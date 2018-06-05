Asus'tan LED ışıklı ve Qi kablosuz şarj özellikli mouse pad

Asus, Qi kablosuz şarj özelliği sunan bir mousepad tanıttı. ROG Balteus olarak lanse edilen aksesuar, oyuncular için sadece bir fare yüzeyi görevi görüyor ancak açıldığında yanan LED ışıkları var. Ayrıca, akıllı telefonunuzu kablosuz olarak şarj etmenize olanak sağlayan entegre Qi şarj ünitesi ile donatılmış durumda.

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Asus ROG Balteus, 37 santimetre uzunluğa ve 32 santimetre genişliğe sahip. Yani bu da fareyi hareket ettirmek için yeterli yüzey alanı sağladığını gösteriyor. Yakında resmen piyasaya sürülecek mouse pad'in iki versiyonu olacak.

LED ışıklar ve Qi kablosuz şarj bir arada

Standart versiyon 15 LED ışık ile birlikte geliyor. Diğer versiyonda ise telefonunuzu şarj etmenize olanak sağlayan Qi kablosuz şarj alanı mevcut. Her iki mouse pad de USB Type-A bağlantı noktası aracılığı ile bilgisayara bağlanıyor.

ROG Balteus ve Balteus Qi yakında satışa sunulacak. Piyasaya çıkış tarihi ve fiyatlandırma bilgilerinin ise önümüzdeki günlerde duyurulması bekleniyor.

https://www.techspot.com/news/74916-asus-upcoming-rog-balteus-mousepad-contain-wireless-qi.html