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Asus'un klavye-bilgisayar modeli Eee Keyboard'da fiyat indirimi

8 yıl
12,7b
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Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus geçtiğimiz yaz döneminde pazara sunduğu Eee Keyboard isimli klavye bilgisayarın fiyatında indirime gitti. Sahip olduğu donanımlar ve üzerinde yer alan dokunmatik ekranı ile aynı zamanda bağımsız bir bilgisayar olan Eee Keyboard, dikkat çekici özelliklerine rağmen çıkış tarihindeki ertelemeler ve yüksek fiyat etiketi nedeniyle beklenen ilgiyi görmemişti.

Intel Atom platformunu kullanan ve Atom N270 işlemcisi ile gelen sistemde 1GB bellek ve 16GB SSD'ye yer veriliyor. 5-inç boyutunda ve 800 x 480 piksel çözünürlüğünde çoklu dokunmatik ekranı bulunan Eee Keyboard, HDMI portu üzerinden uyumlu herhangi bir monitör ya da televizyona da bağlanabiliyor.

Kablosuz internet erişimi için WiFi ve Bluetooth desteği ile gelen klavye bilgisayarın lansman tarihinde 550 Avro civarında olan fiyatı, %45'lik bir indirim ile 299 Avro'ya kadar düşmüş durumda. Fiyat anlamında cazibesi artan Eee Keyboard'un zayıf noktası ise işlemcisi zira Atom N270 güncelliğini yitirirken, daha güçlü Atom çözümleri bulunabilmekte.


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Rainbow6 8 yıl
Amiga 500 :) aslida fikir guzelde ssd yok LCD ekran falan gibi seylerle bu gucsuz makinanin fiyatini arttirmasaydi tee enbastan satardi
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HIMFIS 8 yıl
550avro'dan 299avro'ya.. bu nasıl bi indirim ya


550avro tutsaydı indirime gitmezlerdi..
fazladan 251avro kazanacaklardı..
giren kazıkların haddi hesabı yok..
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alpa07 8 yıl
?
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mertekin 8 yıl
''Epic Fail'' dedikleri türden olsa gerek.
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halken 8 yıl
Ancak sadece internet amaçlı kullanılacaksada o kadar para vermeye gerek yok
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homebird 8 yıl
Sadece internet için kullanılacak pc ler güzel bir alternatif bence.
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Batuist 8 yıl
intelin atom işlemcilerini en çok kullanıp millete satan firma zaten asus.. umarım tüm stokları ellerinde patlar..!!
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peters 8 yıl
eskiden klavye atariler vardı ortasına kaset takılanlardan onları anımsatıyor:)
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OverClocK1ng 8 yıl
299€ denilen para 407$ yapıyor. Üstelik bu fiyat Yurtdışı.
Yurtdışında 450$ a şu an bundan daha yüksek teknik özelliklere sahip akıllı telefonlar var.
Sanırım biraz geç kaldın Asus'cuğum...
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dreamblue35 8 yıl
asus marka satmaya devam etsin
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KUM23 8 yıl
asusun elinde patladı kına yaksın kim alır o işlemciyle 1 GB bellek
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acbold 8 yıl
zaten gereksiz bi üründü.satılmamasına şaşırmadım.bu şekilsiz,kullanışsız cihaza 550€ verene kadar apple tabletlerinden alırlar yada diğer markaların.
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