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Avustralya'dan zorlu yangınlara çözüm; TAF20

Avustralya itfaiyesine kazandırılan yeni robot sayesinde ulaşılması zor ve itfaiye erleri için hayati tehlikenin olduğu yangınlara artık kolaylıkla müdahale edilebilecek
4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Caner Köksel
Haber Editörü
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Avustralya'dan zorlu yangınlara çözüm; TAF20
 
Avustralya itfaiye departmanı geçtiğimiz perşembe duyurduğu yeni robotuyla yangınla mücadelede can güvenliği için önemli bir adım attı. TAF20 olarak tanıtılan ve Alman Magirus firması tarafından geliştirilen yeni robot sayesinde itfaiye erleri için hayati tehlikenin olduğu büyük çapta ve patlama gerçekleşebilecek yangınlara kolaylıkla müdahale edilebilecek. 
Avustralya'dan zorlu yangınlara çözüm; TAF20
 
Üzerinde bulunan oldukça güçlü fan sayesinde yangın bölgesindeki dumanı dağıtabilen robot bunun yanı sıra sahip olduğu püskürtme mekanizmasıyla 90 metre uzaklığa kadar su ve 60 metre uzaklığa kadar da köpük püskürtebiliyor. Bütün bu özelliklerine ilaveten uzaktan kumanda yardımıyla da yönetilebilen robot, uzaktan yönetildiği zaman 500 metre menzile sahip. Orman yangılarında ağaç devrilmesi vb. durumlar için önünde buldozer bıçağına da sahip olan araç bu sayede yangın bölgesine ulaşmakta herhangi bir zorluk da yaşamıyor.
Avustralya'dan zorlu yangınlara çözüm; TAF20

Avustralya'lı yetkililer tarafından A$310,000 (US$222,131) mal olduğu açıklanan robotun güvenliğini kurtaracağı canlar göz önüne alındığında oldukça uygun fiyata sahip olduğunu söyleyebiliriz.

http://mashable.com/2015/12/13/australia-firefighting-robot/#jHw3K1xCkuqZ Yorum Yaz
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Morphinz 4 yıl
Güzel haber hocam teşekkürler.
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meego 4 yıl
çok güzel bir teknoloji.
Ben büyük dronlardan da böyle bir hamle bekliyorum
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imperial crusader 4 yıl
biz hala itfaiye de 1970 model mercedes kullanıyoruz
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kadirirdem 4 yıl
Bence bu sisteme geç bile kalınmış... Ama güzel bir makina ve sistem işe yarayacaktır...
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Seyrim 4 yıl
Bu tür teknolojiler daha fazla gelişmeli..
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erturkcan2 4 yıl
Sonunda geç bile kalınmış. :)
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