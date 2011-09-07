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Avea ile AveaLabs'i konuştuk

7 yıl
70,4b
1
Cep Telefonu Diğer
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Bu videozmuda Avea'nın AR-GE merkezi olan Avealabs hakkında sizlere bazı bilgiler veriyoruz. AveaLabs hakkında yaptığımız röportajda Avealabs'in Teknoloji ve Yazılım Geliştirme Uzmanı, Onur ÇALIKUŞ, AveaLabs ve çalışmaları hakkında detayları aktarıyor.

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ayhand28 7 yıl en beğenilen
Çekmiyor Aga..
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1 Avatar
LilTunechi 5 yıl
Daha iyi nasıl kazıklarızı düşünüyorlr herhalde
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RANCH SOS 5 yıl
Hat isyerim olan fatihte yeri geliyor binalar arasinda cekmiyor. Arkadasimin evinde sirinevlerde arasokakta meydana yakin sadece salonda cekiyor, bnm evde eaenyurtta binanin giris kaposinin onunde full cekiyor 27. Katta 1 cubuk bazen hic
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DH Misafiri 5 yıl
avea hat aldım bir cahillik ettim harbidende 2 diş bile zor çekiyo vodofone geçiş yapıcam haftaya
aveadan bişey olmaz kimseyede tavsiye etmem
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SystemApps 7 yıl
Avea bozuntusu önce gönderdiğim maili oku sonra geleyim senin zırva haberlerini okuyayım...
oldumu? olmadı tabiki türk telekomla sana başarılar ama dikkat et üstüne basmasınlar..
doğarken ölmüş operatör detected....
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engins 7 yıl
AVEA, online işlemler sayfanı ne zaman elden geçireceksin?
forum.donanimhaber.com/...
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wolf49 7 yıl
fekeme
wolf49 Hizmetleri ucuz tamam ama ses kalitesi çekim gücü SIFIR.En önce bir şebeke olarak görüşme kalitesini araştırıp geliştirsinler daha sonra kan tahlili yaparız zaten!!!
AVEA hiç denemediğim halde kullanıcıların 5 yıl önceki yorumlarına bakarak çekmiyormuş diye yıllarca AVEAdan uzak durdum VDF - TCell kullandım. son bir yıldır da AVEA kullanıyorum.kendi gezdiğim güzergahlarda VF ya da Tcelli aratmadı. illa ki, pikniğe gittiğimde çekmediği yerler olmadı değil. ancak zaten oralara kafa dinlemek için gittiğimden sorun etmedim. acil birşey olsa zaten diğerleri çekiyorsa 112 arayabiliyorsun. asansörde kesilmeden diğerleriyle konuşabiliyordum bazı yerlerde, aveada kesiliyor. bu benim işime bile geliyor; geveziklere takıldığımda kat çıkana kadar da olsa rahat kalabiliyorum. 3Gsi zaten gayet başarılı. çoğu bölgede diğerlerinden önde olduğunu bile duymuştum. tüm bunlara bakarak yıl olmuş 2011, halen 2005in yorumlarıyla konuşup da AVEA SIFIR demek biraz acımasızlık oluyor bence. eğer bir karşılaştırma yapılacaksa operatörler arasında, bu 3G kalitesinde yapılmalı. 900-1800 durumu

10 ay öncesine kadar avea kullanıyordum. İstanbul Altunizadede oturuyorum vodafone ve türkcell full çekerken avea 2 diş çekiyor telefondandır diyenler olabilir marka ve modelinide yazim telefonun samsung galaxy s2. Müşteri hizmetlerini belki 10 kere aradım çekmiyor diye ilgilenmiyolar bile. Bu semtte birtek ben değilim aveanın azizliğine uğrayan!!
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bocekgrafik 7 yıl
BarGoS
türkiyede müşteriye hizmet kalite adına hiç birşey veremeyen avea ve ttnet i kınıyorum.

Tek ve kısa cümleyle güzel özet. Tebrikler.
Umarım DH Yönetimi de artık bunlara alet olmayı bırakır.
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iyaan 7 yıl
Arkadaşın konuşması da aynı Avea'ya benzemiş, kesik kesik ve ne dediği anlaşılmıyor.
Avea ve R&D öyle mi, güldürmeyin insanı.
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bilalk16 7 yıl
cekmıyorrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
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BarGoS 7 yıl
türkiyede müşteriye hizmet kalite adına hiç birşey veremeyen avea ve ttnet i kınıyorum.
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BarGoS 7 yıl
avea sınırsız tarifesinde benden hep ara ödeme talebinde bulundu.böyle birşey olabilirmi. mehmet ali erbil i reklamlara çıkarıp her yöne sınırsız 55 tl yazıp aslın da bu fiyata vergi dahil olmadığı anlaşılınca ceza yiyen. sen çok konuşuyorsun deyip sınırsız olan hattımı 1.000 dk ya düşüren. yine çok konuştun deyip benden 150 tl iş bankasına para yatırmamı isteyip, yatırmayınca hattımı kesen.3g de izmir merkezinde sürünen.sürekli bağlantısı kopan , sms atıp gitmeyen bir opetatör ün ar-ge sinden ben şüphe ederim. tabi bu ar-ge nasıl insan kazıklanır sömürülür adına faaliyet gösteriyorsa o başka. avea ya kocaman bir ban.
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