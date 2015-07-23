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Avrupa Uzay Ajansı yeni bir Jüpiter görevi için hazırlanıyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Erhan Tan
Haber Editörü
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Avrupa Uzay Ajansı yeni bir Jüpiter görevi için hazırlanıyor
Güneş Sistemi'ndeki en büyük gezegen olan ve antik çağlardan beri insanoğlunun dikkatini üzerine çeken Jüpiter, bugüne kadar defalarca insansız uzay araçları tarafından ziyaret edildi ve incelendi. Geçtiğimiz günlerde Plüton'un ilk renkli görüntülerini Dünya'ya gönderen Yeni Ufuklar aracı da Plüton'a giderken Jüpiter'in yakınlarından geçti ve devasa gezegen hakkında yeni veriler topladı.
Jüpiter'e gönderilen insansız uzay araçlarına çok yakında bir yenisi daha eklenecek. Dünyanın en önemli uzay araştırma organizasyonları arasında yer alan Avrupa Uzay Ajansı, 2022 yılında Jüpiter'e yeni insansız uzay aracı göndermeye hazırlanıyor. Juice adını taşıyan bu yeni aracın 2030 yılında Jüpiter'e ulaşması bekleniyor.
Jüpiter'e vardıktan sonra gezegenin yörüngesinde üç buçuk yıl geçirecek olan Juice, bu üç buçuk yıl boyunca gezegenin atmosferini, gezegeni ve uydularını çevreleyen halkaları ve Jüpiter'in en büyük dört uydusu olan io, Europa, Ganymede ve Callisto'yu inceleyecek.
Yapımı Airbus Defense & Space firması tarafından üstlenilecek olan Juice, Fransa'nın Toulouse şehrinde hazırlanacak. Juice'in fırlatılması için ise Airanespace tarafından üretilen Ariane 5 kargo roketinin kullanılacağı açıklandı.

http://news.softpedia.com/news/the-european-space-agency-has-a-mission-to-jupiter-in-the-works-487308.shtml Yorum Yaz
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ratch 4 yıl en beğenilen Bayberty
baberti
niye bu paraları dünyayı kurtarmak için harcamazlar ki?..

Bunlar mı dert oldu? Savaş için, silah üretmek için harcanan paranın yanında bunlar devede kulak kalır.
babertiniye bu paraları dünyayı kurtarmak için harcamazlar ki?..Bunlar mı dert oldu? Savaş için, silah üretmek için harcanan ...
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1 Yanıt Yanıtla +13
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asderty 4 yıl
Adam haber paylaşmış, bilim bölümündeki yorumlara bak! Bu para arge'ye harcanan paradır. Bilim insanlarına ve ileri teknolojiye yatırımdır. Boşa harcanan zaman ve para görmek isteyen, Türkiye gibi ülkelere baksın. Tamamı boşa giden emek ve parayı görsünler.

Dünyayı kurtarmada para ile olmaz bence. İlla bir ilişki kurulacaksa kurtarma olmaz, batırma olur. İnsanlar maddi çıkar-para düşünürse ancak düşmanlık olur. Emeğini insanlığa yarar getirecek şeylere harcarsa (bilim gibi), işte o zaman "dünyayı kurtarmak" için çalışmış olur...
Adam haber paylaşmış, bilim bölümündeki yorumlara bak! Bu para arge'ye harcanan paradır. Bilim insanlarına ve ileri teknolojiye yatırımdır. Boşa harcanan zaman...
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ULYSES 4 yıl
Jüpiter'in uydusu Europa, güneş sistemimizde yaşam bulunma ihtimali en yüksek yer. Jüpiter'in kendisi varoluşumuzun sebebi zaten. Güneş sistemimize giren ve tam üzerimize gelen binlerce gök taşı jüpiter tarafından usta bir kaleci gibi tutulur. Hadi bunları geçtik, evrenin nasıl oluştuğunu anlayabilmemiz için bu araştırmalar. Evrenin oluşumunu anlamak parçacıkları anlamaktır. O parçacık fiziği gün gelir bilgisayarınızdaki işlemci olur, izlediğiniz ekran olur. Uzay programlarına gereksiz demek için insanın gerçekten kör cahil olması lazım.
Jüpiter'in uydusu Europa, güneş sistemimizde yaşam bulunma ihtimali en yüksek yer. Jüpiter'in kendisi varoluşumuzun sebebi zaten. Güneş sistemimize giren ve tam...
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bafbaf 4 yıl
Amerika mı 2 tane fazla füze alacak ?
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Kartal Göz 4 yıl
Güzel bir haber başlığının altını konuyla alakasız, vizyonsuz insanların saçmasapan yorumları doldurmuş. Biri de demiş bunları yapacaklarına Dünya'yı kurtarsınlar diye. Dünya'yı bu hale getiren zaten insanoğlu. Küresel ısınma, fazla karbon salınımı, fosil yakıtların zararı, çevre dostu enerji karnakları, geri dönüşümün önemi diye bas bas bağırılıyor. Peki bunlara kim uyuyor, kim özen gösteriyor, kim takıyor bunları? Büyük kitleler umursamadıktan sonra o bilimadamları ne yapsın? Dünya'yı kurtarsınlar diye direktif verirken sen Dünya'yı kurtarmak için ne yaptın onu söyle. Dünya'da yaşayanların çok büyük bir kısmı bilimadamı değil. İş daha çok, o çok büyük olan kitleye düşüyor.

Neyse! ESA, Rosetta'dan sonra bence yine çığır açacak bir olaya imza atacaktır. Bakalım kaç yıllık bir serüven olacak.

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ULYSES 4 yıl
Jüpiter'in uydusu Europa, güneş sistemimizde yaşam bulunma ihtimali en yüksek yer. Jüpiter'in kendisi varoluşumuzun sebebi zaten. Güneş sistemimize giren ve tam üzerimize gelen binlerce gök taşı jüpiter tarafından usta bir kaleci gibi tutulur. Hadi bunları geçtik, evrenin nasıl oluştuğunu anlayabilmemiz için bu araştırmalar. Evrenin oluşumunu anlamak parçacıkları anlamaktır. O parçacık fiziği gün gelir bilgisayarınızdaki işlemci olur, izlediğiniz ekran olur. Uzay programlarına gereksiz demek için insanın gerçekten kör cahil olması lazım.
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TIGERSHARK 4 yıl
Bu tip projeler yerine Önceliği AY'ın yüzeyine yada ay ile dünya arasında boşlukta sabit duran bir koloni kurmak için verseler insanlık için daha mantıklı olur ay yüzeyin'den yada boşluktaki koloni'den sondalar göndermek hem daha kolay hem daha az masraflı olabilir belki boşlukta roket gücü haricinde manevra yapabileceğimiz bir teknoloji bile geliştirebiliriz
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Mesudum 4 yıl
Jüpiter seviyesinde bir yolculuk için harcanan parayla, somut hedefe doğru ilerleme amaçlı icat edilen teknolojiler daha sonra bizim hayatımızdaki günlük ihtiyaçların karşılanmasında kalite artışına yol açacak.
Olayı salt uzay yolculuğu olarak almayalım. Bir uzay mekiğinin ısı yalıtımı şu anda pek çok cihaza ilham kaynağı. Keza astronot kıyafetleri, roket sistemleri, yakıtlar...
Bizim bunlarla pek işimiz olmadığı, kuleler dikip Dubaili şeyhlere satarak dışarıdan bu teknolojileri aldığımız için bizi ilgilendirmediğini düşünüyoruz.
Daha doğrusu, bu kadar detaylı düşünmüyoruz.
1 Yanıt Yanıtla +5
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ratch 4 yıl Mesudum
Mesudum

Jüpiter seviyesinde bir yolculuk için harcanan parayla, somut hedefe doğru ilerleme amaçlı icat edilen teknolojiler daha sonra bizim hayatımızdaki günlük ihtiyaçların karşılanmasında kalite artışına yol açacak.

Olayı salt uzay yolculuğu olarak almayalım. Bir uzay mekiğinin ısı yalıtımı şu anda pek çok cihaza ilham kaynağı. Keza astronot kıyafetleri, roket sistemleri, yakıtlar...

Bizim bunlarla pek işimiz olmadığı, kuleler dikip Dubaili şeyhlere satarak dışarıdan bu teknolojileri aldığımız için bizi ilgilendirmediğini düşünüyoruz.

Daha doğrusu, bu kadar detaylı düşünmüyoruz.

Katılıyorum hocam. Her yolculukta uzay araçları daha fazla gelişiyor, her yolculukta yeni yakıt sistemleri, ısı yalıtımı, yakıt tasarrufu daha fazla gelişiyor. Her yolculuk yeni tecrübe demek. Her şeyi geçtim her yolculuk Güneş Sistemi'mizi daha fazla keşfetmek demek. Böyle böyle gelişiyor yolculuk imkanları ve uzay araçları. Bilim ve teknoloji üzerine yapılan yatırımlar her zaman sonuç verir dediğiniz gibi.

Zamanında SETI projesine (Dünya Dışı Yaşam Arama Projesi) de çok pahalı diye karşı çıkılmış ve meclis bütçe desteğini kesmiş. Çok pahalı olduğu söylenen proje maliyeti Amerika'nın yılda aldığı saldırı helikopterlerinden birinin fiyatı kadarmış.

Görüldüğü gibi bu tür şeyler için harcanan para; savaşa ve silahları geliştirmeye yapılan yatırımın yanında devede kulak kalır. Buna rağmen insanlar savunma sanayilerine bakmadan teknolojiye yapılan yatırımı boş buluyor.
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DH Misafiri 4 yıl
bizde suriye ye gidiyoruz ister beğen ister beğenme. sonra avrupaya gider orayıda alırız jupiterle uğraşsınlar şimdilik sessizce pustuk bekliyoruz...
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V4LKyR 4 yıl
tobepeople
farzet eyfel boyutunda bir gök taşı çarpacak dünyaya 100 yıl sonra onu geçtim daha 2000 yıldır dünya bize ait sadece son 200 yılda dünya da mevsimler değişti ozon tabakası delindi sence 300 yıl sonra ne hale gelir dünya şuanda dünyadaki dönüştürülemez atık miktarından haberin ar mı yada yıllık miktardan ?

Arada noktalama işaretleri kullan ki insanlar ne dediğini anlasın.
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Mesudum 4 yıl
baberti
niye bu paraları dünyayı kurtarmak için harcamazlar ki?..

Bilinmeyeni öğrenmek bilimadamlarının işi
Dünyayı kurtarmak (kimden?) başkasının işi.
Herkes kendi işini yapsın!
Sana göre, bilimadamları dünyayı kurtarsın, siyasetçiler Jüpiter'e gitsin. Hatta otursunlar oturdukları yerde. Kendi oturma kabiliyetleri gelişsin diye büyütsünler, külli hale getirsinler, 5 Milyarı gözünü kırpmadan harcasınlar...
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Mr light 4 yıl
bafbaf
Marsa harcanan tamamda jupitere harcanan hakikaten boşa gidecek.Kaotik atmosfer, düşük su oranı ve radyoaktif bir gezegenden ne verisi elde edecekler ?

Belkide su oranı düşük radyoaktif bir gezegende yaşamak için gereken teknolojinin kapısını açarsa veya bu atmosferde yaşayabilen canlı bulunursa hala gereksiz olur mu
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bafbaf 4 yıl
Marsa harcanan tamamda jupitere harcanan hakikaten boşa gidecek.
Kaotik atmosfer, düşük su oranı ve radyoaktif bir gezegenden ne verisi elde edecekler ?
2 Yanıt Yanıtla
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savarog 4 yıl
Bilime ticaret kafasıyla bakılmaz, bilimsel bilgiye değer biçilmez , herşeyi parayla satın almaya alışkın
bünyemiz arada bir cömert olsun en azından.
Yanıtla +4
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Yazmayı_Severim 4 yıl bafbaf
bafbaf

Marsa harcanan tamamda jupitere harcanan hakikaten boşa gidecek.
Kaotik atmosfer, düşük su oranı ve radyoaktif bir gezegenden ne verisi elde edecekler ?

Jupiter'in kendisinde yaşam için uygun ortam olmayabilir ama uyduları için aynı şey söylenmiyor

Yaşamdan ziyade bilim insanların önünü açacak başka şeyler de bulunabilir, niye sürekli işi 'yaşam'a indirgiyorsak
1 Yanıt Yanıtla +7
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Guest-4A2756470 4 yıl bafbaf
bafbaf
Marsa harcanan tamamda jupitere harcanan hakikaten boşa gidecek.
Kaotik atmosfer, düşük su oranı ve radyoaktif bir gezegenden ne verisi elde edecekler ?

Faraday bir siyasetciye kesfettiklerinin sunumunu yapıyormuş. En son adam sıkılıp ee peki bunları neden bilmem lazim diyince de cunku bir gun bundan da vergi alacaksiniz demiş reyiz. Yine bati insafli, bizde trt vergisi bile aliniyor.

Merak etme kardesim, nasanin basindaki adamlar da nasaya butceyi ayarlayan adamlar da bos topa girmezler. Oturdugun yerden daha iyi bildigini saniyor olabilirsin ama durum bu.
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