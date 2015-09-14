Asus'dan üç yeni ses kartı: Strix Raid DLX, Strix Raid Pro ve Strix Soar

Haber Editörü
Donanım dünyasının büyük isimlerinden Asus, yüksek kalite isteyenleri hedefleyerek hazırladığı yeni dahili ses kartları Strix Raid DLX, Strix Raid Pro ve Strix Soar'ı resmi olarak duyurdu.
Tasarımsal olarak oldukça şık ve dikkat çekici gözüken Asus Strix Raid DLX, Strix Raid Pro ve Strix Soar, birbirlerinden teknik altyapıları ile ayrılıyorlar. Bu noktada detaylara indiğimiz zaman Strix Raid DLX (Deluxe) bünyesinde 32-bit ile 24-bit değerlerinde dünyanın en yüksek performansını gösteren DAC birimi ESS SABRE9016'yı taşıyor ve 124dB sinyal-gürültü oranı sunuyor. Asus'un diğer harici ses kartları Strix Raid Pro ve Strix Soar ise ESS SABRE9006A DAC birimi üzerine kuruluyor.
Ortak olarak 7.1 kanal ses verebilen (7 hoparlör ve 1 subwoofer bağlanabiliyor) ve bünyelerinde yer alan 600-ohm değerindeki kulaklık amplifikatörü ile profesyonel kulaklıkları dahi tam anlamıyla destekleyebilen Asus Strix Raid DLX, Strix Raid Pro ve Strix Soar, firmanın "Sonic Studio" isimli yazılımı üzerinden de basit ancak etkili ses kişiselleştirmesi gerçekleştirebiliyor. Raid DLX ve Strix Raid Pro'ya oldukça şık görünen bir masaüstü kontrolcüsü ekleyen Asus, bu sayede hem ses seviyesi hem de ses profilleri (Raid tuşu ile oyun içerisinde bile) arasında hızlı geçiş olanağı veriyor.
Asus, yeni dahili ses kartlarının satış fiyatı ve tarihi hakkında şimdilik herhangi bir bilgi vermiyor.
http://rog.asus.com/442312015/gaming-sound-cards/asus-announces-strix-sound-cards/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Sonic diye bir programı var oyunlar için. Oyunda ekrana bir radar koyuyor sesin nereden geldiğini gösteriyor :)
Sesi kapatıp ona bakıpda oynayabilirsiniz yani :)
Çizgi bitti dert bitmedi yani.
Bu konu biraz oyunları medium ayarlarda oynamak ile ultra ayarlarda oynamak arasında bir fark yok veya 60+ fps leri insan gözü algılayamaz konularına benzemiş. Bu kadar insan enayi değil gidip o kadar ses sistemlerine ve ses kartlarına para bayılsınlar.
Ses karti ve onboard kart arasinda da daglar kadar fark vardir diyorum farki anlamayan agir sagirdir.Bu yorumumuda Z97 mpower max(alc 1150cip) - Creative sb z - logi z5500 + Z906 kullanan biri olarak yapiyorum.
Asus ne üretmiş bu kart için yazılım dışında?
DAC zaten Amerikan ESS üretimi.
Amfi katı desen kullanılan op-amp de asus üretimi değil.
E sonuçta datasheet de belirtilen tasarımın da fazla dışına çıkamaz.
Harici satılan dac ile dahili ses kartlarını bir tutmuyoruz.
Dahili ses kartları XP den sonra sönümlendi. Doğrudan ivmelendirme gerçekleşmiyor.
müzik odaklı olsa da oyunlarda da 10 numara ses veriyor. eskiden delisiydim bu tip kartların ama şu an kullandığımın yanından dahi geçemezler gibime geliyor..
%100 katılıyorum buna direct sound gitti yerine geçecek birşeyde çıkmadı xp de creative ile aldığım ses muazzam dı özelliklede oyunlarda
Oyunlarda hangi standartları detekliyor,hiçbiri yok.