Avustralya'dan zorlu yangınlara çözüm; TAF20

Avustralya itfaiye departmanı geçtiğimiz perşembe duyurduğu yeni robotuyla yangınla mücadelede can güvenliği için önemli bir adım attı. TAF20 olarak tanıtılan ve Alman Magirus firması tarafından geliştirilen yeni robot sayesinde itfaiye erleri için hayati tehlikenin olduğu büyük çapta ve patlama gerçekleşebilecek yangınlara kolaylıkla müdahale edilebilecek.

Üzerinde bulunan oldukça güçlü fan sayesinde yangın bölgesindeki dumanı dağıtabilen robot bunun yanı sıra sahip olduğu püskürtme mekanizmasıyla 90 metre uzaklığa kadar su ve 60 metre uzaklığa kadar da köpük püskürtebiliyor. Bütün bu özelliklerine ilaveten uzaktan kumanda yardımıyla da yönetilebilen robot, uzaktan yönetildiği zaman 500 metre menzile sahip. Orman yangılarında ağaç devrilmesi vb. durumlar için önünde buldozer bıçağına da sahip olan araç bu sayede yangın bölgesine ulaşmakta herhangi bir zorluk da yaşamıyor.

Avustralya'lı yetkililer tarafından A$310,000 (US$222,131) mal olduğu açıklanan robotun güvenliğini kurtaracağı canlar göz önüne alındığında oldukça uygun fiyata sahip olduğunu söyleyebiliriz.

http://mashable.com/2015/12/13/australia-firefighting-robot/#jHw3K1xCkuqZ