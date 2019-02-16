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LG V50 ThinQ'nun basın görseli sızdırıldı

3 ay

Çin uzayda bir güneş enerjisi istasyonu inşa edecek

3 ay

Apex Legends, Twitch izlenmelerinde de rekor kırıyor

3 ay

Twitter'ın silinen direkt mesajları sakladığı ortaya çıktı

3 ay

Siyah renk seçeneğine sahip AirPods 2 baharda piyasaya sürülebilir

3 ay

Deezer'ın Windows versiyonu Microsoft Store'da yayınlandı

3 ay

Snapdragon 855'li Xiaomi Mi 9'un AnTuTu puanı açıklandı

3 ay

Huawei Mate 20 Lite’ın Game Suit yazılımı ne işe yarıyor?

3 ay

Facebook ve ABD hükümeti arasında milyarlarca dolarlık ceza pazarlığı

3 ay

Pictionary oyununa sanal çizim desteği

3 ay

Dibe vuran kripto para piyasasına rağmen Binance en karlı borsa olmayı başardı

3 ay

Nvidia gelirlerde düşüş yaşıyor

3 ay

Efsanevi F1 pilotu Ayrton Senna'nın kaskı 185 bin dolarlık fiyatıyla rekor kırdı

3 ay

Haftaya BİM ve A101 mağazalarında çok uygun fiyata farklı teknolojik ürünler var

3 ay

Battle royale türüne boynuzlar damga vuracak

3 ay

Vivo V15 Pro modelinin canlı görüntüleri sızdırıldı

3 ay

2si1 | Radeon VII Performansıyla yakıyor

3 ay

Yapay zeka sahte olduğu anlaşılamayan haberler yazabiliyor

3 ay

Xiaomi Mi 9’un fiyat etiketi ortaya çıkmış olabilir [Güncellendi]

3 ay

Müjde! Organize İşler Sazan Sarmalı filmi Netflix’te yayınlandı

3 ay

GÖRÜNTÜLENEN Avrupa'nın prototip uydusu, zıpkınla 'uzay çöpü' yakaladı (VİDEO)

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18000mAh bataryalı Energizer Power Max P18K Pop duyuruldu

3 ay

Çinli akıllı telefon üreticileri Avrupa pazarını fethediyor

3 ay

Seat'ın Cupra markası yeni SUV konseptinin görselini paylaştı

3 ay

NASA'nın yeni uzay teleskobu ortaya çıktı: İşte "SPHEREx"

3 ay

Xiaomi'nin MIUI 10 arayüzüne karanlık mod geliyor

3 ay

Ubisoft CEO’su; “The Division 2’yi Epic Store’a taşıma amacımız, kendi mağazamıza olan ilgiyi artırmak içindi”

3 ay

Depresyon beynin yaşlanmasını hızlandırabilir

3 ay

Nvidia’nın Ray Tracing ve DLSS teknolojisi nedir? Avantajları ve diğerleri haberimizde

3 ay

İnceliğiyle rekor kıran Samsung Galaxy Tab S5e tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

3 ay

Samsung Galaxy M20 oldukça iddialı fiyatıyla ön satışta!

3 ay

WhatsApp kullanıcıları artık izinleri olmadan gruplara eklenemeyecek

3 ay

Hong Kong akıllı hapishaneleri test ediyor

3 ay

Sony'nin yeni giriş seviyesi modeli Xperia L3'ün render görüntüleri sızdı

3 ay

Volvo'nun ilk tam elektrikli otomobili Polestar 2 yeni görseli ile karşımızda

3 ay

Samsung'un piyasaya sürmeye hazırlandığı giyilebilir ürünleri ortaya çıktı

3 ay

TUSAŞ, milli muharip uçağının yeni bir videosunu yayınladı

3 ay

New Super Mario Bros. U Deluxe Video İnceleme

3 ay

Göklerde süzülen en büyük yolcu uçağı Airbus A380'lerin üretimi durduruluyor

3 ay

MyFitnessPal ve 500px gibi platformlardan çalınan 617 milyon kullanıcı bilgisi hackerlar tarafından satılıyor

3 ay

Facebook, şirketi ve çalışanlarını tehdit eden kişileri uygulamaları yardımıyla takip ediyor

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