Avrupa'nın prototip uydusu, zıpkınla 'uzay çöpü' yakaladı (VİDEO)

Avrupalı bilim insanları tarafından geliştirilen RemoveDebris isimli prototip uydu, yörüngedeki deneylerine devam ediyor. RemoveDebris, "zıpkınla uzay çöpü yakalama" teknolojisini de geçtiğimiz günlerde ilk kez test etti. İşte o anlardan görüntüler
Surrey Üniversitesi araştırmacıları fırlatılan zıpkının sadece bir kurşun kalem boyutlarında olduğunu söylüyor. Alüminyumdan yapılmış panel şeklindeki hedef ise 1.5 metre uzaklığa yerleştirilmiş. RemoveDebris'in fırlattığı zıpkın, paneli delerek yakalıyor ve bağlı olduğu direkten kopmasına neden oluyor.
Deneye genel anlamda baktığımızda çok da etkileyici olmadığı düşünülebilir ancak bu tarz uzay çöpü yakalama teknolojilerinin uzayda ilk kez test edildiğini unutmamak gerek. RemoveDebris, Surrey Üniversitesi ve Airbus işbirliğinde uzun süren bir geliştirme sürecinin ardından ortaya çıkmıştı.
Deneyin sonuçlarından oldukça memnun olduklarını belirten Surrey Üniversitesi araştırmacısı Guglielmo Aglietti,"Yörüngedeki ölü bir uyduyu yakalamak için elbette daha büyük bir zıpkına ihtiyacımız olacak. Ancak şu anda bu yöntemi başarılı bir şekilde test etmiş olduk. Yani teknolojinin gayet uygulanabilir olduğunu gösterdiğimizi düşünüyorum." şeklinde konuştu.
RemoveDebris geçtiğimiz eylül ayında ağ yardımıyla uzay çöpü yakalama teknolojisini de başarıyla test etmişti. Uydunun bir sonraki testi ise Dünya'ya geri dönerken olacak. RemoveDebris önümüzdeki mart ayında yelken açarak atmosfere dalış yapacak. Yelken teknolojisinin yörüngedeki görevi sona eren uyduların tekrar Dünya'ya dönmesini sağlayarak uzay çöpüne dönüşmesini engelleyeceği düşünülüyor.
RemoveDebris görevinin temsili videosu:
Uzay sektörünün son yıllarda iyice ivme kazanmasıyla beraber artık çok daha fazla dile getirilmeye başlanan "uzay çöplüğü" problemi, bundan yaklaşık 60 yıl önce Sovyetler Birliği'nin Sputnik 1 uyudusunu yörüngeye yerleştirmesiyle başlamıştı. Sadece 4 yıl sonra, 12 Nisan 1962'de Yuri Gagarin ilk kez uzaya çıktığı sıralarda yaklaşık 200, takvimler 1980'i gösterdiğindeyse tam 5000 insan yapımı obje yörüngede yüzüyordu. Bugün ise NASA, bu sayının 40 bine ulaştığını söylüyor.
Uzay çöplüğü probleminin kontrol altına alınmaması halinde gelecekte hem astronotlar hem de uzay araçları için çok önemli bir tehdit haline gelebilme ihtimali bulunuyor. Dolayısıyla bugün ABD, Avrupa, Çin ve Rusya gibi dünya devleri bu probleme çözüm bulabilmek için birok proje üzerinde çalışıyor. RemoveDebris'i yörüngeye fırlatan Avrupa ise bu anlamda ilk somut adımı atan isim olmuştu.
https://www.theverge.com/2019/2/15/18226051/satellite-spear-space-debris-harpoon Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Surrey Üniversitesi araştırmacıları fırlatılan zıpkının sadece bir kurşun kalem boyutlarında olduğunu söylüyor. Alüminyumdan yapılmış panel şeklindeki hedef ise 1.5 metre uzaklığa yerleştirilmiş. RemoveDebris'in fırlattığı zıpkın, paneli delerek yakalıyor ve bağlı olduğu direkten kopmasına neden oluyor.
Deneye genel anlamda baktığımızda çok da etkileyici olmadığı düşünülebilir ancak bu tarz uzay çöpü yakalama teknolojilerinin uzayda ilk kez test edildiğini unutmamak gerek. RemoveDebris, Surrey Üniversitesi ve Airbus işbirliğinde uzun süren bir geliştirme sürecinin ardından ortaya çıkmıştı.
Deneyin sonuçlarından oldukça memnun olduklarını belirten Surrey Üniversitesi araştırmacısı Guglielmo Aglietti,"Yörüngedeki ölü bir uyduyu yakalamak için elbette daha büyük bir zıpkına ihtiyacımız olacak. Ancak şu anda bu yöntemi başarılı bir şekilde test etmiş olduk. Yani teknolojinin gayet uygulanabilir olduğunu gösterdiğimizi düşünüyorum." şeklinde konuştu.
RemoveDebris geçtiğimiz eylül ayında ağ yardımıyla uzay çöpü yakalama teknolojisini de başarıyla test etmişti. Uydunun bir sonraki testi ise Dünya'ya geri dönerken olacak. RemoveDebris önümüzdeki mart ayında yelken açarak atmosfere dalış yapacak. Yelken teknolojisinin yörüngedeki görevi sona eren uyduların tekrar Dünya'ya dönmesini sağlayarak uzay çöpüne dönüşmesini engelleyeceği düşünülüyor.
RemoveDebris görevinin temsili videosu:
Uzay çöplüğü bir tehdide dönüşebilir
Uzay sektörünün son yıllarda iyice ivme kazanmasıyla beraber artık çok daha fazla dile getirilmeye başlanan "uzay çöplüğü" problemi, bundan yaklaşık 60 yıl önce Sovyetler Birliği'nin Sputnik 1 uyudusunu yörüngeye yerleştirmesiyle başlamıştı. Sadece 4 yıl sonra, 12 Nisan 1962'de Yuri Gagarin ilk kez uzaya çıktığı sıralarda yaklaşık 200, takvimler 1980'i gösterdiğindeyse tam 5000 insan yapımı obje yörüngede yüzüyordu. Bugün ise NASA, bu sayının 40 bine ulaştığını söylüyor.
Uzay çöplüğü probleminin kontrol altına alınmaması halinde gelecekte hem astronotlar hem de uzay araçları için çok önemli bir tehdit haline gelebilme ihtimali bulunuyor. Dolayısıyla bugün ABD, Avrupa, Çin ve Rusya gibi dünya devleri bu probleme çözüm bulabilmek için birok proje üzerinde çalışıyor. RemoveDebris'i yörüngeye fırlatan Avrupa ise bu anlamda ilk somut adımı atan isim olmuştu.
https://www.theverge.com/2019/2/15/18226051/satellite-spear-space-debris-harpoon Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bizde ise hem içeriden ,hem dışarıdan kaynaklı ,oluşturulan olumsuzluklar ile uğraşıp ,Ülke'nin en yüksek kademeleri domates ,biber ,patlıcan gibi çöp gündemler ile uğraşalım.