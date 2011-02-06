Asus'un klavye-bilgisayar modeli Eee Keyboard'da fiyat indirimi

Asus geçtiğimiz yaz döneminde pazara sunduğu Eee Keyboard isimli klavye bilgisayarın fiyatında indirime gitti. Sahip olduğu donanımlar ve üzerinde yer alan dokunmatik ekranı ile aynı zamanda bağımsız bir bilgisayar olan Eee Keyboard, dikkat çekici özelliklerine rağmen çıkış tarihindeki ertelemeler ve yüksek fiyat etiketi nedeniyle beklenen ilgiyi görmemişti.

Intel Atom platformunu kullanan ve Atom N270 işlemcisi ile gelen sistemde 1GB bellek ve 16GB SSD'ye yer veriliyor. 5-inç boyutunda ve 800 x 480 piksel çözünürlüğünde çoklu dokunmatik ekranı bulunan Eee Keyboard, HDMI portu üzerinden uyumlu herhangi bir monitör ya da televizyona da bağlanabiliyor.

Kablosuz internet erişimi için WiFi ve Bluetooth desteği ile gelen klavye bilgisayarın lansman tarihinde 550 Avro civarında olan fiyatı, %45'lik bir indirim ile 299 Avro'ya kadar düşmüş durumda. Fiyat anlamında cazibesi artan Eee Keyboard'un zayıf noktası ise işlemcisi zira Atom N270 güncelliğini yitirirken, daha güçlü Atom çözümleri bulunabilmekte.