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Asus'dan maliyet odaklı yeni netbook; Eee PC 1011PX

8 yıl
13,2b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus piyasada olan Eee PC 1001PX isimli netbook modelini güncelliyor. Yapılan açıklamaya göre, düşük maliyetli 1001PX modelinin yerini alması beklenen netbook, 1.66GHz'de çalışan Aton N455 işlemcisinden güç alan 1011PX olacak. 1GB DDR3 bellek ve 250GB kapasiteli sabit sürücü ile donatılan netbook, 10.1-inç boyutunda ekrana sahip.

Ekran kartı olarak işlemciye entegre GMA3150 grafik birimi ile gelen Eee PC 1011PX'i, işletim sistemi olaraksa Windows 7 Starter eşlik ediyor. Asus tarafından, 1-5 Mart tarihleri arasında Hannover, Almanya'da yapılacak CeBIT 2011 fuarında tanıtılması beklenen Eee PC 1011PX'in takip eden süreçte satışa sunulması beklenirken, fiyatı ise açıklanmadı.


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Batuist 8 yıl
Asusun maliyet odaklı hiçbirşeyi alınmaz.. yaşadığım tüm tecrübeler asusun maliyet odaklı ürünlerinin oldukça kalitesiz oldukları yönünde oldu..!!
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kamaci21 8 yıl

Batuist

Asusun maliyet odaklı hiçbirşeyi alınmaz.. yaşadığım tüm tecrübeler asusun maliyet odaklı ürünlerinin oldukça kalitesiz oldukları yönünde oldu..!!

hangi ürününü almıştınız acaba öğrenebilir miyim?
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