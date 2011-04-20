Asus'dan Sandy Bridge tabanlı ultra-ince dizüstü bilgisayar; US36S

Asus'un uzun süredir ultra-ince tasarımlı yeni nesil dizüstü bilgisayarlar üzerinde çalıştığı biliniyor. Performanstan taviz vermeden mobiliteyi arttırmayı hedefleyen firmanın, kullanıma sunmayı planladığı yeni modellerinden U36S'ye ait detaylar ortaya çıktı. Daha önce pazara sunulan U36Jc modelinin devamı olarak hazırlanan 13.3-inç boyutundaki yeni dizüstü bilgisayarda parmak izi tutmayan Magnezyum-Alüminyum alaşım kaplamaya yer verilirken, donanım olaraksa Intel'in yeni nesil Sandy Bridge platformuna yer veriliyor.

Açıklanan bilgilere göre 19mm kalınlığında olan yeni dizüstü bilgisayar, ikinci nesil Core işlemci ailesinin farklı modelleriyle konfigüre edilebilecek.750GB'a kadar (pazara sunulacak versiyonda daha yüksek kapasitelerde olabilir) depolama kapasitesi ile geleceği belirtilen dizüstü bilgisayara, aralıklık tuş dizilimine klavye eşlik ediyor. Enerji tasarrufu için Super Hybrid Engine isimli Asus'a özgü teknoloji ile donatılan dizüstü bilgisayar aynı zamanda Express Gate anında hazır işletim sistemine ve USB 3.0 teknolojisine de sahip.

Çoklu dokunmatik touchpad, Gigabit Ethernet, HDMI çıkışı, kart okuyucusu, parmak izi okuyucusu, 802.11n WiFi ve 4/8 hücreli pil gibi detayları da bünyesinde barındıran dizüstü bilgisayar, Windows 7 işletim sistemiyle geliyor. Asus tarafından önümzüdeki haftalarda satışa sunulması beklenen U36S'nin fiyatı ise şimdilik bilinmiyor.