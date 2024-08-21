Ay ve Dünya çevresinde ilk yörünge manevrası yapıldı: Ortaya harika Ay fotoğrafları çıktı

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Tam Boyutta Gör Avrupa Uzay Ajansı’nın (ESA) Jüpiter ve uydularını incelemeye yönelik sürdürdüğü JUICE misyonu, iç Güneş Sistemin’de bir dizi karmaşık yer çekimi manevrası yapılmasını içeriyor. Bu manevralar arasında, insanlık tarihinde ilk kez hem Dünya hem de Ay etrafında gerçekleştirilen bir yörünge manevrası da bulunuyordu. Bu erken aşamada yapılan manevra sırasında, Ay’ın yüzeyine dair detaylı fotoğraflar çekilme fırsatı yakalandı.

Çekilen görseller büyüleyici

Tam Boyutta Gör ESA, Dünya ve doğal uydusu Ay çevresinde gerçekleştirilen bu tarihi yörünge manevrası sırasında elde edilen yeni Ay yüzeyi fotoğraflarını yakın zamanda yayımladı. Görselleri çeken uzay aracı, 2031 yılında Jüpiter’e ulaşması planlanan JUICE isimli uzay aracı.

Tam Boyutta Gör Bu fotoğraflar, Ay’ın yüzeyindeki çeşitli yapıları ve renk farklılıklarını ortaya koyuyor. Görsellerde, Humboldt krateri (sağ alt köşede) ve Mare Fecunditatis (üst merkezde) gibi önemli Ay yapıları görülebiliyor. Fotoğrafların birinde, Dünya da üst merkezde parlayan bir halka olarak hafifçe görülüyor. Dikkat çekici bir diğer nokta ise, bu görüntüleri çeken kameraların aslında uzay gözlemi için tasarlanmamış olması. Ancak yine de geçiş sırasında kameralar bu benzersiz fotoğrafları çekmek için konumlandırıldı.

Daha önce yapılmamıştı

Bu yörünge manevrası, ESA’nın Jüpiter ve uydularını inceleyecek JUICE misyonunun kritik bir parçası olan yer çekimi yardımını kullanma -buna sapan etkisi de deniyor- açısından çığır açan bir adımı temsil ediyor. Daha önce hiçbir görev çift yerçekimi desteği gerçekleştirmemişti. Öte yandan bu yakın geçiş manevrası bir nevi frenleme, yani ESA, JUICE'i Güneş'e göre hız kazanma anlamında hızlandırmadı. Bu arada Uzay aracı, geçen Nisan ayında Fransız Guyanası’ndan Ariane 5 roketi ile fırlatılmıştı.

Daha önceki uzay misyonları Jüpiter’e yaklaşık bir yıl içinde ulaşmış olsa da JUICE, Jüpiter’e daha uzun bir yolculuk yapacak ve 2031 yılına kadar hedefe varamayacak. Bu yavaş tempo, uzay aracının kararlı bir yörüngeye ulaşmayı hedeflemesi nedeniyle bilinçli bir şekilde tercih edildi. JUICE, Jüpiter uydu sistemine şimdiye kadar gönderilen en büyük bilimsel alet yükünü taşıyor; toplam ağırlığı 6.000 kg’ı aşıyor.

Tam Boyutta Gör Bu büyüklükte bir uzay aracını Jüpiter’e kadar yaklaşık 800 milyon kilometrelik yolculuğa çıkarmak, normalde muazzam miktarda yakıt gerektirirdi. Üstelik, biriktirdiği ivmeyi dengelemek ve hedefte kararlı bir yörüngeye ulaşmak için daha da fazla yakıt gerekli olurdu. Bunun yerine JUICE, Ay, Dünya ve Venüs’ün yer çekimini kullanarak momentum kazanacak ve Jüpiter’e doğru kendisini bir sapan gibi fırlatacak.

ESA, bu yer çekimi manevralarının ilkini – Dünya ve Ay çevresinde gerçekleştirilen ilk yörünge manevrasını – başarıyla tamamladı. Bir sonraki yörünge geçişi, önümüzdeki yıl Ağustos ayında Venüs çevresinde yapılacak. 2026 ve 2029 yıllarında Dünya’ya iki yakın geçiş daha yapılacak.

Eğer JUICE ,2031 yılında Jüpiter’e ulaşırsa, 35 Jüpiter uydusunu inceleyecek olan misyonunun 2035 yılına kadar sürmesi bekleniyor. JUICE’in en temel amacı ise Jüpiter ve onun dört büyük Galile uydusundan üçü olan Ganymede, Callisto ve Europa'yı incelemek. Her üçünün de buzlu kabuklarının altında sıvı su okyanuslarına sahip olduğu düşünülüyor.

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