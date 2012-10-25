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Asus'tan GeForce GTX 660M ekran kartlı oyuncu dizüstü bilgisayarı: ROG G46VW

6 yıl
3,7b
1
18
Taşınabilir Bilgisayarlar
knight
Haber Editörü
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Dahili ve harici bilgisayar bileşenlerinden, taşınabilir bilgisayarlara kadar geniş bir alanda faaliyet gösteren Asus, oyuncuların ilgi alanına giren ROG (Republic of Gamers) serisi dizüstü bilgisayarı G46VW ile ürün yelpazesini genişletiyor.
Tayvan merkezli firmanın kısa bir süre önce yayımladığı basın duyurusundan elimize geçen bilgilere göre 14-inç segmentinde yer alan ROG G46VW, Intel'in 22 nm üretim süreci teknolojisi ile geliştirdiği üçüncü jenerasyon Core mimarisi (Ivy Bridge) desteğini arkasına almış. DirectX 11 destekli Intel HD 4000 grafik biriminin pek çok oyun için yeterli gelmeyeceği düşünüldüğü için dizüstü bilgisayarda Nvidia'nın GeForce GTX 660M ekran kartı kullanılmış.
Nvidia'nın 28 nm üretim süreci teknolojisiyle geliştirdiği GeForce GTX 660M, 2 GB kapasiteli GDDR5 bellek, 384 adet paralel işlem birimi, 128-bit bellek veri yolu, 64 GB/sn bellek bant genişliği, DirectX 11.1 ve Shader 5.0 desteği sunmakta. Ekran kartının grafik işlem birimi 835 MHz'de, bellekleri ise 2 GHz'de görev yapıyor. Nvidia'nın dahili ve harici ekran kartları arasında otomatik geçiş sağlayarak enerji tasarrufu vaat eden Optimus teknolojisi ile dizüstü bilgisayar 6 saate kadar çalışabiliyor.
Intel tarafından geliştirilen ve 10 Gb/sn'ye varan veri transfer hızına olanak tanıyan Thunderbolt bağlantısını bünyesinde barındıran dizüstü bilgisayar, soğutma performansı konusunda iddialı görünüyor. Dahili bileşenlerin sorunsuzca soğutulması için dizüstü bilgisayarda iki adet fana yer verilmiş. Sıcak havanın dizüstü bilgisayardan daha kolay dışarı atılabilmesi adına hava ızgaraları geniş tutulmuş. Böylece dizüstü bilgisayarın klavyesi ve bileklerimizi dayadığımız noktalar serin kalabiliyor.
Son olarak klavye tuşları ve ROG logosu LED ışıklarla aydınlatılan dizüstü bilgisayar, Asus'un SonicMaster ses teknolojisine destek veriyor. Asus, ROG G46VW'nun fiyatına dair açıklama maalesef yapmamış.

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Fura 6 yıl
test
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scorn 6 yıl
14" fhd olsa ne yazar? diye düşünmemek lazım, bunu alıp kasa olarak kullanmak da mümkün.
dışarda yolda kullanmak için ideal, haricen devamlı kullanılan evde de 21" monitör kullanılır, ya da televizyon, minimum yer işgali, maksimum performans. ama fiyatının 2bin dolardan az olacağını sanmıyorum.
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stw 6 yıl
Arkadaşlar tek birşey sorucam gtx660m ile gt650m arasında inanılmaz bir fark var mı ? test ettiniz mi oyunlarda nasıl? yüzde ne kadar fark eder?
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programmer_onur 6 yıl scorn
scorn
14" fhd olsa ne yazar? diye düşünmemek lazım, bunu alıp kasa olarak kullanmak da mümkün.
dışarda yolda kullanmak için ideal, haricen devamlı kullanılan evde de 21" monitör kullanılır, ya da televizyon, minimum yer işgali, maksimum performans. ama fiyatının 2bin dolardan az olacağını sanmıyorum.


+ 1. 15.6" içine Full HD ekran koymuşlar bazı G53 ve G55'lere lakin birçok kimse DPI ayarının varsayılan olarak %125 ayarlı kullandığının farkında değil. %100'e aldığınızda en keskin ve gerçekçi görüntüyü distorsiyonsuz alırsınız ama bu seferde ekran 20" altı olduğu için tüm ikon, yazı ve görsel öğeler feci düzeyde minik. Her programın kendi zoom özellikleri ile durumu kurtarmak zorunda kalıyorsunuz.
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_Athelas_ 6 yıl
Lenovo Y580... Alın size oyuncu bilgisayarı... 2000 liraya da buluyodun zamanında... ROG eyvallah çok iyi hoş da ya fiyatı ? Tütkiye'de çoğu insanın alamayacağı seviyede...
Bazı dönemlerin inanılmaz güzel f/p ürünleri oluyor,mesela Y580 gibi...Bence böyle ürünlerin haberleri yapılmalı ve video incelemesi konulmalı...
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DH Misafiri 6 yıl
bunlar kafayı yemiş o kadarcık pc ye bu kadar ekran kartı gereksiz
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E_Aydin35 6 yıl
Üst seviye bir oyuncu notebooku, tasarım konusunda biraz daha üstünde durulabilirdi ama oyuncu bilgisayarı olduğundan düşünüldüğünde hafif agresif bir yapısı var.. Aaus ROG serisi için yapacağı güncellemeler sonucunda GTX 680MX ve Nvidia'nın o kartın yanında duyurduğu üst seviye ekran kartlarını tercih edebilir.. :)
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mert1907 6 yıl
Tip yok.
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dfg3405 6 yıl
6 saat iyimiş.
ASUS G serilerinin malzeme kaliteleri üst çok düzey. G75VW Kullanıyorum 4,5 kg luk cihaz sağlamlığı nokıa 3310 gibi :D
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muratal 6 yıl dfg3405
dfg3405
6 saat iyimiş.
ASUS G serilerinin malzeme kaliteleri üst çok düzey. G75VW Kullanıyorum 4,5 kg luk cihaz sağlamlığı nokıa 3310 gibi :D

Cok dogru hocam.
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darknesss45 6 yıl
Asus, ROG
G46VW'nun fiyatına dair açıklama
yapmamış.
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muratal 6 yıl
Asus ve Msi sadece laptop üretse yinede çok para kazanırlar bence.
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yenerbalcı 6 yıl
14" ekrana GTX660M koymak çok gereksiz kocaman alan var insan şu tuşları büyük yapar
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metallurgy 6 yıl
Nedense asusun oyuncu laptoplarının tipini hiç sevmiyorum.
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