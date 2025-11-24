National Geographic, 2025'in en iyi fotoğraflarını yayınladı: İşte muhteşem kareler

2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Dünyanın en prestijli yayınlarından biri olan National Geographic, her yıl olduğu gibi bu yıl da "Yılın Fotoğrafları" seçkisini yayınladı. Derginin editör kadrosu tarafından titizlikle seçilen kareler, sadece doğa ile sınırlı değil. Vahşi yaşamdan - bilimsel keşiflere ve etkileyici insan hikayelerine kadar çok geniş bir yelpazeyi kapsıyor.

Derginin web sitesinde paylaşılan fotoğraflar izleyiciyi tek bir temaya hapsetmiyor; aksine çok geniş bir spektrum sunuyor. Koleksiyon aynı zamanda fotoğrafçılık teknolojisinin geldiği son noktayı da gözler önüne seriyor. Klasik yöntemlerin yanında, modern teknolojinin imkanlarından nasıl faydalanıldığını net bir şekilde görebiliyoruz.

Teknolojinin sunduğu bakış açıları

Gökyüzünden dünyayı izleyen drone'lar, canlıları ürkütmeden en doğal hallerini yakalayan gizli kameralar ve okyanusların derinliklerine inen su altı ekipmanları... National Geographic, bu fotoğraflarla okuyucularını doğanın gücüne, kültürel çeşitliliğe ve bilimin ilerleyişine tanıklık etmeye davet ediyor. 2025'in "görsel şölen" niteliğindeki seçkisine galerimiz aracılığıyla göz atabilirsiniz.

