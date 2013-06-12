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Asus'dan 4K (3840×2160 piksel) çözünürlük desteği sunan üst seviye monitör

5 yıl
7,9b
1
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Bu videomuzda Asus'un 4K çözünürlük desteği sunan 31.5-inç boyutundaki Sharp IGZO panelli yeni monitörü PQ321'e yakından bakıyoruz. Oyuncular, donanım tutkunları ve grafik-video profesyonellerinde heyecan yaratan 3840×2160 piksel çözünürlüğündeki monitörün detayları bu videomuzda.
 

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hack3rghost 5 yıl en beğenilen
Kartları ağlatacak olan monitör desek daha iyi olur.

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DH Misafiri 5 yıl
bunu yeni mac pro ile alırsak müthiş bir ikili olur
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Metabolism 5 yıl
dile kolay 4000 dolar
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capoeira_GS 5 yıl
4k monitörlerin yaygınlaşması ve ekran kartlarının bunu tam olarak zorlanmadan destekleyebilmesi için en az 3-4 sene lazım
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ugurcankorkmaz 5 yıl
Bence 31 inç çok biraz gözü yorar ve göz rahatsızlıkları çıkarabilir herhalde. Biraz daha düşük olursa 24 23 inç artık her neyse daha sağlıklı olur diye düşünüyorum.
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patatessiz patso 5 yıl
@ziel34 hocam 4k alıpta 23 inch ile kullanıcaksan hiç alma zaten
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andrOnur 5 yıl
Monitörü artık en düşüğe alacaz
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siyahtemas 5 yıl
Demolarda bile hala foto gösteriyorlar, demo videosu bile gösteremiyorlar, yok denecek kadar az hala... 2005 de ilk 720p/1080i tvler çıktığında da kaynak sorunu vardı, Kısıklı Samsung bayiinde var hd box diye bir demo cihazı, hep aynı şeyler dönerdi. Bendeki plazmada dvi d girişi vardı (hdmi yoktu o zamanlar) fakat pc deki ekran kartında dvi çıkışı yoktu bu sefer de :)vga den bağlamıştım, çamur gibi almıştım görüntüyü :) Bence bu 4k olayı en az 5 sene sonra kullanılabilir olmaya başlar, o da yavaş yavaş...
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sacrificeson 5 yıl
Erdi'nin gözü başka yerler kayıyor hep :D
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Schmerzhaft 5 yıl
31 inc çok büyük göz yorar 4k monitör'ler 23 inc falan olursa alınır.
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agnestico 5 yıl Schmerzhaft
23'' e 4K çözünürlük sığar mı ki ? :)
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[TR]-Lion 5 yıl
Gelsin hacı alırız bır tane nede olsa sistem el veriyor

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Zordion 5 yıl
Gorev Mars'da gorduk, 3 Titan Crysis 3 u anca calistirdi 2Kda. 4K icin 8 tane gerekir.
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[TR]-Lion 5 yıl Zordion
Zordion

Gorev Mars'da gorduk, 3 Titan Crysis 3 u anca calistirdi 2Kda. 4K icin 8 tane gerekir.


Merak ettiğimden soruyorum marsta hangi işlemci kullandılar?
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