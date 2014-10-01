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Audio Technica CKS1000LTD Mercek Altında

5 yıl
17,5b
1
Diğer Elektronik Cihazlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Dh Sezer
Haber Editörü
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Audio Technica'nın, akustik mimari ile donatılmış, üst seviye, çarpıcı görüntüsü ve sınırlı sayısı ile dikkat çeken kulak içi kulaklığı, CKS1000LTD'ı inceliyoruz.


Teknik Detaylar

Tipi: Kulak İçi
Frekans tepkisi: 5 - 26 khz
Sürücü: 13 mm 
Maksimum Güç Girişi: 100 mW
Empedans: 16 Ohm
Hassasiyet: 106 dB
Teknoloji:Dinamik
Ağırlık: 12 gram
Kullanım Alanı: Akıllı Telefon ve Müzik Çalarlar
Kablo uzunluğu: 0.4 m  Y tipi, 2 x 0.8 m L tipi
Konektör: Altın Kaplama 3,5 mm
Mikrofon: Kondenser Omni-Directional
Mikrofon Hassasiyet: - 40 dB
Mikrofon F.Tepkisi:100-10.000 Hz

Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 4 yıl
Gerçekten güzel bir inceleme. Olması gereken kalitede bir inceleme. Daha önce yazdığım nacizane eleştirimi yayımlamamıştınız ama tekrar söylüyorum. Diğer editörlerin de bu kalitede incelemeler yapmalarını isterdim. Son bir yıldır incelemelerin kalitelerinde ciddi düşüşler var. Ayrıca incelemeler yapılırken sanki izleyenler hiçbir şey bilmiyormuş gibi hitap ediliyor.
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truckerdriver 4 yıl
Bu ürünü almayi planliyorum bursadaki abimizden fakat başka bir öneriniz varsa değerlendirebilirim yahya abiden player da takim kullanmak niyetindeyim arti kulaklik anfisiyle
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DH Misafiri 4 yıl
İnceleme için teşekkürler. Cks1000 kulaklıktan bende kullanıyorum. 6 ay kadar önce @dESiLVer nickli forum üyesinden kutulu olarak almıştım gayet memnunum.
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mafia67k 4 yıl
Valla orjinal mi bilmiyorum ama arkadaş 6 ay kullanmış Sennheiser ie8 de kullanmış hatta böyle değiştire değiştire kullanmış. Ben alacaktım cks1000 İ denedim tabi ilk önce ama fark göremedim hatta ep630 un bass tarzı daha iyi geldi. Ep 630 yayvan bi basa sahip. Cks1000 sert vurduğunda bitiyo bas his duygusunu alamadım. Herkesin tercihi farklı tabi. Replika olabilir mi bilmiyorum orası satıcının bileceği bi iş. Zaten almadım gerçekten beğenmedim ya. Yani paranveremezdim o kadar o kaliteye
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lvcom07 4 yıl mafia67k
mafia67k

Valla orjinal mi bilmiyorum ama arkadaş 6 ay kullanmış Sennheiser ie8 de kullanmış hatta böyle değiştire değiştire kullanmış. Ben alacaktım cks1000 İ denedim tabi ilk önce ama fark göremedim hatta ep630 un bass tarzı daha iyi geldi. Ep 630 yayvan bi basa sahip. Cks1000 sert vurduğunda bitiyo bas his duygusunu alamadım. Herkesin tercihi farklı tabi. Replika olabilir mi bilmiyorum orası satıcının bileceği bi iş. Zaten almadım gerçekten beğenmedim ya. Yani paranveremezdim o kadar o kaliteye

En öenmlisi bu zataen, Bu iş kişisel zevk meselesi.
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mafia67k 4 yıl
Bişey diyim mi az önce cks1000 İ test ettim creative 630 hastası olanlar almasın baslar sert yayvan değil sahnesi iyi tamam da sahne istiyen kafa üstü alsın o ne öyle ya hiç mi hiç sevmedim. Benim eski sony kulakiçi kulaklık bile ondan daha tatlı baslar veriyo. Şimdi gidip telefonuma uygun olan creative 630i alcam. Değişiklik olsun diye kulaklık inceledim bir hafta boyunca. 250 tl vermeyi göze aldım. Ama sonuç tekrar ep630 a dönüyorum...
Edit
Yalnız şunu da belirteyim ben sony z3 le test ettim ve çoğu türkçe 128kpbs de denedim yani sorun bunlardan da kaynaklabilir :)
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lvcom07 4 yıl mafia67k
mafia67k

Bişey diyim mi az önce cks1000 İ test ettim creative 630 hastası olanlar almasın baslar sert yayvan değil sahnesi iyi tamam da sahne istiyen kafa üstü alsın o ne öyle ya hiç mi hiç sevmedim. Benim eski sony kulakiçi kulaklık bile ondan daha tatlı baslar veriyo. Şimdi gidip telefonuma uygun olan creative 630i alcam. Değişiklik olsun diye kulaklık inceledim bir hafta boyunca. 250 tl vermeyi göze aldım. Ama sonuç tekrar ep630 a dönüyorum...

kalite kalite bolca replikası olan bir ürün. umarım dinlediğiniz orjinaldir.
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Scourgeofgod28 4 yıl
Sandisk sansa clip+ 4 gb ile bu kulaklık nasıl performans verir ? Rockbox yükleyeceğim
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live2lift 5 yıl
o ne la kulakta davul taşır gibi
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oguzhan 5 yıl
Estağfurullah elimden geldiğince yardim etmeye calisiyorum.
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0majestic 5 yıl
inceleme için teşekkürler ben cks90 ve cks1000 kullanıcısı olarak fark olarak cks90 bass olarak daha yüksek diyebilirim. ama şunu unutmayalımki sahnenin zayıf olduğu ve detay olarak daha geride olduğu için kulağımıza bass daha iyi gelecektir.
sennheiser ie8 le karşılaştırmak gerekirse ie8 cks1000 ne göre daha dolgun baslı ve perküsyon olarak daha iyi geldi bana.

ama cks1000 kablo malzeme kalitesi olarak tiz ve sahne konusunda iki kulaklığada fark attığını söyleyebilirim. ie8 in basları daha yorucu ergonomi,kullanım,izalasyon olarak bana göre daha geride.
sonuç olarak: cks1000 sahnesi ve sıcaklığı ile iki kulaklıktanda daha iyi geldi bana
tabi sezer arkadaşımızında söylediği gibi bu yorum kişiden kişiye değişecektir.
sezer arkadadaşım senin nezlinde donanım habere çok teşekkür ediyorum.
merak ettiğim bir şeyide sana fırsat bulmuşken sorayım kulaklık fiio x3,cowon j3 arasında hangisine daha çok yakışıyor kısa olara bilgilendirirmisin?
herkese hayırlı bayramlar.
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DH Sezer 5 yıl 0majestic
Teşekkürler güzel yorumların için. Fiiox3 daha fazla güç gereçtiren kulakların hakkından baya iyi geliyor bu kulaklıkta Cowon j3'ü daha başarılı buldum. Cks1000'e fazlasıyla tepki verebiliyor zaten Fioo x3 ile uyumlu bulmadım. Bu benim şahsi fikrim. Bu arada cks99 da baya tatlı bir kulaklık olmş baya hoşuma gitti. Herkese iyi bayramlar diliyorum. Bir yandan da hayvanlar için üzülüyorum sizlerle hayvanlar için yaptığım bir parçamı paylaşacağım.

soundcloud.com/...
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hseyin19 5 yıl
Kesinlikle güzel bir kulaklık almayı düşünüyorum. Araştırmalara devam :)
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DH Misafiri 5 yıl
bu arkadaşda olmasa kimse bu ürünleri tanıtmayacak millet öğrenmiş bi cep telefonu yok 800 ü çıktı 801 çıkçı 802 çıktı durun 803 çıktı flaşh 804 çıkma söylentisi çıktı diye hepsi aynı halt diş macunu gibi kabını değiştiriyor bence müsrif
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