7 yıl
Evet ozel kablo baglantisi oluyor ve o sekilde psu yu aciyor.
FX57 hocam her seferinde yaziyorum ama gene mini pci-e yuvasını atlamissiniz. normal pci-e x1 slotunun hemen ustunde. Ayrıca kartun üzerinde LVDS devreside var sanırım...
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Elektrox 7 yıl
20pin power bağlantısı yok tetikleme vs ayrı bir kartlamı yapılıyor, kablo soket dönüştürücü aparatlarmı var yoksa bunların powerlarıda farklımı?
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Regor 7 yıl
Endüstriyel bir anakart olduğu için COM çıkışı fazla.
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istanbul2007 7 yıl
com cikısı neden koymuslar bu anakarta anlamadım
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umutarslan.com 7 yıl
Börü
İşlemci nereye takılıyo hacı

işlemci üzerinde(dahili) mavi soğutma şeysinin altında.HDMI yok pci yok ne ekran kartı nede tv kartı takılır.ofisler için ideal
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_bluescream_ 7 yıl
işlemçi zaten entegre
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