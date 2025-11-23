Windows 11'in Not Defteri'ne tablo desteği geldi

2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Windows'daki Not Defteri uygulaması, uzun yıllardır basit bir metin düzenleyici olarak görev yapsa da son dönemde Microsoft'un yaptığı yeniliklerle daha gelişmiş bir araca dönüşüyor. Yazılım devi, Windows 11'in son Insider önizleme sürümlerinde Not Defteri'ne tablo desteği ekledi.

Artık araç çubuğunda beliren yeni "Tablo" simgesine tıklayarak ya da doğrudan Markdown kodlarıyla kolayca tablo oluşturulabiliyor. Tablo ekleme işleminden sonra kullanıcılar bağlam menüsü veya araç çubuğu seçeneklerini kullanarak satır ve sütun ekleyip çıkarabilecekler.

Yapay zeka özellikleri de geliştirildi

Microsoft, bu güncellemeyle birlikte Not Defteri'nin yapay zeka özelliklerini de iyileştirdi. Yaz, Yeniden Yaz ve Özetle gibi metin tabanlı yapay zeka işlevleri artık akış halinde çalışıyor. Yani siz komutu verdiğiniz anda yanıt önizleme şeklinde görünmeye başlıyor ve tüm cevabın tamamlanmasını beklemek zorunda kalmıyorsunuz.

Tablo desteği ve geliştirilmiş yapay zeka fonksiyonlarını barındıran 11.2510.6.0 numaralı Not Defteri sürümü, şu anda Windows Insider programının Dev ve Canary kanallarındaki kullanıcılara sunuluyor. Güncellemenin birkaç hafta içinde diğer Insider kanallarına, ardından da tüm Windows 11 kullanıcılarına ulaşması bekleniyor.

