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Asus'un Nvidia ION 2'li yeni netbook modeli Eee PC 1215N Avrupa'ya geliyor

8 yıl
21,6b
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32
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus'un Nvidia ION 2'li yeni netbook modeli Eee PC 1215N Avrupa'ya geliyor
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Asus'un Nvidia ION 2'li yeni netbook modeli Eee PC 1215N Avrupa'ya geliyor
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Dünyanın en büyük netbook üreticilerinden Asus, Nvidia ION2 platformunu temel alan Eee PC 1215N modelini Amerika'dan sonra Avrupa'da da satışa sunuyor. 12.1-inç büyüklüğünde ve 1366 x 768 piksel çözünürlüğünde 12.1-inç ekrana sahip olan netbook, 1.8GHz'de çalışan Atom D525 işlemcisinden güç alıyor ve 2GB bellek ile 250GB kapasiteli sabit disk kasasının altında barındırıyor.

Nvidia ION2 platformu sayesinde (GT218 GPU'su) hem gelişmiş 3D hızlandırma özelliklerine hem de yüksek tanımlı video oynatma yeteneğine sahip olan netbook, Bluetooth 3.0 gibi yenilikçi özelliklere de sahip. Diğer detayları arasında 0.3MP entegre internet kamerası, Ethernet, 802.11n WiFi ve kart okuyucusu gibi özelliklere yer verilen Eee PC 1215N, görüntüleri HDMI üzerinden HDTV'lere de verebiliyor.

6 hücreli pil (5200 mAh) 7 saate kadar kullanım süresi sunan 1.45 Kg ağırlığında Asus Eee PC 1215N, Eylül ayı içerisinde 500 Avro civarındaki fiyatıyla Avrupa'da kullanıma sunulacak.


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metehan73 8 yıl
en fazla 1.000-usd olur kardeş onuda alırız evelallah.
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gorlinux 8 yıl
Bunun usb 3.0'ı opsiyonelmi ?

yada şekli usb 2.0'la aynımı ? (yani normal fareyi yada flash belleği falan takabilirmiyiz ?)
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vidoko 8 yıl
adam akıllı bir webcam koyamuyorlar şu lettoplara sadece acer de var benim bildiğim
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DH Misafiri 8 yıl
güzel alet d 525 de çoklu izlek de var
tam medya pc tasınabilir:D
ferrari one ye rakiip olur,
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lj94 8 yıl
@batuist bu son tercihin olduguna göre exper ilk tercihin olacak galiba?
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Batuist 8 yıl

lj94

@batuist bu son tercihin olduguna göre exper ilk tercihin olacak galiba?

sen sadece bu iki markayı mı biliyorsun???
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hartim 8 yıl
bu fiyata laptoplar var acerın ve muhakkak ki netbooktan daha performanslıdır...
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mavizaman 8 yıl
yavaş yavaş notebooklara performans bakımından da rakip olamya başlıyorlar.
iyi fiyatlandırmayla millet notebook yerine bunu alır.
500avro+kdv=1200lira bud notebook fiytına denk geliyor bana pahalı geldi.
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Batuist 8 yıl
Dünyanın en büyük netbook üreticisi olsada en iyi üreticisi kesinlikle değil... son tercihim olurdu...
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ilker90 8 yıl
işlemcisine baktım sanırım atom işlemciler arasında en iyisi bu yanlışsam söyleyin 1mb cache # of Cores 2
# of Threads 4 yazmışlar benim tek kafama takılan şu asuslardaki işlemci soğutma olayı fanlar bence yetersiz bununla ilgili yeni çözümler üretirseler çok sevineceğim fiyatı düşerse biraz daha bende alacağım bilen kişiler alır bu netbook u ve memnunda kalırlar düşüncesindeyim
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mehmetgirgin 8 yıl
bu fiyata gelirse çok satar.
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metehan73 8 yıl
eylül ayında gelsin kaç para olursa olsun alırım
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Anesthesia` 8 yıl

metehan73

eylül ayında gelsin kaç para olursa olsun alırım


Para bol hocam galiba

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