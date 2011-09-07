Avea ile AveaLabs'i konuştuk

Bu videozmuda Avea'nın AR-GE merkezi olan Avealabs hakkında sizlere bazı bilgiler veriyoruz. AveaLabs hakkında yaptığımız röportajda Avealabs'in Teknoloji ve Yazılım Geliştirme Uzmanı, Onur ÇALIKUŞ, AveaLabs ve çalışmaları hakkında detayları aktarıyor.

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