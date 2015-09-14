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Asus'dan üç yeni ses kartı: Strix Raid DLX, Strix Raid Pro ve Strix Soar

3 yıl
3,7b
1
42
Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Asus'dan üç yeni ses kartı: Strix Raid DLX, Strix Raid Pro ve Strix Soar
 
Donanım dünyasının büyük isimlerinden Asus, yüksek kalite isteyenleri hedefleyerek hazırladığı yeni dahili ses kartları Strix Raid DLX, Strix Raid Pro ve Strix Soar'ı resmi olarak duyurdu.
Tasarımsal olarak oldukça şık ve dikkat çekici gözüken Asus Strix Raid DLX, Strix Raid Pro ve Strix Soar, birbirlerinden teknik altyapıları ile ayrılıyorlar. Bu noktada detaylara indiğimiz zaman Strix Raid DLX (Deluxe) bünyesinde 32-bit ile 24-bit değerlerinde dünyanın en yüksek performansını gösteren DAC birimi ESS SABRE9016'yı taşıyor ve 124dB sinyal-gürültü oranı sunuyor. Asus'un diğer harici ses kartları Strix Raid Pro ve Strix Soar ise ESS SABRE9006A DAC birimi üzerine kuruluyor.
Ortak olarak 7.1 kanal ses verebilen (7 hoparlör ve 1 subwoofer bağlanabiliyor) ve bünyelerinde yer alan 600-ohm değerindeki kulaklık amplifikatörü ile profesyonel kulaklıkları dahi tam anlamıyla destekleyebilen Asus Strix Raid DLX, Strix Raid Pro ve Strix Soar, firmanın "Sonic Studio" isimli yazılımı üzerinden de basit ancak etkili ses kişiselleştirmesi gerçekleştirebiliyor. Raid DLX ve Strix Raid Pro'ya oldukça şık görünen bir masaüstü kontrolcüsü ekleyen Asus, bu sayede hem ses seviyesi hem de ses profilleri (Raid tuşu ile oyun içerisinde bile) arasında hızlı geçiş olanağı veriyor.
Asus, yeni dahili ses kartlarının satış fiyatı ve tarihi hakkında şimdilik herhangi bir bilgi vermiyor.
Asus'dan üç yeni ses kartı: Strix Raid DLX, Strix Raid Pro ve Strix Soar
 

http://rog.asus.com/442312015/gaming-sound-cards/asus-announces-strix-sound-cards/ Yorum Yaz
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Musallat1985 1 yıl
Tam bir rezalet.1200 lira para verdim ses kesik kesik bazen ses senkronize sorunu oluyor.bus ayarını tamamen kapatmama rağmen ses buslı ve boğuk boğuk geliyor.. müzik dinleyecekseniz asla ama asla bulaşmayın.
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Thsmn 2 yıl
Asus strix raid pro yu aldım sesin çok yükseldiğini söyleyemem ancak kalite çok yükseldi. Sevmediğin şarkıyıdı dinlesen beğeniyorsum :) 2 gün oldu daha tam çözemedim özelliklerini.
Sonic diye bir programı var oyunlar için. Oyunda ekrana bir radar koyuyor sesin nereden geldiğini gösteriyor :)
Sesi kapatıp ona bakıpda oynayabilirsiniz yani :)
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NVN 2 yıl
Arızalanan ve garanti kapsamında olan Asus Xonar D1 ses kartım konusunda gereğini yapmayan Asus TR'den sonra Asus garantisi benim için 2. el demektir.
Çizgi bitti dert bitmedi yani.
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denizmir02 3 yıl
Teorik bilgiyi bırakıp kulaklarınıza güvenin. Ses kartı olmadan ne müzik dinlenir ne de film izlenir. Oyunlarda cabası. İş sadece yazılım olsaydı donanıma milyonlarca dolar arge harcaması yapılmazdı. Tüm paraları yazılıma harcarlardı olay biterdi.
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c36ab7c4 3 yıl
Yeni sistem toplayacak olsam ses kartı olarak bunlardan birini alırdım. Harici ses kartı ile onboard ses arasında fark yok diyen biri kesinlikle bu işten anlamıyordur kusura bakmayın. 20 Tl lik kulaklık ile ne olduğu belirsiz mp3 dosyalarını dinleyerek farkı anlayamamış olabilirsiniz.

Bu konu biraz oyunları medium ayarlarda oynamak ile ultra ayarlarda oynamak arasında bir fark yok veya 60+ fps leri insan gözü algılayamaz konularına benzemiş. Bu kadar insan enayi değil gidip o kadar ses sistemlerine ve ses kartlarına para bayılsınlar.
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DH | equ* 3 yıl
Bir siz akillisiniz Creative,Asus,Behringer vs ureticiler aptal bos yere ses çipi uretip ses karti satiyorlar ne gerek var koy anakarttaki cipi sat bu kadar zahmete deger mi..

Ses karti ve onboard kart arasinda da daglar kadar fark vardir diyorum farki anlamayan agir sagirdir.Bu yorumumuda Z97 mpower max(alc 1150cip) - Creative sb z - logi z5500 + Z906 kullanan biri olarak yapiyorum.
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umut_baris 3 yıl DH | equ*
DH | equ*

Bir siz akillisiniz Creative,Asus,Behringer vs ureticiler aptal bos yere ses çipi uretip ses karti satiyorlar ne gerek var koy anakarttaki cipi sat bu kadar zahmete deger mi..

Ses karti ve onboard kart arasinda da daglar kadar fark vardir diyorum farki anlamayan agir sagirdir.Bu yorumumuda Z97 mpower max(alc 1150cip) - Creative sb z - logi z5500 + Z906 kullanan biri olarak yapiyorum.

Asus ne üretmiş bu kart için yazılım dışında?

DAC zaten Amerikan ESS üretimi.

Amfi katı desen kullanılan op-amp de asus üretimi değil.

E sonuçta datasheet de belirtilen tasarımın da fazla dışına çıkamaz.

Harici satılan dac ile dahili ses kartlarını bir tutmuyoruz.

Dahili ses kartları XP den sonra sönümlendi. Doğrudan ivmelendirme gerçekleşmiyor.
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hayrikoc61 3 yıl
Benmi çok cahilim acaba ya. Ses kartlarına neden bu kadar para veriyoruz ki. Alın bi güzel kulaklık yarı fiyatına kullanın.
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saintroyo 3 yıl
supra usb kablosu ile usbden hrt music streamer II+ ses kartından matrix m stage amfiye gönderiyorum sesi.. oradan da ya sennheiser hd 650 ye ya da Edifier C2XD ye.. tabi kablolar da örme bakır kablo.

müzik odaklı olsa da oyunlarda da 10 numara ses veriyor. eskiden delisiydim bu tip kartların ama şu an kullandığımın yanından dahi geçemezler gibime geliyor..
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-dehşet- 3 yıl
Seneler önce bir konu açmış Vista'nın gelişi ile beraber ses kalitesindeki düşüşün nedenleri tartışmıştım. Vista ile beraber DirectSound kaldırılarak onun yerine Evrensel Ses Mimarisi getirildi. O güne kadar her 100 uygulamanın 99'u DirectSound kullanırken 1 tanesi(safkan Open AL uygulaması olarak Quake 3'ü örnek verebiliriz) Creative'in oluşturduğu Open AL kütüphanesini kullanıyordu. Microsoft DirectSound'u kaldırınca Creative'in DirectSound üzerine inşa ettiği ses kartı tekeli yok oldu. Elde kalan kartları satmak kaybolan güveni geri getirmek adına Alchemy adında DirectSound'tan Open AL'ye emule eden bir program geliştirilmeye çalışıldı. Ancak ben bu dönüşüm gerçekleşmediği o sıralar kullandığım Xtreme Gamer ses kartımla tecrübe ettim. Vista ile beraber ses kartlarındaki donanımsal ivmelendirme özelliği yok oldu. Evet günümüzde ses kartlarındaki yüksek ohm lu amfiler sesin gücünü artırıyor kullanılan komponentler parazitleri önlüyor, yazılımlarla ses daha renkli çıkıyor olabilir ama DirectSound'un vurucu özelliği olan donanımsal hızlandırma yapamaz. Bu da seslerin ayrı ayrı işlenmesi yerine seslerin birbirine karışması demek. Hem XP hem 7 sürücüsü olan gerçek X-FI işlemcili bir kartı alin deneyin eğer daha önce XP'de bu tecrübeyi edinmediyseniz aradaki farka inanamayabilirsiniz.
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s3k0 3 yıl -dehşet-
-dehşet-
Seneler önce bir konu açmış Vista'nın gelişi ile beraber ses kalitesindeki düşüşün nedenleri tartışmıştım. Vista ile beraber DirectSound kaldırılarak onun yerine Evrensel Ses Mimarisi getirildi. O güne kadar her 100 uygulamanın 99'u DirectSound kullanırken 1 tanesi(safkan Open AL uygulaması olarak Quake 3'ü örnek verebiliriz) Creative'in oluşturduğu Open AL kütüphanesini kullanıyordu. Microsoft DirectSound'u kaldırınca Creative'in DirectSound üzerine inşa ettiği ses kartı tekeli yok oldu. Elde kalan kartları satmak kaybolan güveni geri getirmek adına Alchemy adında DirectSound'tan Open AL'ye emule eden bir program geliştirilmeye çalışıldı. Ancak ben bu dönüşüm gerçekleşmediği o sıralar kullandığım Xtreme Gamer ses kartımla tecrübe ettim. Vista ile beraber ses kartlarındaki donanımsal ivmelendirme özelliği yok oldu. Evet günümüzde ses kartlarındaki yüksek ohm lu amfiler sesin gücünü artırıyor kullanılan komponentler parazitleri önlüyor, yazılımlarla ses daha renkli çıkıyor olabilir ama DirectSound'un vurucu özelliği olan donanımsal hızlandırma yapamaz. Bu da seslerin ayrı ayrı işlenmesi yerine seslerin birbirine karışması demek. Hem XP hem 7 sürücüsü olan gerçek X-FI işlemcili bir kartı alin deneyin eğer daha önce XP'de bu tecrübeyi edinmediyseniz aradaki farka inanamayabilirsiniz.

%100 katılıyorum buna direct sound gitti yerine geçecek birşeyde çıkmadı xp de creative ile aldığım ses muazzam dı özelliklede oyunlarda
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-dehşet- 3 yıl
Parasına acımasam Sound Blaster X-FI MB3 yazılımını Realtek ALC1150 için satın alıp, mevcut harici Creative ses kartı ile kıyaslardım ama hem yazılıma 30$ hem de karta 150$ vermem gerekirdi. Sonucunu test etmeden söylemek sizlere inandırıcı gelmeyebilir ama emin olun fark olmazdı. External DAC üniteleri dışında ses kartlarına verilen paralar israftır. Çok paranız varsa 100 TL verip bahsettiğim yazılımı satın alin yeter sesi süslü duymak için.
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Master_Evil 3 yıl
para sınırsızsa alınır diğer türlü ev kullanıcına hitap etmez
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abraxsas 3 yıl
Ses kartı alma arifesindeydim, bu haberi duymam iyi oldu, en kısa zamanda gelir ve fiyatı 700 tl yi geçmez umarım.
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huseyincarnege 3 yıl
gene şekil bir kart :)
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redoracle 3 yıl
Hdav gibi dolby,dts,DTS-HD Master vs çözüyormu kendisi,yoksa programlaramı çözdürüyor,hangi standartları kendi çözüyor,win 10 destekli driverı varmı?
Oyunlarda hangi standartları detekliyor,hiçbiri yok.
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