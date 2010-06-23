Asus Lamborghini VX6'nın Amerika satışı Eylül ayında başlayacak

Asus, ilk detaylarını Computex 2010 fuarında açıkladığı yeni netbook modeli Lamborghini VX6'yı Eylül ayında Amerika'da satışa sunmayı planlıyor. Nvidia ION2 platformunu kullanan ve çift çekirdekli Atom D525 işlemcisinden güç alan VX6, 1366 x 768 piksel çözünürlüğünü destekleyen 12.1-inç ekranla gelior ve ION2 platformu kapsamında sahip olduğu GT218 GPU'su ile yüksek tanımlı videoları sorunsuzca oynatabiliyor. Güçlü donanımı kadar sahip olduğu tasarım özellikleriyle de öne çıkan Lamborghini VX6'nın, yukarıda da belirttiğimiz gibi Eylül ayında satışa sunulması beklenirken son kullanıcı satış fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.

Asus Lamborghini VX6'nın genel özellikleri,