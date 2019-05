Asus'un minik devi Rampage IV Gene detaylandı

Asus yüksek performans tutkunları ve oyuncular için hazırladığı Republic of Gamers serisi anakartlarına, Intel'in X79 çipsetini kullanan yeni bir anakart daha ekliyor; Rampage IV Gene. Serinin diğer üyelerinden farklı olarak LanParty oyun turnuvalarına kendi sistemleriyle katılmayı seven kullanıcıların hedeflendiği yeni anakart, hem tasarım hem de teknik özellikleriyle Republic of Gamers serisinin temel karakteristiklerini Micro-ATX form faktöründe sunuyor.

Sandy Bridge-E kod adlı Core i7-3000 serisi işlemcilerle uyumlu olan anakart üzerinde dört adet DIMM slotu bulunuyor ve 2400MHz'e kadar dört kanal DDR3 bellek desteği sunuluyor. Yüksek kaliteli komponentlerle donatılan Rampage IV Gene, üzerinde yer alan üç adet PCIe x16 slotu ile AMD Crossfire ve Nvidia SLI teknolojileri üzerinden çoklu GPU kurulumuna da olanak tanıyor. Her üç PCIe slotunun da PCIe 3.0 spesifikasyonuyla uyumlu olduğu anakarta ayrıca ortaya konan güçlü görünüm baş aktörü olarak güç devreleri ve çipseti kapsayan özel soğutucu eşlik ediyor.

Diğer dahili donanımlar için PCIe X4 slotuna da sahip olan Micro-ATX anakart, Asus'a özgü bir takım teknolojileri de bünyesinde barındırıyor. Extreme Engine Digi+ II teknolojisi ile donatılan anakart, işlemci ve bellek için dört adet dijital kontrolcü ile geliyor ve bu sayede 300-1100KHz bandında frekans ayarına olanak tanınıyor. Aynı zamanda NexFET Power Block MOSFET 'e yer verilen anakart, siyah metalik boğumlar ile +20A sağlayan geleneksel tasarıma göre 50A ile daha yüksek akım ve buna bağlı olarak daha yüksek stabilite sunuyor. Sağ kısımdaki bellek slotlarının hemen yanına konumlandırılan OC Zone isimli kısımda ProbeIT, kart üstü kontrol butonları, Go Button, Debug LED ve Q-LED gibi hız aşırtma ve ileri seviye kontrol özellikleri bulunuyor.

Üzerinde üç adet SATA-II portu bulunan anakart, ikisini Asus şirketi ASMedia tarafından geliştirilen kontrolcünün yönettiği dört adet SATA-III portu ile geliyor. USB 3.0 teknolojisini de destekleyen Rampage IV Gene aynı zamanda eSATA portuna da sahip. BIOS Flashback butonu ile kullanıcıların tek tuşla BIOS güncellemesine olanak tanıyan anakart, Asus SupremeFX çözümü ve EMI gürültü azaltma özelliği ile geleneksel ses kodeklerine kıyasla daha yüksek kalitede ses deneyimi vaad ediyor. Gelişmiş BIOS seçenekleri ile kullanıcılara yüksek hassasiyet seviyesinde hız aşırtma olanağı tanıyan Asus Rampage IV Gene'nin fiyatı ise şu an için bilinmiyor.