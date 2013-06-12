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Asus'dan 4K (3840×2160 piksel) çözünürlük desteği sunan üst seviye monitör
5 yıl
7,9b
1
Kısa Bağlantı
Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Bu videomuzda Asus'un 4K çözünürlük desteği sunan 31.5-inç boyutundaki Sharp IGZO panelli yeni monitörü PQ321'e yakından bakıyoruz. Oyuncular, donanım tutkunları ve grafik-video profesyonellerinde heyecan yaratan 3840×2160 piksel çözünürlüğündeki monitörün detayları bu videomuzda.
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hack3rghost
5 yıl
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Kartları ağlatacak olan monitör desek daha iyi olur.
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DH Misafiri
5 yıl
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bunu yeni mac pro ile alırsak müthiş bir ikili olur
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Metabolism
5 yıl
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dile kolay 4000 dolar
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capoeira_GS
5 yıl
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4k monitörlerin yaygınlaşması ve ekran kartlarının bunu tam olarak zorlanmadan destekleyebilmesi için en az 3-4 sene lazım
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ugurcankorkmaz
5 yıl
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Bence 31 inç çok biraz gözü yorar ve göz rahatsızlıkları çıkarabilir herhalde. Biraz daha düşük olursa 24 23 inç artık her neyse daha sağlıklı olur diye düşünüyorum.
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patatessiz patso
5 yıl
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@ziel34 hocam 4k alıpta 23 inch ile kullanıcaksan hiç alma zaten
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andrOnur
5 yıl
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Monitörü artık en düşüğe alacaz
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siyahtemas
5 yıl
editörün seçimi
Demolarda bile hala foto gösteriyorlar, demo videosu bile gösteremiyorlar, yok denecek kadar az hala... 2005 de ilk 720p/1080i tvler çıktığında da kaynak sorunu vardı, Kısıklı Samsung bayiinde var hd box diye bir demo cihazı, hep aynı şeyler dönerdi. Bendeki plazmada dvi d girişi vardı (hdmi yoktu o zamanlar) fakat pc deki ekran kartında dvi çıkışı yoktu bu sefer de :)vga den bağlamıştım, çamur gibi almıştım görüntüyü :) Bence bu 4k olayı en az 5 sene sonra kullanılabilir olmaya başlar, o da yavaş yavaş...
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sacrificeson
5 yıl
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Erdi'nin gözü başka yerler kayıyor hep :D
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Schmerzhaft
5 yıl
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31 inc çok büyük göz yorar 4k monitör'ler 23 inc falan olursa alınır.
1 Yanıt
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agnestico
5 yıl
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Schmerzhaft
23'' e 4K çözünürlük sığar mı ki ? :)
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[TR]-Lion
5 yıl
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Gelsin hacı alırız bır tane nede olsa sistem el veriyor
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Zordion
5 yıl
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Gorev Mars'da gorduk, 3 Titan Crysis 3 u anca calistirdi 2Kda. 4K icin 8 tane gerekir.
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[TR]-Lion
5 yıl
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Zordion
Zordion
Gorev Mars'da gorduk, 3 Titan Crysis 3 u anca calistirdi 2Kda. 4K icin 8 tane gerekir.
Merak ettiğimden soruyorum marsta hangi işlemci kullandılar?
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Merak ettiğimden soruyorum marsta hangi işlemci kullandılar?