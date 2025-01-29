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    Birleşik Krallık'ta yangın söndürme robotu yakında kullanıma giriyor

    Birleşik Krallık'ta gelişmiş yeteneklere sahip yangın müdahale ve söndürme robotu yakında hizmete giriyor. Robotun yetenekleri neler?                           
    Birleşik Krallık'ta yangın söndürme robotu kullanıma giriyor Tam Boyutta Gör
    Birleşik Krallık'taki Kent İtfaiye ve Kurtarma Servisi (KFRS), itfaiyecileri korumak için ekipmanlarına bir yangın söndürme robotu ekledi. Robot, özellikle zor ve riskli olan endüstriyel ve ticari alanlardaki yangınlarda faaliyet gösterecek.

    Robotun yetenekleri neler?

    Yangının merkezini ve yoğun olduğu noktaları tespit edebilmek için termal yeteneklere sahip olan robot, video kaydı yapabiliyor ve insanlarla sesli iletişim kurup talimat verebiliyor. Hatta, sedyeyle insanları alandan çıkarabiliyor. Ek olarak, dakikada 2.000 litreye kadar su püskürtebilen bir hortum aparatıyla yangınlara müdahale edebiliyor. 

    Birleşik Krallık'ta yangın söndürme robotu kullanıma giriyor Tam Boyutta Gör
    KFRS, robotun önümüzdeki birkaç hafta içinde ilçe genelindeki olaylara müdahale etmek için hazır olacağını belirtti. İtfaiyeciler, uzaktan kumandayla 600 metreye kadar mesafeden kontrol edilebilen robotun nasıl kullanılacağına dair eğitimlerini tamamladılar. 

    Kent İtfaiye ve Kurtarma Servisi'nde Grup Müdürü olan Mark, robotun önemi hakkında şunları söylüyor: "Robotu hizmete almamızını üç ana nedeni var, bunlar itfaiyecilerin güvenliğini sağlamak, bir olaydaki kaynak sayısını azaltmak ve orada olduğumuz süreyi sınırlamak. Bu robot, itfaiyecilerin güvenliğini sağlama ve elimizden gelen en iyi müdahaleyi sağlama yeteneğimizle hizmetimizi ileriye taşıyor."

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