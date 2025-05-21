Jüpiter’in bir zamanlar şimdikinden 2 kat daha büyük olduğu bulundu

Jüpiter’in geçmişine ışık tutuldu
Caltech'ten gezegen bilimci Prof. Konstantin Batygin ve Michigan Üniversitesi'nden astrofizikçi Prof. Fred C. Adams tarafından yürütülen araştırma, Jüpiter’in 4.5 milyar yıllık geçmişine ışık tutuyor. Bilim insanları bu gaz devinin oluşumunun, Güneş Sistemi'nin genel yapısının şekillenmesinde belirleyici bir rol oynadığını vurguluyor.
Araştırmacılar, Jüpiter’in iç yörüngesinde dönen küçük uydular Amalthea ve Thebe’nin yörüngelerindeki hafif eğiklikleri analiz ederek, gezegenin erken dönem fiziksel özelliklerine ulaştı. Bu küçük farklılıklar, Jüpiter’in gençlik döneminde yaklaşık 2.000 Dünya hacmine denk gelen devasa bir yapıya sahip olduğunu gösteriyor. Ayrıca o dönemdeki manyetik alanın bugünkünden yaklaşık 50 kat daha güçlü olduğu sonucuna ulaşıldı.
Varsayımlara değil ölçümlere dayalı bir model
Araştırmacılar bu analizle, Güneş Sistemi’ndeki gezegen oluşum malzemelerinin ortadan kaybolduğu, nebulanın dağıldığı anda Jüpiter’in fiziksel durumuna dair net bir anlık görüntü elde etti. Bu geçiş, gezegenlerin nihai yapısının kilitlendiği dönüm noktası olarak kabul ediliyor.
Elde edilen sonuçlar, Jüpiter’in ve diğer dev gezegenlerin çekirdek yığılma süreciyle oluştuğunu öne süren mevcut gezegen oluşum teorilerine önemli ayrıntılar ekliyor. Bu modelde, kaya ve buzdan oluşan bir çekirdek hızla gaz toplayarak büyük bir gezegene dönüşüyor. Araştırmacıların nihai hedefi ise sadece Jüpiter’i değil, Güneş Sistemi’nin nasıl şekillendiğini anlamak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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