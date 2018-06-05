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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Asus'tan Touch Bar'lı Macbook Pro'ya rakip: ZenBook Pro 15

Tayvan merkezli teknoloji şirketi Asus, 5.5 inçlik ikinci bir dokunmatik ekrana sahip ZenBook Pro 15'i tanıttı. İşte ScreenPad'li dizüstü bilgisayarın tüm detayları.
11 ay
4,2b
1
13
Taşınabilir Bilgisayarlar
Onur Seven
Haber Editörü
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Computex 2018 etkinliğinde fırtına gibi esen Asus, touchpad alanına yerleştirilmiş ikinci dokunmatik ekrana sahip bir dizüstü bilgisayar tanıttı. ZenBook Pro 15 olarak lanse edilen model, şirketin ScreenPad adını verdiği 5.5 inç büyüklüğünde ikinci bir ekranla geliyor.
MacBook Pro'daki Touch Bar'a benzeyen ScreenPad'in hesap makinesi, müzik çalar ve sayısal sayısal tuş takımı gibi gerektiğinde kendi uygulamalarını çalıştırabildiğini belirtelim. Kullanıcıların touchpad modu ile ScreenPad arasında geçiş yapmak için sadece F6'ya basması yetiyor.

Altı çekirdekli Intel Core i9 işlemci

ZenBook Pro 15, GTX 1050 Ti ekran kartı ve 1 TB PCIe SSD'nin eşlik ettiği altı çekirdekli Intel Core i9 işlemciye varan konfigürasyonlarla sunulacak. Ayrıca 16 GB'a kadar DDR4 2400 MHz RAM'le güçlendirilebileceğini belirtelim. Dizüstü bilgisayar %132 sRGB ve %100 Adobe RGB renk alanı sunan ince çerçeveli 15.6 inç 4K UHD ekrana sahip. Aynı zamanda 14 inçlik bir versiyonu da var.
Ayrıca Bkz. "Asus'tan tansiyon ölçebilen akıllı saat: Asus Vivowatch BP"
ZenBook Pro 15 iki adet USB-C Thunderbolt 3, iki USB 3.1 Type-A ve bir HDMI 1.4 bağlantı noktasının yanında microSD kart yuvası ve kulaklık girişiyle donatılmış durumda. 14 inçlik modelde ise sadece bir Thunderbolt portu bulunuyor.

YouTube videosu ScreenPad'de

Asus'un yeni dizüstü bilgisayarındaki ikinci ekranın kullanışlı yönlerinden biri de ana ekranda başka şeyler yapmaya devam ederken, Chrome eklentisi aracılığı ile touchpad ekranına YouTube videosu gönderilebilmesi.
Asus, ScreenPad için bir SDK yayınlamayı ve Microsoft Store üzerinden uygulama sunmayı amaçlıyor. Mevcut ScreenPad uygulamalarının sergileneceği özel bir web sitesi de açılabilir. Şirket ayrıca, Microsoft Office için bir uzantı sunarak, ScreenPad aracılığıyla metin biçimlendirilmesine de olanak sağlamış durumda.
Temmuz ayının ortalarında piyasaya sürülmesi beklenen ZenBook Pro 15, 2.299 dolardan başlayan fiyatlarla satın alınabilecek.

https://www.engadget.com/2018/06/05/asus-zenbook-pro-15-screenpad/ Yorum Yaz
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Escapetolife 11 ay en beğenilen
Böyle bir şeyin kullanışlı olması için işletim sistemi tarafından desteklenmesi lazım. Asus sürücüyü bir kaç kere günceller sonra bırakır gider, elinde kalır bu teknoloji.
Böyle bir şeyin kullanışlı olması için işletim sistemi tarafından desteklenmesi lazım. Asus sürücüyü bir kaç kere günceller sonra bırakır gider, elinde kalır bu...
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deoks 11 ay
çok zorlama olmuş. macde o ekran işletim sistemine çok iyi bir şekilde yedirilmiş. bunda ise 2. bir ekrandan başka birşey değil.
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Fashionality 11 ay
gayet guzel olmus
eger ciddi bir destek verilirse gercekten cok islevsel bir hale gelir ikinci ekran
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ssbrutality 11 ay
%100 Adobe RGB renk alanı sunan.. Gerçekten güzel bir cümle en azından RGB çalışanlar için ama keşke %100 Adobe RGB renk alanı sunan bir yazıcı,mürekkep ve kağıt da iicat edilmiş olsaydı.
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aspirin_00 11 ay
bataryadan nasıl maksimum yararlanırız bunda tam tersi bir durum olmuş..
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mck94 11 ay
Hep telefonlar hep telefonlar, laptoplar da biraz gelisse yenilikler gelse keske
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interwap 11 ay
Çok pahalı
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Escapetolife 11 ay en beğenilen
Böyle bir şeyin kullanışlı olması için işletim sistemi tarafından desteklenmesi lazım. Asus sürücüyü bir kaç kere günceller sonra bırakır gider, elinde kalır bu teknoloji.
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Holy-Ghost 11 ay
Ekranı bölmek ya da geniş yer gerekmeyen işler için kullanılabilir fakat asusun peşini bırakmaması ve programlar çıkartıp desteklemesi gerekir
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KalemKolik 11 ay
Abi kur artıyor bu zaten büyük bir sorun ama bir büyük sorunda dolar bazlı her şeyin fiyatı artıyor. Üreticiler inanılmaz kar yapmak istiyorlar. Bu nereye kadar gidecek.
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Xtrud 11 ay
Razer Blade gibi demek istediniz heralde...
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frostburn 11 ay
çok gereksiz ve çirkin olmuş.
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asus, laptop ve
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