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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Avea servisleri yeni yıla özel hediyeler kazandıracak

7 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Türkiye'nin önde gelen GSM operatörlerinden Avea, düzenlemiş olduğu Yılbaşı Kampanyası dahilinde, abonelerine çeşitli hediyeler kazanma imkanı sunuyor.
Avea'nın kullanıcılara sunmuş olduğu; Mobil Ödeme, SorÖğren (InfoServis), Adalet Bakanlığı UYAP İnteraktif SMS Servisi, Kamu Haber Paketi, LiraPaylaş, Lig Paketi Gold, 11855 – Avea Bilinmeyen Numaralar, Hürriyet Astroloji Paketi, Ringa, Hürriyet Haber Paketi, Hürriyet Spor Paketi, Anadolu Ajans Haber Paketi, Sinema Paketi, Yasemin Boran Astroloji Paketi, Basit Tektaş Astroloji Paketi, Müzikİndir Paketleri, MüzikÇalar, Tramer - Hasarlı Araç Sorgulama Servisi, Mobilvizyon Aylık ve Günlük Paketleri, MMS, MMS Paketi, WEB SMS, Avea StarTakip ve NeNerede gibi servislerini 31 Aralık 2011 tarihine kadar kullanan aboneler 3 adet 2012 Model Opel Astra Classic 1.6 otomobil, 33 adet Samsung 32" LCD TV ve 333 adet Avea Jet Modem kazanma şansı yakalayacak.
Özel olarak herhangi bir katılım gerektirmeyen bu kampanyada yer alan hediyelerden birini kazanmak için yapmanız gereken tek şey belirtilmiş olan Avea Servislerini yıl sonuna kadar kullanmak olacak.

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MrSilence 7 yıl
önce vasıfsız müşteri hizmetlerini değiştirsin sonra hediye dağıtsın...
Ezik avea!
1 Yanıt Yanıtla
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AveaDestek 7 yıl MrSilence
MrSilence

önce vasıfsız müşteri hizmetlerini değiştirsin sonra hediye dağıtsın...

Ezik avea!

Merhaba, bildiriminizle ilgili numaranızı tarafımıza mesaj yoluyla iletmeniz durumuda kısa süre içerisinde tarafınıza geri dönüş yapmak isteriz.
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T3RR1BL3WH1SP3R 7 yıl
reklam olmadan site nasıl döncek ayrıca avea lıları bilgilendirme eğer reklam görmek .istemiyorsan dh ye girmessin olur biter
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Anthony John Soprano 7 yıl
Yükle adb l o ck kurtul kardeşim abartmayın reklam olmasa site ayakta durmaz.

Neyse ıonun dışında korkuyorum ben çekiliş kampanya derler faturama +20 geçiriverirler
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