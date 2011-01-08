Asus'dan oyunculara özel yeni anakart: Rampage III Black Edition

Gigabyte'ın resmini tanıtımını birkaç gün önce yaptığı G1-Killer serisi oyuncu anakartlarına Asus'dan yanıt geliyor. Republic of Gamers serisi altında hazırladığı X58 çipsetli Rampage III Black Edition modelini kullanıma sunmaya hazırlanan firma, yüksek performans segmentinde oyuncuları hedef alan güçlü bir paket sunmayı planlıyor. Güçlü bir paket diyoruz çünkü Asus, Gigabyte'nın G1-Killer serisinde anakarta entegre olarak gelen Bigfoot Killer E2100 ağ işlemcisini orjinal tasarımında yani harici ağ kartı olarak anakartla birlikte sunuyor. Güçlü bir görünüme sahip olan ve yüksek kaliteli komponentlerle donatılan anakart, LGA1366 formundaki Core i7-900 işlemcilerle kullanılabiliyor.
6 adet DIMM slotu üzerinden 24GB'a kadar üç kanal DDR3 bellek desteği sunan anakart, hız aşırtmacılara yönelik çok sayıda özelliği de bünyesinde barındırıyor. Kapsamlı özellikleri henüz açıklanmayan Rampage III Black Edition'ın çıkış tarihi ve fiyatı hakkındaysa henüz bir açıklama yapılmadı.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
ASUS Rampage III Black Edition 1200-1300 arası olurki. fiyatlar cok arttı anakart olayında nerdeyse
1 veya 2 laptop parası
Iyı kı varsın Asus...
2 adet pcı express kartı da taktığımız zaman yanına 2 ekran kartı takılabilirmi sizce artı ekran kartları sıvı ile çalıştığını düşünürsek sizce sığar mı?
g1 assassin anakrtı aldım ve ikiside bozuk çıktı ve sizce hangi anakartı alsam daha iyi olur?
200 TL lik bir anakarta GTX580 veya HD5970 takıpta yapamayacağım ne var ki bu kartlar 500-600 dolar para vereceğim?
Donanım üreticilerin en büyük iki kazığı;
1- Ram
2- Anakart
bunun fiyati tas catlasin 750 bilemedin 800 den fazla olmaz
harikaymis gercekten...