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Asus'tan LED ışıklı ve Qi kablosuz şarj özellikli mouse pad

Computex 2018’de yeni ürünlerini duyurmaya devam eden Asus, ROG Balteus adını taşıyan bir mouse pad tanıttı. LED ışıklı ve kablosuz şarj özellikli mouse pad'in detayları haberimizde.
11 ay
2,1b
1
6
Cep Tel Aksesuarları
Onur Seven
Haber Editörü
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Asus, Qi kablosuz şarj özelliği sunan bir mousepad tanıttı. ROG Balteus olarak lanse edilen aksesuar, oyuncular için sadece bir fare yüzeyi görevi görüyor ancak açıldığında yanan LED ışıkları var. Ayrıca, akıllı telefonunuzu kablosuz olarak şarj etmenize olanak sağlayan entegre Qi şarj ünitesi ile donatılmış durumda.
Ayrıca Bkz. "Asus'tan Touch Bar'lı Macbook Pro'ya rakip: ZenBook Pro 15"
Asus ROG Balteus, 37 santimetre uzunluğa ve 32 santimetre genişliğe sahip. Yani bu da fareyi hareket ettirmek için yeterli yüzey alanı sağladığını gösteriyor. Yakında resmen piyasaya sürülecek mouse pad'in iki versiyonu olacak.

LED ışıklar ve Qi kablosuz şarj bir arada

Standart versiyon 15 LED ışık ile birlikte geliyor. Diğer versiyonda ise telefonunuzu şarj etmenize olanak sağlayan Qi kablosuz şarj alanı mevcut. Her iki mouse pad de USB Type-A bağlantı noktası aracılığı ile bilgisayara bağlanıyor.
ROG Balteus ve Balteus Qi yakında satışa sunulacak. Piyasaya çıkış tarihi ve fiyatlandırma bilgilerinin ise önümüzdeki günlerde duyurulması bekleniyor.

https://www.techspot.com/news/74916-asus-upcoming-rog-balteus-mousepad-contain-wireless-qi.html Yorum Yaz
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Abdülhak Hamit Tarhan 11 ay en beğenilen spencermila
Hocam, diğer markalarda var diye yapmasınlar mı adamlar?
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Tensi 11 ay
Ben de mouse'a qi entegre ettiler, zirt pirt biten pil derdinden kurtardilar sanmistim. Bunun uzerine telefon koyacagiz da sarj olacak. O mouse'u kullanirken ayni dakika icinde carpip masadan firlatirim telefonu. Gereksiz bir sey olmus. Bosa heyecanlandim.
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wtersad 11 ay
kablosuz şarj alan mause yapsana bu nedir ya
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Mianfei 11 ay
Şahsen mouse klavye ürünlerinde bloody ürünlere aşığım, fan boy gibiyim. Hakkaten şu makro yazılımları beni benden alıyor. Bir sürü mouse denedim hiçbirinde böyle makro yok
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spencermila 11 ay
XİAOMİDE var zaten benzer ürün tr.aliexpress.com/...
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Abdülhak Hamit Tarhan 11 ay spencermila
Hocam, diğer markalarda var diye yapmasınlar mı adamlar?
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