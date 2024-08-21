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    Ay ve Dünya çevresinde ilk yörünge manevrası yapıldı: Ortaya harika Ay fotoğrafları çıktı

    Avrupa Uzay Ajansı’nın (ESA) Jüpiter ve uydularını inceleyeceği tarihi JUICE görevi önemli bir başarıya imza attı. Uzay aracı tahite ilk defa hem Dünya hem de Ay etrafında yörünge manevrası yaptı.
    Ay ve Dünya çevresinde tarihin ilk yörünge manevrası yapıldı Tam Boyutta Gör
    Avrupa Uzay Ajansı’nın (ESA) Jüpiter ve uydularını incelemeye yönelik sürdürdüğü JUICE misyonu, iç Güneş Sistemin’de bir dizi karmaşık yer çekimi manevrası yapılmasını içeriyor. Bu manevralar arasında, insanlık tarihinde ilk kez hem Dünya hem de Ay etrafında gerçekleştirilen bir yörünge manevrası da bulunuyordu. Bu erken aşamada yapılan manevra sırasında, Ay’ın yüzeyine dair detaylı fotoğraflar çekilme fırsatı yakalandı.

    Çekilen görseller büyüleyici

    Ay ve Dünya çevresinde tarihin ilk yörünge manevrası yapıldı Tam Boyutta Gör
    ESA, Dünya ve doğal uydusu Ay çevresinde gerçekleştirilen bu tarihi yörünge manevrası sırasında elde edilen yeni Ay yüzeyi fotoğraflarını yakın zamanda yayımladı. Görselleri çeken uzay aracı, 2031 yılında Jüpiter’e ulaşması planlanan JUICE isimli uzay aracı.
    Ay ve Dünya çevresinde tarihin ilk yörünge manevrası yapıldı Tam Boyutta Gör
    Bu fotoğraflar, Ay’ın yüzeyindeki çeşitli yapıları ve renk farklılıklarını ortaya koyuyor. Görsellerde, Humboldt krateri (sağ alt köşede) ve Mare Fecunditatis (üst merkezde) gibi önemli Ay yapıları görülebiliyor. Fotoğrafların birinde, Dünya da üst merkezde parlayan bir halka olarak hafifçe görülüyor. Dikkat çekici bir diğer nokta ise, bu görüntüleri çeken kameraların aslında uzay gözlemi için tasarlanmamış olması. Ancak yine de geçiş sırasında kameralar bu benzersiz fotoğrafları çekmek için konumlandırıldı.

    Daha önce yapılmamıştı

    Bu yörünge manevrası, ESA’nın Jüpiter ve uydularını inceleyecek JUICE misyonunun kritik bir parçası olan yer çekimi yardımını kullanma -buna sapan etkisi de deniyor- açısından çığır açan bir adımı temsil ediyor. Daha önce hiçbir görev çift yerçekimi desteği gerçekleştirmemişti. Öte yandan bu yakın geçiş manevrası bir nevi frenleme, yani ESA, JUICE'i Güneş'e göre hız kazanma anlamında hızlandırmadı. Bu arada Uzay aracı, geçen Nisan ayında Fransız Guyanası’ndan Ariane 5 roketi ile fırlatılmıştı.

    Daha önceki uzay misyonları Jüpiter’e yaklaşık bir yıl içinde ulaşmış olsa da JUICE, Jüpiter’e daha uzun bir yolculuk yapacak ve 2031 yılına kadar hedefe varamayacak. Bu yavaş tempo, uzay aracının kararlı bir yörüngeye ulaşmayı hedeflemesi nedeniyle bilinçli bir şekilde tercih edildi. JUICE, Jüpiter uydu sistemine şimdiye kadar gönderilen en büyük bilimsel alet yükünü taşıyor; toplam ağırlığı 6.000 kg’ı aşıyor.

    Ay ve Dünya çevresinde tarihin ilk yörünge manevrası yapıldı Tam Boyutta Gör
    Bu büyüklükte bir uzay aracını Jüpiter’e kadar yaklaşık 800 milyon kilometrelik yolculuğa çıkarmak, normalde muazzam miktarda yakıt gerektirirdi. Üstelik, biriktirdiği ivmeyi dengelemek ve hedefte kararlı bir yörüngeye ulaşmak için daha da fazla yakıt gerekli olurdu. Bunun yerine JUICE, Ay, Dünya ve Venüs’ün yer çekimini kullanarak momentum kazanacak ve Jüpiter’e doğru kendisini bir sapan gibi fırlatacak.

    ESA, bu yer çekimi manevralarının ilkini – Dünya ve Ay çevresinde gerçekleştirilen ilk yörünge manevrasını – başarıyla tamamladı. Bir sonraki yörünge geçişi, önümüzdeki yıl Ağustos ayında Venüs çevresinde yapılacak. 2026 ve 2029 yıllarında Dünya’ya iki yakın geçiş daha yapılacak.

    Eğer JUICE ,2031 yılında Jüpiter’e ulaşırsa, 35 Jüpiter uydusunu inceleyecek olan misyonunun 2035 yılına kadar sürmesi bekleniyor. JUICE’in en temel amacı ise Jüpiter ve onun dört büyük Galile uydusundan üçü olan Ganymede, Callisto ve Europa'yı incelemek. Her üçünün de buzlu kabuklarının altında sıvı su okyanuslarına sahip olduğu düşünülüyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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