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Avea, Apple iPad 2'yi satışa sundu

7 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Avea, Apple iPad 2'yi satışa sundu
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Ülkemizin önde gelen GSM operatörlerinden Avea, Apple'ın satış rekorları kıran tableti iPad 2'yi satışa sundu. Apple iPad 2'nin WiFi ve 3G+WiFi modellerini satış listesine koyan Avea, tabletin siyah ve beyaz renk seçeneğiyle kullanıcılara farklı seçim imkanı da sunmakta.
iPad 2; yepyeni tasarımı, yüzde 33 daha ince görünümü ve birinci nesil iPad’e göre yüzde 15 hafifliği ve 9.7 inç arka aydınlatmalı LED ekranıyla Apple’ın devrim niteliğindeki cihazları yeni nesil ürün niteliği taşıyor.

Üstün hız performansı ve çarpıcı grafikler için çift çekirdekli A5 işlemci ve FaceTime görüntülü aramaya sahip olan iPad 2’de; Photo Booth için önde bir VGA kamera, arkada ise görüntülü arama sırasında bulunduğunuz yeri, kiminle birlikte olduğunuzu veya çevrenizde olup bitenleri paylaşmak için 720p HD özellikli kamera yer alıyor.

Avea'nın Apple iPad 2'yi 2 yıllık taahhütlü ve sözleşmesiz olarak 2 farklı satın alma opsiyonuyla kullanıcıların beğenisine sundu. 2 yıllık sözleşmeli satışlarda da 1GB, 2 GB ve 4 GB olmak üzere 3 farklı internet paketi de yer almakta. Fiyatlar ise şu şekilde belirtildi;
Apple iPad 2 16 GB - 608 Euro
Apple iPad 2 32 GB - 711 Euro
Apple iPad 2 64 GB - 811 Euro
Sözleşmeli fiyat bilgisini de aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.

Avea, Apple iPad 2'yi satışa sundu
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 Avea'nın Apple iPad 2 kampanyasının detaylarına ulaşmak için "buraya" tıklayınız.

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E_Aydin35 7 yıl
Avea da ipad üzerinden para kazanmaya çalışıyor. :)
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teksalih 7 yıl
Ttnet kazik tarifeleri ne yakin
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Nikola Tesla 7 yıl
AVEA kendi verdiği 3G hızında teknolojiyi takip ediyor.
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jumaru_444 7 yıl
bu oyuncağı alanlar da elbet olacaktır.hem de bu fiyata... ne demişler " beyin bedava"
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ctrl-alt-delete 7 yıl
İpad 3'ün eli kulağında çıktı çıkacak. Avea daha yeni İpad 2'yi getirtiyor.Gerçe bizde alan olur.
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JrMaster 7 yıl
Resim gözükmüyor !
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