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Asus'un minik devi Rampage IV Gene detaylandı

7 yıl
5,9b
1
20
Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus yüksek performans tutkunları ve oyuncular için hazırladığı Republic of Gamers serisi anakartlarına, Intel'in X79 çipsetini kullanan yeni bir anakart daha ekliyor; Rampage IV Gene. Serinin diğer üyelerinden farklı olarak LanParty oyun turnuvalarına kendi sistemleriyle katılmayı seven kullanıcıların hedeflendiği yeni anakart, hem tasarım hem de teknik özellikleriyle Republic of Gamers serisinin temel karakteristiklerini Micro-ATX form faktöründe sunuyor.
Asus'un minik devi Rampage IV Gene detaylandı
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Sandy Bridge-E kod adlı Core i7-3000 serisi işlemcilerle uyumlu olan anakart üzerinde dört adet DIMM slotu bulunuyor ve 2400MHz'e kadar dört kanal DDR3 bellek desteği sunuluyor. Yüksek kaliteli komponentlerle donatılan Rampage IV Gene,  üzerinde yer alan üç adet PCIe x16 slotu ile AMD Crossfire ve Nvidia SLI teknolojileri üzerinden çoklu GPU kurulumuna da olanak tanıyor. Her üç PCIe slotunun da PCIe 3.0 spesifikasyonuyla uyumlu olduğu anakarta ayrıca ortaya konan güçlü görünüm baş aktörü olarak güç devreleri ve çipseti kapsayan özel soğutucu eşlik ediyor.
Asus'un minik devi Rampage IV Gene detaylandı
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Diğer dahili donanımlar için PCIe X4 slotuna da sahip olan Micro-ATX anakart,  Asus'a özgü bir takım teknolojileri de bünyesinde barındırıyor. Extreme Engine Digi+ II teknolojisi ile donatılan anakart, işlemci ve bellek için dört adet dijital kontrolcü ile geliyor ve bu sayede 300-1100KHz bandında frekans ayarına olanak tanınıyor. Aynı zamanda NexFET Power Block MOSFET 'e yer verilen anakart, siyah metalik boğumlar ile +20A sağlayan geleneksel tasarıma göre 50A ile daha yüksek akım ve buna bağlı olarak daha yüksek stabilite sunuyor. Sağ kısımdaki bellek slotlarının hemen yanına konumlandırılan OC Zone isimli kısımda ProbeIT, kart üstü kontrol butonları, Go Button, Debug LED ve Q-LED gibi hız aşırtma ve ileri seviye kontrol özellikleri bulunuyor.
Asus'un minik devi Rampage IV Gene detaylandı
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Üzerinde üç adet SATA-II portu bulunan anakart, ikisini Asus şirketi ASMedia tarafından geliştirilen kontrolcünün yönettiği dört adet SATA-III portu ile geliyor. USB 3.0 teknolojisini de destekleyen Rampage IV Gene aynı zamanda eSATA portuna da sahip. BIOS Flashback butonu ile kullanıcıların tek tuşla BIOS güncellemesine olanak tanıyan anakart,  Asus SupremeFX çözümü ve EMI gürültü azaltma özelliği ile  geleneksel ses kodeklerine kıyasla daha yüksek kalitede ses deneyimi vaad ediyor. Gelişmiş BIOS seçenekleri ile kullanıcılara yüksek hassasiyet seviyesinde hız aşırtma olanağı tanıyan Asus Rampage IV Gene'nin fiyatı ise şu an için bilinmiyor.  

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Manero 6 yıl
Bu kart Türkiye'de satışa çıktımı?
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Steve Paul Jobs 6 yıl
anakart denilince ASUS
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michael scofield77 7 yıl
ANAKART DEDİĞİN BU OLSA GEREK AŞIK OLDUM O DERECE
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michael scofield77 7 yıl
anakart dediğin bu olsa gerek
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alidarkstone 7 yıl
çıksada artık alsak :D
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seygun 7 yıl
Görüntü güzel performans nasıl acaba....
armagandunyasi.com/...
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emirhan_kocamaz 7 yıl
bu anakartın Rampage IV Gene-z ile cok farkı varmı performans bakımından....
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S 7 yıl emirhan_kocamaz
emirhan_kocamaz

bu anakartın Rampage IV Gene-z ile cok farkı varmı performans bakımından....

Elinde varsa değiştşrmeye değmez diye düşünüyorum.
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alidarkstone 7 yıl
Fiyatı diyeyim ben size 399 dolarcık :D
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MxFxOx 7 yıl
anakart girişleri ile cpu arasında kalan ram slotlarına ulaşması zor olabilir bence ram soketleri bir arada olmalı soketler birbirine çok yakın buna büyük soğutucu takılırsa anakartı tamamem kapatır herhalde ilginç bir tasarım
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alpa07 7 yıl
Ufak ama işlevi büyük :D :D
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Gerginix 7 yıl
Anakart üreticileri kartın soğutucu tasarımı ve renklendirmelerinin müşteride nasıl bir psikoloji yarattığını keşfettiğinden beridir böyle göze hoş estetik kartlar görüyoruz. Bu görüntü sanki performansını da yansıtırmış gibi hissettiriyor insana... Karta bakıyorsun diyorsun ki ne güzel kart.
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15KisiyeSaldirdim 7 yıl
anem yanlış anlama :)
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DabayDabay 7 yıl 15KisiyeSaldirdim
RaptorXXL
güzel amd bir işlemciyle tamamlarsın :)

İntel anakarta AMD işlemci nasıl takmayı düşünüyosun allasen
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Jinnet 7 yıl
Süper bir board fiyatıda süper olur bence :D
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2K 7 yıl
Anakartda ASUS üzerine tanımam.
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