Asus Lamborghini VX6'nın Amerika satışı Eylül ayında başlayacak

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Asus, ilk detaylarını Computex 2010 fuarında açıkladığı yeni netbook modeli Lamborghini VX6'yı Eylül ayında Amerika'da satışa sunmayı planlıyor. Nvidia ION2 platformunu kullanan ve çift çekirdekli Atom D525 işlemcisinden güç alan VX6, 1366 x 768 piksel çözünürlüğünü destekleyen 12.1-inç ekranla gelior ve ION2 platformu kapsamında sahip olduğu GT218 GPU'su ile yüksek tanımlı videoları sorunsuzca oynatabiliyor. Güçlü donanımı kadar sahip olduğu tasarım özellikleriyle de öne çıkan Lamborghini VX6'nın, yukarıda da belirttiğimiz gibi Eylül ayında satışa sunulması beklenirken son kullanıcı satış fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.
Asus Lamborghini VX6'nın genel özellikleri,
- 2GB DDR3 RAM (4GB'a kadar destek)
- 2.5? 250GB sabit disk
- 500GB online depolama alanı
- 802.11b/g/n Wi-Fi desteği
- Bluetooth 3.0 desteği
- 6-hücreli ve 5200 mAh 57wh kapasiteli pil ile 7 saate kadar kullanım süresi.
- 1.3-megapiksel entegre internet kamerası
- HD ses, stereo hoparlörler (Bang & Olufsen ICEpower + Sonic Master Premium)
- VGA, HDMI, 2x USB 3.0, USB 2.0, RJ-45, ses konnektörü ve çok formatlı kart okuyucusu
- Windows 7 Home Premium işletim sistemi
asus çok pahalıya asatacaktır makul olsa tam anlamıyla 4x4 bir netbook olmuş..