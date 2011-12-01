Avea servisleri yeni yıla özel hediyeler kazandıracak

Türkiye'nin önde gelen GSM operatörlerinden Avea, düzenlemiş olduğu Yılbaşı Kampanyası dahilinde, abonelerine çeşitli hediyeler kazanma imkanı sunuyor.

Avea'nın kullanıcılara sunmuş olduğu; Mobil Ödeme, SorÖğren (InfoServis), Adalet Bakanlığı UYAP İnteraktif SMS Servisi, Kamu Haber Paketi, LiraPaylaş, Lig Paketi Gold, 11855 – Avea Bilinmeyen Numaralar, Hürriyet Astroloji Paketi, Ringa, Hürriyet Haber Paketi, Hürriyet Spor Paketi, Anadolu Ajans Haber Paketi, Sinema Paketi, Yasemin Boran Astroloji Paketi, Basit Tektaş Astroloji Paketi, Müzikİndir Paketleri, MüzikÇalar, Tramer - Hasarlı Araç Sorgulama Servisi, Mobilvizyon Aylık ve Günlük Paketleri, MMS, MMS Paketi, WEB SMS, Avea StarTakip ve NeNerede gibi servislerini 31 Aralık 2011 tarihine kadar kullanan aboneler 3 adet 2012 Model Opel Astra Classic 1.6 otomobil, 33 adet Samsung 32" LCD TV ve 333 adet Avea Jet Modem kazanma şansı yakalayacak.

Özel olarak herhangi bir katılım gerektirmeyen bu kampanyada yer alan hediyelerden birini kazanmak için yapmanız gereken tek şey belirtilmiş olan Avea Servislerini yıl sonuna kadar kullanmak olacak.