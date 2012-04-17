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Asus'un AMD Brazos platformlu dizüstü bilgisayarı U32U-ES21 satışa sunuldu

7 yıl
8b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
knight
Haber Editörü
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Asus'un AMD Brazos platformlu dizüstü bilgisayarı U32U-ES21 satışa sunuldu
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Asus, AMD'nin Brazos platformunu kullanan dizüstü bilgisayarı U32U-ES21'i kısa bir süre önce satışa sundu. 1.65 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli AMD E450 hızlandırılmış işlemci biriminden (APU), 4 GB DDR3 1333 MHz RAM'den (8 GB'a kadar arttırılabilir) ve AMD Radeon HD 6320 grafik biriminden güç alan U32U-E21'de, 13.3-inç boyutunda ve 1366 x 768 piksel çözünürlüğünde LED arka aydınlatmalı LCD ekran yer alıyor.
320 GB kapasiteli, 5400 RPM hızında çalışan, 2.5-inç'lik sabit diske sahip dizüstü bilgisayarda, Altec Lansing imzalı hoparlörler, VGA çözünürlüğünde web kamera, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Gigabit LAN bağlantısı, kart okuyucu (SD / MMC / MS), 1 adet mikrofon girişi, 1 adet kulaklık girişi, 1 adet D-Sub bağlantısı, 1 adet HDMI portu, 3 adet USB portu ve 8 hücreli batarya bulunuyor. Batarya, 10 saate varan kullanım süresi vaat ediyor.
Windows 7 Home Premium 64 bit işletim sistemiyle gelen U32U-ES21 için Amazon'da 449.99$ fiyat belirlenmiş.
Asus'un AMD Brazos platformlu dizüstü bilgisayarı U32U-ES21 satışa sunuldu
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aceleciburak 7 yıl
AMD Fusion candır Mini ITX sistem var full yükte 45 watt fln yakıyor boşta ise 25 watt fln ve HD içerikleri oynatmada benzer segment ürünleri yanına yaklaşamaz Fusion serisinin...
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E_Aydin35 7 yıl
Evet ideal bir laptop, keşke biraz daha yüksek frekansa sahip olsaydı işlemci çok güzel olurdu am ahaliyle buda yeterli..:) Ayrıca fiyat iyi yine gerçekden..
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