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Asus'dan bilgisayar toplama yarışması; Hızını kanıtla, hediyeyi kazan

8 yıl
25,5b
1
33
Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus'dan bilgisayar toplama yarışması; Hızını kanıtla, hediyeyi kazan
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Asus donanım tutkunları için yepyeni bir yarışmaya başladı. Kimse benden daha hızlı bilgisayar toplayamaz diyorsanız, Asus'un yeni yarışmasıyla bu konudaki uzmanlığınızı ya da yeteneğinizi ortaya koyabilir, adınızı tüm Türkiye'ye duyurabilirsiniz. Dileyen herkese açık olan yarışma kapsamında sıfır parçalar ile en kısa sürede bilgisayarı toplamayı başaran katılımcı aynı zamanda Asus'un hediye ettiği yeni bir bilgisayarın da sahibi oluyor.

Dört hafta sürecinde gerçekleştirilecek yarışmanın ilk ayağı geçtiğimiz günlerde, Taksim, İstiklal Caddesi'ndeki Satürn mağazasında gerçekleştirildi. Katılımcılardan Ramazan Özçelik, 1 dakika 16 saniyede bilgisayar toplayarak haftanın galibi oldu ve Asus'dan EeeBox EB1007 nettop bilgisayar kazandı. Asus Bilgisayar Toplama yarışmasının ikinci ayağı, 14-15 Mayıs tarihlerinde, Beylikdüzü'ndeki MediaMarkt mağazasında gerçekleştirilecek.

Asus'dan bilgisayar toplama yarışması; Hızını kanıtla, hediyeyi kazan
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Asus'dan bilgisayar toplama yarışması; Hızını kanıtla, hediyeyi kazan
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Asus tarafından sağlanan 1. hafta videosu;


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rodri 8 yıl en beğenilen
işin içinde lga775 stok soğutucu takmak varsa kesin kaybederim ;)
1 Yanıt Yanıtla +20
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Bukalemun 6 yıl
Geçtiğimiz hafta ( 22 eylül - 2012 ) MM - BDÜZÜ nde bende topladım 51 sn ve haliyle heyecanda oluyor. bekliyorum :)) İnşallah kazanırım. ayrıca 2 ci kez aynı ürünleri toparlasam kesin 48 sn olurdu diyorlar. adamlar baya bir soğukkanlısın vb dediler.
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KaddiRr 7 yıl
arkadaşım geçen hafta 48 sn ile kazandı fakat paylaşılmadı video :) trump towers daki şube.
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veto1214 7 yıl
ben parcalari calip kacarim valla :)
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soar.kerrigan 7 yıl
balon verseniz daha tatmin edici olurmus.
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DH Misafiri 7 yıl
sadece parçaları anakart üzerinde mi topluyoruz yoksa uygu parçalar bularak mı o işlemi yapıuyoruz anlamadım_?
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KroLyne93 8 yıl
Benmde Videodaki bayanlar dikkatimi çekti Süre konusunda ne yptılar acaba :D
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infom@n 8 yıl
17 dakikada bütün bileşenleri kasa içine takıp bilgisayarın power düğmesine basabiliyorum.
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SpawnOnur 8 yıl
Key
ben karizmami bu denli hizli bir sekilde harcayamam
kalsin

+1 :)) çizdirmeyelim bencede :)
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SpawnOnur 8 yıl
overclock yarışmasıda isteriz :)
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H34RTL3SS 8 yıl
40sn neyine yetmio ssd koysunlar o kadar sürede sistemi bile acarım :D
ama komple sistemi werirlerse :D
sonuçta elemanın reklamını yapcaz asus bileşenleri şu kadar sürede takılıyomuş falan die
yoksa amaç promosyon diil xD
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rog maximus 8 yıl
aletler yalama olmuştur
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tahir40 8 yıl
vay o işlemcinin pinlerine :) Yamultmuşlardır iyice... Hadi çabuk deyip adama SB işlemci, sybertooth anakart verilir mi...
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Fenerbahçeli Üye 8 yıl
Birdahaki Media Markt beylikdüzündeymiş 2 adımlık yer bize gitsemmi acaba ama toplamayla pek iyi bilmiyorum.
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