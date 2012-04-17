Asus'un AMD Brazos platformlu dizüstü bilgisayarı U32U-ES21 satışa sunuldu

Asus, AMD'nin Brazos platformunu kullanan dizüstü bilgisayarı U32U-ES21'i kısa bir süre önce satışa sundu. 1.65 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli AMD E450 hızlandırılmış işlemci biriminden (APU), 4 GB DDR3 1333 MHz RAM'den (8 GB'a kadar arttırılabilir) ve AMD Radeon HD 6320 grafik biriminden güç alan U32U-E21'de, 13.3-inç boyutunda ve 1366 x 768 piksel çözünürlüğünde LED arka aydınlatmalı LCD ekran yer alıyor.



320 GB kapasiteli, 5400 RPM hızında çalışan, 2.5-inç'lik sabit diske sahip dizüstü bilgisayarda, Altec Lansing imzalı hoparlörler, VGA çözünürlüğünde web kamera, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Gigabit LAN bağlantısı, kart okuyucu (SD / MMC / MS), 1 adet mikrofon girişi, 1 adet kulaklık girişi, 1 adet D-Sub bağlantısı, 1 adet HDMI portu, 3 adet USB portu ve 8 hücreli batarya bulunuyor. Batarya, 10 saate varan kullanım süresi vaat ediyor.



Windows 7 Home Premium 64 bit işletim sistemiyle gelen U32U-ES21 için Amazon'da 449.99$ fiyat belirlenmiş.

