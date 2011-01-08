Asus'dan oyunculara özel yeni anakart: Rampage III Black Edition

Gigabyte'ın resmini tanıtımını birkaç gün önce yaptığı G1-Killer serisi oyuncu anakartlarına Asus'dan yanıt geliyor. Republic of Gamers serisi altında hazırladığı X58 çipsetli Rampage III Black Edition modelini kullanıma sunmaya hazırlanan firma, yüksek performans segmentinde oyuncuları hedef alan güçlü bir paket sunmayı planlıyor. Güçlü bir paket diyoruz çünkü Asus, Gigabyte'nın G1-Killer serisinde anakarta entegre olarak gelen Bigfoot Killer E2100 ağ işlemcisini orjinal tasarımında yani harici ağ kartı olarak anakartla birlikte sunuyor. Güçlü bir görünüme sahip olan ve yüksek kaliteli komponentlerle donatılan anakart, LGA1366 formundaki Core i7-900 işlemcilerle kullanılabiliyor.

6 adet DIMM slotu üzerinden 24GB'a kadar üç kanal DDR3 bellek desteği sunan anakart, hız aşırtmacılara yönelik çok sayıda özelliği de bünyesinde barındırıyor. Kapsamlı özellikleri henüz açıklanmayan Rampage III Black Edition'ın çıkış tarihi ve fiyatı hakkındaysa henüz bir açıklama yapılmadı.