Yangınlar için su püskürten “uçan ejderha” robotu geliştirildi

Yangın söndüren ejderha robot
Japon araştırmacılar Dragon Firefighter robotunun tasarım planlarını herkese açık olarak yayınlamış durumda, yani isteyen herkes bu şablonları kullanarak robot itfaiyeci geliştirebilir. Tohoku Üniversitesi'nde Profesör Satoshi Tadokoro ve ekibi tarafından 2016 yılından beri Japon yangın söndürme uzmanlarıyla işbirliği yapılarak geliştirilen robot, dört metre uzunluğa sahip. Uzaktan kontrol edilebilen robot, yangın hortumu ile ulaşılması güç veya tehlikeli alanlarda kullanılacak.
Yer seviyesinden iki metre yükseklikte hareket eden Dragon Firefighter'ın yangın hortumu, merkez ve baş bölgelerinde bulunan sekiz ayarlanabilir su jetinin ürettiği kuvvete dayanıyor. Nozülün konfigürasyonu esnek olduğundan, arkada konumlandırılmış tekerlekli bir araba üzerinde yer alan bir kontrol ünitesi tarafından yönlendirilerek (bu ünite de uzaktan kontrol ediliyor) alevlerin yönüne uyum sağlayıp hizalanabiliyor. Robotun beslemesi ise standart bir itfaiye aracıyla sağlanıyor.
Dahili görüntüleme sistemi
Öte yandan sistemin ilk testi Eylül 2021’de Dünya Robot Zirvesi 2020'nin (WRS2020) açılış töreni sırasında gerçekleştirildi. Dragon Firefighter, tören alevini dört metre mesafeden başarıyla (49 dakika 00 saniye ila 51 dakika 00 saniye) söndürdü. Bu testlerden sonra robot üzerinde çeşitli geliştirmeler yapıldı.
Ekip, önümüzdeki on yıl içinde robotik yangın söndürme teknolojisinin gerçek yangın söndürme senaryolarında kullanılmaya başlanacağını tahmin ediyor. En önemli zorluk, robotun operasyonel erişimini 10 metrenin ötesine taşıyabilmekte yatıyor. Ancak nihayetinde robotik itfaiyecilerin hayatımıza gireceği söyleniyor. Esasında bu tip tasarımlar otonom hale getirilerek orman yangınlarına hızlı müdahale için de kullanılabilir.Kaynakça https://www.inceptivemind.com/dragon-firefighter-flying-dragon-robot-fight-fires-distance/35959/ https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/frobt.2023.1273676/full Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.