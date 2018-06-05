Asus'tan Touch Bar'lı Macbook Pro'ya rakip: ZenBook Pro 15

Computex 2018 etkinliğinde fırtına gibi esen Asus, touchpad alanına yerleştirilmiş ikinci dokunmatik ekrana sahip bir dizüstü bilgisayar tanıttı. ZenBook Pro 15 olarak lanse edilen model, şirketin ScreenPad adını verdiği 5.5 inç büyüklüğünde ikinci bir ekranla geliyor.

MacBook Pro'daki Touch Bar'a benzeyen ScreenPad'in hesap makinesi, müzik çalar ve sayısal sayısal tuş takımı gibi gerektiğinde kendi uygulamalarını çalıştırabildiğini belirtelim. Kullanıcıların touchpad modu ile ScreenPad arasında geçiş yapmak için sadece F6'ya basması yetiyor.

Altı çekirdekli Intel Core i9 işlemci

ZenBook Pro 15, GTX 1050 Ti ekran kartı ve 1 TB PCIe SSD'nin eşlik ettiği altı çekirdekli Intel Core i9 işlemciye varan konfigürasyonlarla sunulacak. Ayrıca 16 GB'a kadar DDR4 2400 MHz RAM'le güçlendirilebileceğini belirtelim. Dizüstü bilgisayar %132 sRGB ve %100 Adobe RGB renk alanı sunan ince çerçeveli 15.6 inç 4K UHD ekrana sahip. Aynı zamanda 14 inçlik bir versiyonu da var.

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ZenBook Pro 15 iki adet USB-C Thunderbolt 3, iki USB 3.1 Type-A ve bir HDMI 1.4 bağlantı noktasının yanında microSD kart yuvası ve kulaklık girişiyle donatılmış durumda. 14 inçlik modelde ise sadece bir Thunderbolt portu bulunuyor.

YouTube videosu ScreenPad'de

Asus'un yeni dizüstü bilgisayarındaki ikinci ekranın kullanışlı yönlerinden biri de ana ekranda başka şeyler yapmaya devam ederken, Chrome eklentisi aracılığı ile touchpad ekranına YouTube videosu gönderilebilmesi.

Asus, ScreenPad için bir SDK yayınlamayı ve Microsoft Store üzerinden uygulama sunmayı amaçlıyor. Mevcut ScreenPad uygulamalarının sergileneceği özel bir web sitesi de açılabilir. Şirket ayrıca, Microsoft Office için bir uzantı sunarak, ScreenPad aracılığıyla metin biçimlendirilmesine de olanak sağlamış durumda.

Temmuz ayının ortalarında piyasaya sürülmesi beklenen ZenBook Pro 15, 2.299 dolardan başlayan fiyatlarla satın alınabilecek.

https://www.engadget.com/2018/06/05/asus-zenbook-pro-15-screenpad/