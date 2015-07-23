Avrupa Uzay Ajansı yeni bir Jüpiter görevi için hazırlanıyor

Güneş Sistemi'ndeki en büyük gezegen olan ve antik çağlardan beri insanoğlunun dikkatini üzerine çeken Jüpiter, bugüne kadar defalarca insansız uzay araçları tarafından ziyaret edildi ve incelendi. Geçtiğimiz günlerde Plüton'un ilk renkli görüntülerini Dünya'ya gönderen Yeni Ufuklar aracı da Plüton'a giderken Jüpiter'in yakınlarından geçti ve devasa gezegen hakkında yeni veriler topladı.



Jüpiter'e gönderilen insansız uzay araçlarına çok yakında bir yenisi daha eklenecek. Dünyanın en önemli uzay araştırma organizasyonları arasında yer alan Avrupa Uzay Ajansı, 2022 yılında Jüpiter'e yeni insansız uzay aracı göndermeye hazırlanıyor. Juice adını taşıyan bu yeni aracın 2030 yılında Jüpiter'e ulaşması bekleniyor.



Jüpiter'e vardıktan sonra gezegenin yörüngesinde üç buçuk yıl geçirecek olan Juice, bu üç buçuk yıl boyunca gezegenin atmosferini, gezegeni ve uydularını çevreleyen halkaları ve Jüpiter'in en büyük dört uydusu olan io, Europa, Ganymede ve Callisto'yu inceleyecek.



Yapımı Airbus Defense & Space firması tarafından üstlenilecek olan Juice, Fransa'nın Toulouse şehrinde hazırlanacak. Juice'in fırlatılması için ise Airanespace tarafından üretilen Ariane 5 kargo roketinin kullanılacağı açıklandı.



http://news.softpedia.com/news/the-european-space-agency-has-a-mission-to-jupiter-in-the-works-487308.shtml