Asus'dan bilgisayar toplama yarışması; Hızını kanıtla, hediyeyi kazan

Asus donanım tutkunları için yepyeni bir yarışmaya başladı. Kimse benden daha hızlı bilgisayar toplayamaz diyorsanız, Asus'un yeni yarışmasıyla bu konudaki uzmanlığınızı ya da yeteneğinizi ortaya koyabilir, adınızı tüm Türkiye'ye duyurabilirsiniz. Dileyen herkese açık olan yarışma kapsamında sıfır parçalar ile en kısa sürede bilgisayarı toplamayı başaran katılımcı aynı zamanda Asus'un hediye ettiği yeni bir bilgisayarın da sahibi oluyor.

Dört hafta sürecinde gerçekleştirilecek yarışmanın ilk ayağı geçtiğimiz günlerde, Taksim, İstiklal Caddesi'ndeki Satürn mağazasında gerçekleştirildi. Katılımcılardan Ramazan Özçelik, 1 dakika 16 saniyede bilgisayar toplayarak haftanın galibi oldu ve Asus'dan EeeBox EB1007 nettop bilgisayar kazandı. Asus Bilgisayar Toplama yarışmasının ikinci ayağı, 14-15 Mayıs tarihlerinde, Beylikdüzü'ndeki MediaMarkt mağazasında gerçekleştirilecek.

Asus tarafından sağlanan 1. hafta videosu;