Asus'dan üç yeni ses kartı: Strix Raid DLX, Strix Raid Pro ve Strix Soar

Donanım dünyasının büyük isimlerinden Asus, yüksek kalite isteyenleri hedefleyerek hazırladığı yeni dahili ses kartları Strix Raid DLX, Strix Raid Pro ve Strix Soar'ı resmi olarak duyurdu.

Tasarımsal olarak oldukça şık ve dikkat çekici gözüken Asus Strix Raid DLX, Strix Raid Pro ve Strix Soar, birbirlerinden teknik altyapıları ile ayrılıyorlar. Bu noktada detaylara indiğimiz zaman Strix Raid DLX (Deluxe) bünyesinde 32-bit ile 24-bit değerlerinde dünyanın en yüksek performansını gösteren DAC birimi ESS SABRE9016'yı taşıyor ve 124dB sinyal-gürültü oranı sunuyor. Asus'un diğer harici ses kartları Strix Raid Pro ve Strix Soar ise ESS SABRE9006A DAC birimi üzerine kuruluyor.

Ortak olarak 7.1 kanal ses verebilen (7 hoparlör ve 1 subwoofer bağlanabiliyor) ve bünyelerinde yer alan 600-ohm değerindeki kulaklık amplifikatörü ile profesyonel kulaklıkları dahi tam anlamıyla destekleyebilen Asus Strix Raid DLX, Strix Raid Pro ve Strix Soar, firmanın "Sonic Studio" isimli yazılımı üzerinden de basit ancak etkili ses kişiselleştirmesi gerçekleştirebiliyor. Raid DLX ve Strix Raid Pro'ya oldukça şık görünen bir masaüstü kontrolcüsü ekleyen Asus, bu sayede hem ses seviyesi hem de ses profilleri (Raid tuşu ile oyun içerisinde bile) arasında hızlı geçiş olanağı veriyor.

Asus, yeni dahili ses kartlarının satış fiyatı ve tarihi hakkında şimdilik herhangi bir bilgi vermiyor.

http://rog.asus.com/442312015/gaming-sound-cards/asus-announces-strix-sound-cards/