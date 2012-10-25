Asus'tan GeForce GTX 660M ekran kartlı oyuncu dizüstü bilgisayarı: ROG G46VW

Haber Editörü
Dahili ve harici bilgisayar bileşenlerinden, taşınabilir bilgisayarlara kadar geniş bir alanda faaliyet gösteren Asus, oyuncuların ilgi alanına giren ROG (Republic of Gamers) serisi dizüstü bilgisayarı G46VW ile ürün yelpazesini genişletiyor.
Tayvan merkezli firmanın kısa bir süre önce yayımladığı basın duyurusundan elimize geçen bilgilere göre 14-inç segmentinde yer alan ROG G46VW, Intel'in 22 nm üretim süreci teknolojisi ile geliştirdiği üçüncü jenerasyon Core mimarisi (Ivy Bridge) desteğini arkasına almış. DirectX 11 destekli Intel HD 4000 grafik biriminin pek çok oyun için yeterli gelmeyeceği düşünüldüğü için dizüstü bilgisayarda Nvidia'nın GeForce GTX 660M ekran kartı kullanılmış.
Nvidia'nın 28 nm üretim süreci teknolojisiyle geliştirdiği GeForce GTX 660M, 2 GB kapasiteli GDDR5 bellek, 384 adet paralel işlem birimi, 128-bit bellek veri yolu, 64 GB/sn bellek bant genişliği, DirectX 11.1 ve Shader 5.0 desteği sunmakta. Ekran kartının grafik işlem birimi 835 MHz'de, bellekleri ise 2 GHz'de görev yapıyor. Nvidia'nın dahili ve harici ekran kartları arasında otomatik geçiş sağlayarak enerji tasarrufu vaat eden Optimus teknolojisi ile dizüstü bilgisayar 6 saate kadar çalışabiliyor.
Intel tarafından geliştirilen ve 10 Gb/sn'ye varan veri transfer hızına olanak tanıyan Thunderbolt bağlantısını bünyesinde barındıran dizüstü bilgisayar, soğutma performansı konusunda iddialı görünüyor. Dahili bileşenlerin sorunsuzca soğutulması için dizüstü bilgisayarda iki adet fana yer verilmiş. Sıcak havanın dizüstü bilgisayardan daha kolay dışarı atılabilmesi adına hava ızgaraları geniş tutulmuş. Böylece dizüstü bilgisayarın klavyesi ve bileklerimizi dayadığımız noktalar serin kalabiliyor.
Son olarak klavye tuşları ve ROG logosu LED ışıklarla aydınlatılan dizüstü bilgisayar, Asus'un SonicMaster ses teknolojisine destek veriyor. Asus, ROG G46VW'nun fiyatına dair açıklama maalesef yapmamış.
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dışarda yolda kullanmak için ideal, haricen devamlı kullanılan evde de 21" monitör kullanılır, ya da televizyon, minimum yer işgali, maksimum performans. ama fiyatının 2bin dolardan az olacağını sanmıyorum.
+ 1. 15.6" içine Full HD ekran koymuşlar bazı G53 ve G55'lere lakin birçok kimse DPI ayarının varsayılan olarak %125 ayarlı kullandığının farkında değil. %100'e aldığınızda en keskin ve gerçekçi görüntüyü distorsiyonsuz alırsınız ama bu seferde ekran 20" altı olduğu için tüm ikon, yazı ve görsel öğeler feci düzeyde minik. Her programın kendi zoom özellikleri ile durumu kurtarmak zorunda kalıyorsunuz.
Bazı dönemlerin inanılmaz güzel f/p ürünleri oluyor,mesela Y580 gibi...Bence böyle ürünlerin haberleri yapılmalı ve video incelemesi konulmalı...
ASUS G serilerinin malzeme kaliteleri üst çok düzey. G75VW Kullanıyorum 4,5 kg luk cihaz sağlamlığı nokıa 3310 gibi :D
Cok dogru hocam.
G46VW'nun fiyatına dair açıklama
yapmamış.