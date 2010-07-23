Asus'dan Nvidia ION2 tabanlı ve USB 3.0 destekli Mini-ITX anakart: AT5IONT-I

Dünyanın en büyük anakart üreticilerinden Asus, ilk defa Computex 2010 fuarında gösterdiği yeni nesil Atom anakartını duyurdu. Mini-ITX formunda olan AT5IONT-I isimli yeni anakart, sahip olduğu zengin özelliklerle sınıfının en dikkat çekici modellerinden biri olmaya aday. Çift çekirdekli Atom D525 işlemcisinin (1.8GHz) güç verdiği anakart üzerinde iki adet DDR3 SO-DIMM bellek slotuna yer veriliyor. Nvidia ION2 platformu sayesinde yüksek tanımlı (1080p) videoları sorunsuzca oynatan ve 3D grafik hızlandırma yeteneğine sahip olan anakart, platformun düşük güç tüketimi sayesinde pasif soğutma ile geliyor ve HTPC uygulamaları için sessiz bir çalışma deneyimi sunuyor.

Asus AT5IONT-I'nın en dikkat çekici özelliklerinden biri de USB 3.0 desteği. USB 2.0 ile kıyaslandığında veri transfer hızını 10 kata kadar arttırabilen yeni teknolojinin kullanıldığı Atom işlemcili ilk anakartlardan biri olan AT5IONT-I, aynı zamanda USB 2.0 ve eSATA portlarını da üzerinde barındırıyor. Harici ekran kartı kullanmak isteyenler için bir adet PCIe x4 slotuna sahip olan Asus AT5IONT-I, kablosuz iletişim için 802.11n WiFi desteği de sunuyor. Diğer özellikleri arasında 5.1 kanal yüksek tanımlı ses ve Gigabit Ethernet gibi detaylara yer verilen Mini-ITX anakart, görünü aktarımı için DVI ve HDMI konnektörlerine sahip. Yeni nesil Asus anakartlarda görmeye alışık olduğumuz Express Gate anında hazır işletim sistemi özelliğine (Linux tabanlı) de sahip olan Asus AT5IONT-I, yurt dışında 140 Avro seviyesinden listelere girmiş durumda.