Avea'nın hizmeti AveaMuzik.com artık iPhone ile uyumlu

Avea'nın mobil müzik portalı m.aveamuzik.com, iPhone ile uyumlu hale getirildi. Geçtiğimiz aylarda lansmanı yapılan AveaMuzik hizmeti, iPhone'nun tarayıcısıyle uyumlu hale getirildi. HTML5 desteğine kavuşan hizmet artık arkaplanda da kullanılabilir duruma geldi.

Apple'ın iOS işletim sisteminde yer alan Safari tarayıcısı üzerinden gireceğiniz m.aveamuzik.com sitesi üzerinden herhangi bir uygulama yükleme ihtiyacı duymadan bu hizmetten kolaylıkla faydalanabilirsiniz.

Avea kullanıcılarına özel olan bu uygulamaya Blackberry üzerinden erişmek için;

Tarayıcı Seçenekleri -> Tarayıcı Yapılandırması -> Tarayıcı Seçimi menüsünden, AVEA WAP2 şeklinde bir düzenleme yapılması gerekiyor.