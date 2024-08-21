Ay ve Dünya çevresinde ilk yörünge manevrası yapıldı: Ortaya harika Ay fotoğrafları çıktı

Bu yörünge manevrası, ESA’nın Jüpiter ve uydularını inceleyecek JUICE misyonunun kritik bir parçası olan yer çekimi yardımını kullanma -buna sapan etkisi de deniyor- açısından çığır açan bir adımı temsil ediyor. Daha önce hiçbir görev çift yerçekimi desteği gerçekleştirmemişti. Öte yandan bu yakın geçiş manevrası bir nevi frenleme, yani ESA, JUICE'i Güneş'e göre hız kazanma anlamında hızlandırmadı. Bu arada Uzay aracı, geçen Nisan ayında Fransız Guyanası’ndan Ariane 5 roketi ile fırlatılmıştı.
Daha önceki uzay misyonları Jüpiter’e yaklaşık bir yıl içinde ulaşmış olsa da JUICE, Jüpiter’e daha uzun bir yolculuk yapacak ve 2031 yılına kadar hedefe varamayacak. Bu yavaş tempo, uzay aracının kararlı bir yörüngeye ulaşmayı hedeflemesi nedeniyle bilinçli bir şekilde tercih edildi. JUICE, Jüpiter uydu sistemine şimdiye kadar gönderilen en büyük bilimsel alet yükünü taşıyor; toplam ağırlığı 6.000 kg’ı aşıyor.
ESA, bu yer çekimi manevralarının ilkini – Dünya ve Ay çevresinde gerçekleştirilen ilk yörünge manevrasını – başarıyla tamamladı. Bir sonraki yörünge geçişi, önümüzdeki yıl Ağustos ayında Venüs çevresinde yapılacak. 2026 ve 2029 yıllarında Dünya’ya iki yakın geçiş daha yapılacak.
Eğer JUICE ,2031 yılında Jüpiter’e ulaşırsa, 35 Jüpiter uydusunu inceleyecek olan misyonunun 2035 yılına kadar sürmesi bekleniyor. JUICE’in en temel amacı ise Jüpiter ve onun dört büyük Galile uydusundan üçü olan Ganymede, Callisto ve Europa'yı incelemek. Her üçünün de buzlu kabuklarının altında sıvı su okyanuslarına sahip olduğu düşünülüyor.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.