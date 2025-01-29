Birleşik Krallık'ta yangın söndürme robotu yakında kullanıma giriyor

Robotun yetenekleri neler?
Yangının merkezini ve yoğun olduğu noktaları tespit edebilmek için termal yeteneklere sahip olan robot, video kaydı yapabiliyor ve insanlarla sesli iletişim kurup talimat verebiliyor. Hatta, sedyeyle insanları alandan çıkarabiliyor. Ek olarak, dakikada 2.000 litreye kadar su püskürtebilen bir hortum aparatıyla yangınlara müdahale edebiliyor.
Kent İtfaiye ve Kurtarma Servisi'nde Grup Müdürü olan Mark, robotun önemi hakkında şunları söylüyor: "Robotu hizmete almamızını üç ana nedeni var, bunlar itfaiyecilerin güvenliğini sağlamak, bir olaydaki kaynak sayısını azaltmak ve orada olduğumuz süreyi sınırlamak. Bu robot, itfaiyecilerin güvenliğini sağlama ve elimizden gelen en iyi müdahaleyi sağlama yeteneğimizle hizmetimizi ileriye taşıyor."Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: