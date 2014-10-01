Audio Technica CKS1000LTD Mercek Altında

Haber Editörü
Audio Technica'nın, akustik mimari ile donatılmış, üst seviye, çarpıcı görüntüsü ve sınırlı sayısı ile dikkat çeken kulak içi kulaklığı, CKS1000LTD'ı inceliyoruz.
Teknik Detaylar
Tipi: Kulak İçi
Frekans tepkisi: 5 - 26 khz
Sürücü: 13 mm
Maksimum Güç Girişi: 100 mW
Empedans: 16 Ohm
Hassasiyet: 106 dB
Empedans: 16 Ohm
Hassasiyet: 106 dB
Teknoloji:Dinamik
Ağırlık: 12 gram
Ağırlık: 12 gram
Kullanım Alanı: Akıllı Telefon ve Müzik Çalarlar
Kablo uzunluğu: 0.4 m Y tipi, 2 x 0.8 m L tipi
Konektör: Altın Kaplama 3,5 mm
Konektör: Altın Kaplama 3,5 mm
Mikrofon: Kondenser Omni-Directional
Mikrofon Hassasiyet: - 40 dB
Mikrofon F.Tepkisi:100-10.000 Hz
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En öenmlisi bu zataen, Bu iş kişisel zevk meselesi.
Edit
Yalnız şunu da belirteyim ben sony z3 le test ettim ve çoğu türkçe 128kpbs de denedim yani sorun bunlardan da kaynaklabilir :)
kalite kalite bolca replikası olan bir ürün. umarım dinlediğiniz orjinaldir.
sennheiser ie8 le karşılaştırmak gerekirse ie8 cks1000 ne göre daha dolgun baslı ve perküsyon olarak daha iyi geldi bana.
ama cks1000 kablo malzeme kalitesi olarak tiz ve sahne konusunda iki kulaklığada fark attığını söyleyebilirim. ie8 in basları daha yorucu ergonomi,kullanım,izalasyon olarak bana göre daha geride.
sonuç olarak: cks1000 sahnesi ve sıcaklığı ile iki kulaklıktanda daha iyi geldi bana
tabi sezer arkadaşımızında söylediği gibi bu yorum kişiden kişiye değişecektir.
sezer arkadadaşım senin nezlinde donanım habere çok teşekkür ediyorum.
merak ettiğim bir şeyide sana fırsat bulmuşken sorayım kulaklık fiio x3,cowon j3 arasında hangisine daha çok yakışıyor kısa olara bilgilendirirmisin?
herkese hayırlı bayramlar.
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