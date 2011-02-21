Asus'dan maliyet odaklı yeni netbook; Eee PC 1011PX

Asus piyasada olan Eee PC 1001PX isimli netbook modelini güncelliyor. Yapılan açıklamaya göre, düşük maliyetli 1001PX modelinin yerini alması beklenen netbook, 1.66GHz'de çalışan Aton N455 işlemcisinden güç alan 1011PX olacak. 1GB DDR3 bellek ve 250GB kapasiteli sabit sürücü ile donatılan netbook, 10.1-inç boyutunda ekrana sahip.

Ekran kartı olarak işlemciye entegre GMA3150 grafik birimi ile gelen Eee PC 1011PX'i, işletim sistemi olaraksa Windows 7 Starter eşlik ediyor. Asus tarafından, 1-5 Mart tarihleri arasında Hannover, Almanya'da yapılacak CeBIT 2011 fuarında tanıtılması beklenen Eee PC 1011PX'in takip eden süreçte satışa sunulması beklenirken, fiyatı ise açıklanmadı.