Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iPad ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Avea'nın 4. nesil iPad paketleri belli oldu

6 yıl
1,2b
1
35
iPad
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık


Apple'ın bir süre önce büyük bir etkinlikle iPad mini ile birlikte tanıttığı 4. nesil iPad'in, Avea tarafından müşterilerine Aralık ayı ortasında sunulacağı açıklanmıştı. Avea'nın 4. nesil iPad için belirlediği internet içinde paketler belli oldu.

Avea, 4. nesil iPad modelini sınırsız internet seçenekleriyle sunacak. 24 ay taahhüt ile katılabileceğiniz kampanyada 4. nesil iPad 16GB versiyonu 1GB internet ile ayda 83TL, 2GB internet ile ayda 89TL, 4GB internet ile ayda 93TL, 15GB internet ile ayda 124TL şeklinde. 

32GB versiyonu ise 1GB internet ile ayda 95TL, 2GB internet ile ayda 101TL, 4GB internet ile ayda 105TL, 15GB internet ile ayda 136TL olarak belirlenmiş.

64GB kapasiteli versiyon da 1GB internet ile ayda 106TL, 2GB internet ile ayda 112TL, 4GB internet ile ayda 116TL, 15GB internet ile ayda 147TL ödemelerle sunuluyor. Kampanya 31 Mart tarihine kadar geçerli olacak.

Sınırsız internet tarifesinde belirtilen kotalar aşıldıktan sonra internet hızı 1GB için 32Kbps'ye, 2GB için hız 64Kbps'ye, 4GB için hız 128Kbps'ye,15GB için 256Kbps'ye düşüyor.

4. nesil iPad modelinde  9.7 inçlik 1536 x 2048 piksel çözünürlüke IPS ekran, çift çekirdekli A6X işlemcisi, PowerVR SGX554MP4 grafik birimi, 5MP iSight arka kamera, FaceTime HD ön kamera, 1080p video kaydı, WiFi, Bluetooth 4.0, 16GB/32GB/64GB depolama seçenekleri gibi özellikler bulunuyor.

http://www.avea.com.tr/web/KonusMesajlas/Kampanyalar/iPadRetina Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 6 yıl
İNTERNETTEN ÇALIŞARAK EK KAZANÇ SAĞLACAK ELEMANLAR ARANIYOR!!
Evinden,İşyerinden Serbest Zamanlı Çalışıp Ek Kazanç İsteyen Herkes. Bu İş Fırsatını Mutlaka İncelemelisin.
goo.gl/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
efem-35 6 yıl
avea ile taahhüt yapmadan bin kere düşünün ona göre karar verin hele avea mh'ne işin düştüğünüzde orasını düşünmek istemiyorum

her zaman onlar haklı oluyor

sonradan yandım deyemeyin

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
2 ay önce ttnet'ten ipad aldım. yenisi çıkınca aldığıma pişman oldum. şimdi ttnet'e ipad'i geri versem alırlar mı?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ermanka26 6 yıl
İpad 3 ile arasında kayda değer fark var mı?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hakansant 6 yıl
Yeni ipad kampanyasındaki fiyatlarla aynı,çok da pahalı sayılmaz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
7nbitirdin 6 yıl
Sartlar nedir acaba?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mimofdm 6 yıl
Türkiyede ki Ipad fiyatları yurtdışında almayı gerektirecek kadar farklı değil. Özellikle 3g/4g versiyonlarında. Hesap yapalım kısaca.

Amerika retina ipad 16 gb : 629usd + vergi = 680 usd =1218 TL + 100 TL harç = 1318 TL

Avrupa retina ipad 16 gb : 629 euro - tax back =560 euro= 1325 TL + 100 TL harç = 1425 TL

Türkiye Bilkom retina ipad 16gb : 1504 TL peşin / 1535 TL Taksitli

Türkiye internetten retina ipad 16gb: 1500 TL

Ayrıca amerika ya da avrupaya giden biri iphone da alır, pasaportuna iphone'nunu yazdırır, ipad için başka pasaport gerekir, 100 TL'ye de pasaport bulma parası eklersen
hemen hemen aynı fiyata geliyor.
Bu durumda yurtdışından iphone alınır ama ipad almak çok mantıklı iş değil, garanti sıkıntısını da ekleyince.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
scoopi 6 yıl
sinirsiz internetiyle beraber ama 32 kbps ile 256 kbps arasinda. Ne hiz ama. Hic olmazsa 512 kbps yapaydiniz.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
istanbul2007 6 yıl scoopi
scoopi
sinirsiz internetiyle beraber ama 32 kbps ile 256 kbps arasinda. Ne hiz ama. Hic olmazsa 512 kbps yapaydiniz.

20mps yapsa ne olucak avea bu bahsettikleri hizlarin dortde birini bile veremez. Neden hep hirsizlar bu ulkede yatirim yapiyorsa
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
The_North_Face 6 yıl
Hocam THY JFK bileti ocak ve şubat ayı içerisinde 1400 tl civarı. Bunun yanına 500 dolar iPad desen 2000 tl'ye avea'dan alacağına 2300 ver bi de NYC görmüş olursun :D
2 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alican09turk 6 yıl
Turkcell'in 3. nesil iPad kontrat fiyatlarıyla aynı. 2-3 TL daha ucuz sadece :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
3DMystic 6 yıl
bence fiyat fazla tahatsüz daha uygun fiyata 16gb 4g modeli alınabilir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Erniuif 6 yıl The_North_Face
The_North_Face
Hocam THY JFK bileti ocak ve şubat ayı içerisinde 1400 tl civarı. Bunun yanına 500 dolar iPad desen 2000 tl'ye avea'dan alacağına 2300 ver bi de NYC görmüş olursun :D

Komiklikler sakalar. 3g'li modeli kayitli bi sekilde turkiyeye 500$'a getir ben 600$'a aliyim senden
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ipsiz_uçurtma 6 yıl
ne yazık ki çok ucuz sayılmaz ,ayrıca teşekkür etmesi gereken taraf biz değiliz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
emre the king 6 yıl
Bence çok pahalı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
1241 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
iPad, Apple ve avea
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl LG L9 Video İnceleme: L serisinin en yeni ve dikkat çekici üyesi test masamızda Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cyberpunk 2077 E3 2019'da Oynanabilir
Bölüm Sonu Canavarı
MANSUR YAVAŞ Tek Bir İhalede 812 Milyon
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim