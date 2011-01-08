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Asus'dan oyunculara özel yeni anakart: Rampage III Black Edition

8 yıl
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27
Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Gigabyte'ın resmini tanıtımını birkaç gün önce yaptığı G1-Killer serisi oyuncu anakartlarına Asus'dan yanıt geliyor. Republic of Gamers serisi altında hazırladığı X58 çipsetli Rampage III Black Edition modelini kullanıma sunmaya hazırlanan firma, yüksek performans segmentinde oyuncuları hedef alan güçlü bir paket sunmayı planlıyor. Güçlü bir paket diyoruz çünkü Asus, Gigabyte'nın G1-Killer serisinde anakarta entegre olarak gelen Bigfoot Killer E2100 ağ işlemcisini orjinal tasarımında yani harici ağ kartı olarak anakartla birlikte sunuyor. Güçlü bir görünüme sahip olan ve yüksek kaliteli komponentlerle donatılan anakart, LGA1366 formundaki Core i7-900 işlemcilerle kullanılabiliyor.

6 adet DIMM slotu üzerinden 24GB'a kadar üç kanal DDR3 bellek desteği sunan anakart, hız aşırtmacılara yönelik çok sayıda özelliği de bünyesinde barındırıyor. Kapsamlı özellikleri henüz açıklanmayan Rampage III Black Edition'ın çıkış tarihi ve fiyatı hakkındaysa henüz bir açıklama yapılmadı.


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milyondabir 8 yıl
G1.Assassin boyut olarak daha buyuk. her ikiside guzel G1.Assassin 1100. civarı
ASUS Rampage III Black Edition 1200-1300 arası olurki. fiyatlar cok arttı anakart olayında nerdeyse
1 veya 2 laptop parası
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DH Misafiri 8 yıl
uzerındekı kart hem ses hemde kıller lan optık cıkısı var dırek sesı oyuna gore mınımıze edıyor ayrıca bu anakartta kullanılan kapasıtorler devreler aldıgın o 300 lıralık kartlarda olmuyor bu durumda bu kartla marsada gıtsen kullanırsın tarzı bır durum ortaya cıkıyor.slı kart bıle taksan thunderbolt ıkı kart arasında tam sıfıra sıfır kalır arkadasım sadece bırazcık bırbırlerıne ısı yayarlar o kadar....ama boyle bır sıstem alan adamın zaten sıvı sogutması olacagından cok etkıler dıye dusunmuyorum :) X58 chıpset olayına gelınce P67lerı trıple channel ıle karsılastırmak cok mantıksız...sonucta ram mı ram al gıtsın mantelıtesı ıle olmaz 48 GB lık slot bosuna yapmamıs adamlar ;) Extreme bı ıslemcı ve 24 Gb ram ıle kendı serverını kurarsın bu kart uzerıne :))
Iyı kı varsın Asus...
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konya 8 yıl
arkadaşalr bu anakartta sata3 raid 0 desteği yok malesef
2 adet pcı express kartı da taktığımız zaman yanına 2 ekran kartı takılabilirmi sizce artı ekran kartları sıvı ile çalıştığını düşünürsek sizce sığar mı?
g1 assassin anakrtı aldım ve ikiside bozuk çıktı ve sizce hangi anakartı alsam daha iyi olur?
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DH Misafiri 8 yıl
x58 çipsetleri tüketmek amaçlı yanına ağ kartı veya ses kartı koymak moda oldu doğal sata3 desteği dahi olmadan bu kartın yeni çipsetlerle yarışması çok zor.tasarım konusunda asus yine yapmış yapacağını ama yeni nesil işlemci ve çipsetlerin arasında biraz modası geçmiş gibi bence...
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Erasmus78 8 yıl
Oyuncu anakartıymış. At yalanı....

200 TL lik bir anakarta GTX580 veya HD5970 takıpta yapamayacağım ne var ki bu kartlar 500-600 dolar para vereceğim?
Donanım üreticilerin en büyük iki kazığı;
1- Ram
2- Anakart

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momento_tr 8 yıl
eski çipsetleri nasıl satabiliriz diye kıvranmalarından başka bir şey değil bu anakart....
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_Dominic_Toretto_ 8 yıl
MSI' dan da bir kart bekliyoruz bakalım.
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DH Misafiri 8 yıl
o kart hoş durmamış onun yerine sağlam bi ses kartı koysaymış daha iyi olurmuş.
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DH Misafiri 8 yıl
Asus P6X58D-E almistim keske biraz bekleseymisim bunu alirdim
bunun fiyati tas catlasin 750 bilemedin 800 den fazla olmaz
harikaymis gercekten...
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Evren 8 yıl
Bu anakart ıcın Rampage III extreme'mimden vazgecmem :)
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tiger cage 8 yıl
lga 1155 platformu dururken bu saatten sonra gereksiz fantazi olmuş fiyatıda cabası olur
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Furkán 8 yıl
Pasif soğutucularına hayran kaldım diyebilirim.. ASUS ROG serisindeki anakartlar bir başka oluyor..
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MxFxOx 8 yıl
o ağ kartı ne öyle anakart kadar molex girişide var. slı cross nasıl olacak, görüntü 10 numarada ufak tefek duruyor en azında slot sayısı biraz daha fazla olabilrdi oyuncu anakartı sonuçta ağ kartı zaten yer işgal ediyor yeterince birde ses kartı ister bu şimdi bir ekran kartı anca takabilirsin 2 slottan aşagı yer tutan yok
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theyapici 8 yıl
valla asus dan şaşmayın derim bu özellikte bir anakart ihtiyacınız varsa
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Zenci ruhlu Beyaz 8 yıl
Takmada yanında yat
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