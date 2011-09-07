Avea ile AveaLabs'i konuştuk

Bu videozmuda Avea'nın AR-GE merkezi olan Avealabs hakkında sizlere bazı bilgiler veriyoruz. AveaLabs hakkında yaptığımız röportajda Avealabs'in Teknoloji ve Yazılım Geliştirme Uzmanı, Onur ÇALIKUŞ, AveaLabs ve çalışmaları hakkında detayları aktarıyor.
aveadan bişey olmaz kimseyede tavsiye etmem
oldumu? olmadı tabiki türk telekomla sana başarılar ama dikkat et üstüne basmasınlar..
doğarken ölmüş operatör detected....
forum.donanimhaber.com/...
10 ay öncesine kadar avea kullanıyordum. İstanbul Altunizadede oturuyorum vodafone ve türkcell full çekerken avea 2 diş çekiyor telefondandır diyenler olabilir marka ve modelinide yazim telefonun samsung galaxy s2. Müşteri hizmetlerini belki 10 kere aradım çekmiyor diye ilgilenmiyolar bile. Bu semtte birtek ben değilim aveanın azizliğine uğrayan!!
Tek ve kısa cümleyle güzel özet. Tebrikler.
Umarım DH Yönetimi de artık bunlara alet olmayı bırakır.
Avea ve R&D öyle mi, güldürmeyin insanı.