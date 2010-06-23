Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Asus Lamborghini VX6'nın Amerika satışı Eylül ayında başlayacak

8 yıl
8,9b
1
3
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Asus, ilk detaylarını Computex 2010 fuarında açıkladığı yeni netbook modeli Lamborghini VX6'yı Eylül ayında Amerika'da satışa sunmayı planlıyor. Nvidia ION2 platformunu kullanan ve çift çekirdekli Atom D525 işlemcisinden güç alan VX6, 1366 x 768 piksel çözünürlüğünü destekleyen 12.1-inç ekranla gelior ve ION2 platformu kapsamında sahip olduğu GT218 GPU'su ile yüksek tanımlı videoları sorunsuzca oynatabiliyor. Güçlü donanımı kadar sahip olduğu tasarım özellikleriyle de öne çıkan Lamborghini VX6'nın, yukarıda da belirttiğimiz gibi Eylül ayında satışa sunulması beklenirken son kullanıcı satış fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.

Asus Lamborghini VX6'nın genel özellikleri,

  • 2GB DDR3 RAM (4GB'a kadar destek)
  • 2.5? 250GB sabit disk
  • 500GB online depolama alanı
  • 802.11b/g/n Wi-Fi desteği
  • Bluetooth 3.0 desteği
  • 6-hücreli ve 5200 mAh 57wh kapasiteli pil ile 7 saate kadar kullanım süresi.
  • 1.3-megapiksel entegre internet kamerası
  • HD ses, stereo hoparlörler (Bang & Olufsen ICEpower + Sonic Master Premium)
  • VGA, HDMI, 2x USB 3.0, USB 2.0, RJ-45, ses konnektörü ve çok formatlı kart okuyucusu
  • Windows 7 Home Premium işletim sistemi

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Batuist 8 yıl
üzerindeki o lamborghini logosu ürünün fiyatını 2 kat artıracaktır... logoyu çıkarsa fiyat yarıyarıya düşer..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
acbold 8 yıl
fiyatının istenilen dğeerlerde çıkması imkansız gibi.ilk defa sürülen bi ürün ve yeni bi teknoloji son kullanıcıyla ilk defa buluşucak gibi sayılır. bu nedenle biraz imkansız olduığunu düşünüoyurm.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yonex78 8 yıl
acer ferrari one istedigim performaansı vermedi en sevmedigim noktası ise hdmı olmaması idi bunda her ikisi de var :)
asus çok pahalıya asatacaktır makul olsa tam anlamıyla 4x4 bir netbook olmuş..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl MAXFLASH Rapstore 128GB SSD Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DH Forum
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
İilk defa telefon alacağım pişman olmak
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim