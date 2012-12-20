Avea'nın 4. nesil iPad paketleri belli oldu









Apple'ın bir süre önce büyük bir etkinlikle iPad mini ile birlikte tanıttığı 4. nesil iPad'in, Avea tarafından müşterilerine Aralık ayı ortasında sunulacağı açıklanmıştı. Avea'nın 4. nesil iPad için belirlediği internet içinde paketler belli oldu.





Avea, 4. nesil iPad modelini sınırsız internet seçenekleriyle sunacak. 24 ay taahhüt ile katılabileceğiniz kampanyada 4. nesil iPad 16GB versiyonu 1GB internet ile ayda 83TL, 2GB internet ile ayda 89TL, 4GB internet ile ayda 93TL, 15GB internet ile ayda 124TL şeklinde.





32GB versiyonu ise 1GB internet ile ayda 95TL, 2GB internet ile ayda 101TL, 4GB internet ile ayda 105TL, 15GB internet ile ayda 136TL olarak belirlenmiş.





64GB kapasiteli versiyon da 1GB internet ile ayda 106TL, 2GB internet ile ayda 112TL, 4GB internet ile ayda 116TL, 15GB internet ile ayda 147TL ödemelerle sunuluyor. Kampanya 31 Mart tarihine kadar geçerli olacak.





Sınırsız internet tarifesinde belirtilen kotalar aşıldıktan sonra internet hızı 1GB için 32Kbps'ye, 2GB için hız 64Kbps'ye, 4GB için hız 128Kbps'ye,15GB için 256Kbps'ye düşüyor.





4. nesil iPad modelinde 9.7 inçlik 1536 x 2048 piksel çözünürlüke IPS ekran, çift çekirdekli A6X işlemcisi, PowerVR SGX554MP4 grafik birimi, 5MP iSight arka kamera, FaceTime HD ön kamera, 1080p video kaydı, WiFi, Bluetooth 4.0, 16GB/32GB/64GB depolama seçenekleri gibi özellikler bulunuyor.

http://www.avea.com.tr/web/KonusMesajlas/Kampanyalar/iPadRetina