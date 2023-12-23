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    Anlık Bildirim

    Yangınlar için su püskürten “uçan ejderha” robotu geliştirildi

    Küresel ısınma ile birlikte yangın tehlikesi de artıyor. Ancak Japonya’daki araştırmacıların geliştirdiği su püskürten uçan ejderha robotu ile bu yangınlara müdahale etmek büyük ölçüde kolaylaşıyor.
    Yangınlar için su püskürten “uçan ejderha” robotu geliştirildi Tam Boyutta Gör
    Japonya'daki araştırmacılar, potansiyel olarak dünya genelindeki itfaiye ekiplerine katılabilecek yeni bir tür robot geliştirdi. "Uçan ejderhalara" benzetilerek tasarlanan bu robotlar, insan itfaiyecilerin yüzleşemeyeceği kadar tehlikeli olduğu düşünülen yangınlarla mücadele etmek için üretildi. Geliştirilen robota Dragon Firefighter adı verildi.

    Yangın söndüren ejderha robot

    Japon araştırmacılar Dragon Firefighter robotunun tasarım planlarını herkese açık olarak yayınlamış durumda, yani isteyen herkes bu şablonları kullanarak robot itfaiyeci geliştirebilir. Tohoku Üniversitesi'nde Profesör Satoshi Tadokoro ve ekibi tarafından 2016 yılından beri Japon yangın söndürme uzmanlarıyla işbirliği yapılarak geliştirilen robot, dört metre uzunluğa sahip. Uzaktan kontrol edilebilen robot, yangın hortumu ile ulaşılması güç veya tehlikeli alanlarda kullanılacak.

    Yer seviyesinden iki metre yükseklikte hareket eden Dragon Firefighter'ın yangın hortumu, merkez ve baş bölgelerinde bulunan sekiz ayarlanabilir su jetinin ürettiği kuvvete dayanıyor. Nozülün konfigürasyonu esnek olduğundan, arkada konumlandırılmış tekerlekli bir araba üzerinde yer alan bir kontrol ünitesi tarafından yönlendirilerek (bu ünite de uzaktan kontrol ediliyor) alevlerin yönüne uyum sağlayıp hizalanabiliyor. Robotun beslemesi ise standart bir itfaiye aracıyla sağlanıyor.

    Dahili görüntüleme sistemi

    Yangınlar için su püskürten “uçan ejderha” robotu geliştirildi Tam Boyutta Gör
    Saniyede 6,6 litre su püskürtebilen nozullar, bir megapascal basınca kadar su püskürtebiliyor. Hortumun ucunda, yangının tanımlanmasını ve yerinin belirlenmesini kolaylaştıran geleneksel bir kamera ve termal görüntüleme sistemi bulunuyor. Ekibe göre bu teknolojik entegrasyon Dragon Firefighter'ın yangınla mücadele yeteneklerini geliştiriyor.

    Öte yandan sistemin ilk testi Eylül 2021’de Dünya Robot Zirvesi 2020'nin (WRS2020) açılış töreni sırasında gerçekleştirildi. Dragon Firefighter, tören alevini dört metre mesafeden başarıyla (49 dakika 00 saniye ila 51 dakika 00 saniye) söndürdü. Bu testlerden sonra robot üzerinde çeşitli geliştirmeler yapıldı.

    Ekip, önümüzdeki on yıl içinde robotik yangın söndürme teknolojisinin gerçek yangın söndürme senaryolarında kullanılmaya başlanacağını tahmin ediyor. En önemli zorluk, robotun operasyonel erişimini 10 metrenin ötesine taşıyabilmekte yatıyor. Ancak nihayetinde robotik itfaiyecilerin hayatımıza gireceği söyleniyor. Esasında bu tip tasarımlar otonom hale getirilerek orman yangınlarına hızlı müdahale için de kullanılabilir.

    Kaynakça https://www.inceptivemind.com/dragon-firefighter-flying-dragon-robot-fight-fires-distance/35959/ https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/frobt.2023.1273676/full
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    HopHopTV 2 gün önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 2 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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