Asus'un Nvidia ION 2'li yeni netbook modeli Eee PC 1215N Avrupa'ya geliyor

Dünyanın en büyük netbook üreticilerinden Asus, Nvidia ION2 platformunu temel alan Eee PC 1215N modelini Amerika'dan sonra Avrupa'da da satışa sunuyor. 12.1-inç büyüklüğünde ve 1366 x 768 piksel çözünürlüğünde 12.1-inç ekrana sahip olan netbook, 1.8GHz'de çalışan Atom D525 işlemcisinden güç alıyor ve 2GB bellek ile 250GB kapasiteli sabit disk kasasının altında barındırıyor.

Nvidia ION2 platformu sayesinde (GT218 GPU'su) hem gelişmiş 3D hızlandırma özelliklerine hem de yüksek tanımlı video oynatma yeteneğine sahip olan netbook, Bluetooth 3.0 gibi yenilikçi özelliklere de sahip. Diğer detayları arasında 0.3MP entegre internet kamerası, Ethernet, 802.11n WiFi ve kart okuyucusu gibi özelliklere yer verilen Eee PC 1215N, görüntüleri HDMI üzerinden HDTV'lere de verebiliyor.

6 hücreli pil (5200 mAh) 7 saate kadar kullanım süresi sunan 1.45 Kg ağırlığında Asus Eee PC 1215N, Eylül ayı içerisinde 500 Avro civarındaki fiyatıyla Avrupa'da kullanıma sunulacak.