Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Ay'da filizlenen pamuk tohumları öldü [Güncellendi]

İnsanlık tarihinde ilk defa Dünya harici bir gök cisminde bitki yetiştirildi. Çin'in Chang’e-4 uzay aracı yaptığı deneyle bu büyük başarıya imza attı. Sırada Ay'da üs kurma planları var.
4 ay
12,1b
1
33
Uzay
Gökhan G.
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
 

Son olarak, ileride yürütülecek faaliyetlere yönelik olarak elde edilen verilerin incelenmesi maksadıyla söz konusu deneyin 24 saat boyunca ve aralıksız takip edildiğini de hatırlatalım.

Güncelleme: Filizlenen tohumlar soğuğa dayanamayarak öldü

Ay yeniden cansız bir gök cismi haline geldi. Çin'in Chang’e 4 görevi kapsamında 3 kg'lık mini biyosfer içinde filizlendirilen pamuk tohumları maalesef Ay’ın soğuğuna dayanamayarak öldü. Herhangi bir ısıtıcı sisteme sahip olmadığı anlaşılan biyosfer ve içindeki filizler, Ay gecesi soğuğu karşında -52 dereceye varan sıcaklık ile daha fazla mücadele edemedi.

Salı gecesi deney kabının içindeki sıcaklığın -52 dereceye düştüğünü ifade eden deneyin başındaki isim olan Liu Hanlong, 212,75 saatin ardından ise söz konusu çalışmanın sonlandırıldığını açıkladı.

Çinli yetkililer ayrıca kapalı bir kutu şeklinde tasarlanan biyosfer içinde çürüyecek olan filizlerin Ay yüzeyine sızmayacağı yönünde açıklamalar da bulundu.

Her şey planlandığı gibi giderse Çin bu yıl içinde, Ay’dan toplanan verilerin Dünya’ya geri getirilmesi kapsamında Chang’e 5 görevini başlatacak.


https://www.space.com/43025-china-moon-mission-plants-dead.html Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
firat_kilic 4 ay en beğenilen
Biz daha dünyada soğan yetiştiremiyoruz. Soğan ithalatı gündemde... Arabesk acınası bir durum...
Yanıtla +40
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BekirARSLAN 4 ay
Amerika aya gitmemiş olsaydı bunu çoktan Rusya, Çin vs gibi ülkeler ifşa ederdi... Biraz mantık çerçevesinde düşünün lütfen. Şimdiye kadar ortaya çıkmış cep telefonu internet ve bir çok elektronik aletin çoğu uzay araştırmaları veya askeri savunma sanayii den geliyor... Peki onlar aya gitmedi de biz Türk milleti olarak ne yaptık?
Söylüyorum,
Millet kıraathanesi
Amerika aya gitmemiş olsaydı bunu çoktan Rusya, Çin vs gibi ülkeler ifşa ederdi... Biraz mantık çerçevesinde düşünün lütfen. Şimdiye kadar ortaya çıkmış cep...
Devamını Gör
2 Yanıt Yanıtla +34
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
theJuDGe_41 4 ay
Türkiye, Tarım İthalatında Sınır Tanımıyor: Çin'in Ay'da Yetiştireceği Pamuğun İlk Müşterisi Biz Olduk... zaytung.com/...
1 Yanıt Yanıtla +12
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Guest-F01EF196D 3 ay
Biyoteknolojiyle aşılamayacak bir durum değil esasen. Gelecekte soğuğa dayanıklı tohumlarla deneyi tekrarlayabilirler.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mete Can Karahasan 3 ay Guest-F01EF196D
Nasıl yapacaklar onu, a benim cahilim? Olmadık metabolik yolak mı icât edecekler soğuklardan damarlar bozulmasın diye, glikoz yerine alkol mü verecekler örneğin, hiperglikozilasyon reperfüzyon hasarına karşı damarları korumak için?
Nasıl biyoteknolojiymiş ki bu, evrim desene şuna sen...
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mete Can Karahasan 3 ay
15 gün karanlıkta nasıl bitki yetiştirmeyi planlamış bu avanaklar? Isıtma düzeneği bile koymamışlar. Alkış!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sniper23 4 ay
Konuda astronomiden çok her şey var. Biri soğan ithalatından bahsetmis, diğeri Ay düzdür, Türkiye'ye aşağılayanlar vs... Astronomi konuları ağlama duvarı olmuş mübarek.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ilkerinanç 4 ay
Vay be hani yazılanları gören Amerikadan önce uzaya gitmişiz de herşey 2002 den sonra tepekaklak olmuş sanacak.Lan olum bu nasıl haya gücü sizdeki, nasıl kuruyorsunuz böyle?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gorüncekadam 4 ay
Oooooo işe pamukla başladılarsa sıkıntı büyük 🤪
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Quard 4 ay
Abd-Rusya dan sonra Çin'de,uzayda ben de varım dedi.Ama Çin o kadar insan gücüne ve teknolojisine göre sanki biraz geride kalmış gibi.Neyse geç olsun güç olmasın. Bizi sormayın,dünyadaki tüm ülkeler bilinmedik gezegenlere giderken,bizler Ay a yeni ayak basarız çünkü bizim uzayla ilgimiz olmaz,bizim derdimiz"kendimiz" :))
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
firat_kilic 4 ay en beğenilen
Biz daha dünyada soğan yetiştiremiyoruz. Soğan ithalatı gündemde... Arabesk acınası bir durum...
Yanıtla +40
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
theJuDGe_41 4 ay
Türkiye, Tarım İthalatında Sınır Tanımıyor: Çin'in Ay'da Yetiştireceği Pamuğun İlk Müşterisi Biz Olduk... zaytung.com/...
Yanıtla +12
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
opysium 3 ay
Uzayda başarıyla tarım yapan ülke olmak yerine uzaydan tarım ithalatı yapan ülke olmak istiyorlar. Ne kadar yüz kızartıcı siz düşünün.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mesudum 4 ay
Belki yarın birileri bu sayfaları aratıp bulacak...
Sonrasında iç çekip "vay be! bir takım adamlar uzayda bir şeyler canlandırmaya çalışırken diğer taraftakiler anlamak bir tarafa, ancak beğenmezlik yapıyorlarmış. Kıskanç herifler!" diyecek.
Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
L.o.T.u.S 4 ay
Hıyar yetiştirmek önemli olan
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +270 12 Angry Men +159 Informed +147 serdar_k +116 madmahmutd +110 flowerhorn +84 csh +81 aca-n +79 Chronotide +75 CoreXXX +61
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
12065 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
insansız ay görevleri, chang'e 4 ve
5 etiket daha Uzay Bilim ve Teknoloji Gökhan Gülsün MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 ay Sektör Apple’ın katlanabilir telefonuna hazırlanıyor 4 ay Fossil akıllı saat teknolojilerini Google satın alıyor 4 ay Yeni iPad'ler 2019'un ilk yarısında piyasaya sürülecek 4 ay NASA, Ultima Thule'un muhteşem bir videosunu yayınladı 4 ay John Wick 3 filminden aksiyon dolu müthiş fragman 4 ay Şimdi de GeForce GTX 1660 Ti ekran kartı söylentileri 4 ay Apple otonom araç projesini rafa kaldırabilir 4 ay Ekilen saçlar döküldü! | 7. hafta geride kaldı PRP yaptırdım 4 ay WhatsApp, Facebook'u geçerek en popüler sosyal medya uygulaması oldu 4 ay Çentik de yok kamera deliği de: Sony Xperia XZ4 işte böyle görünecek 4 ay 770 milyon email adresi internete sızdırıldı 4 ay İşlemci ve ekran kartı değişebilen notebook 4 ay LG, Mobil Dünya Kongresi'nde katlanabilir akıllı telefonunu sergileyecek 4 ay Mastercard, ücretsiz deneme sürümlerinden sonra otomatik yenilenen üyeliklerin önüne geçiyor 4 ay Ford Fiesta'nın SUV versiyonu EcoSport'un yerini alacak 4 ay 5 TB kapasiteli taşınabilir disk 4 ay Seagate yeniden SSD pazarında: İşte Firecuda SSD 4 ay Google 64 bit versiyonu olmayan 32 bit uygulamaların fişini çekmeye hazırlanıyor 4 ay Netflix’in Beren Saat’li dizisi Göbeklitepe’deki fantastik bir hikayeyi ele alacak 4 ay Galaxy S10'un parmak izi tarayıcısı, ekran koruyucu filmle çalışmayabilir 4 ay GÖRÜNTÜLENEN Ay'da filizlenen pamuk tohumları öldü [Güncellendi] Sonraki Samsung Galaxy S10 Plus'ı çalışırken gösteren bir fotoğraf yayınlandı 4 ay 2019 Toyota RAV4 Hybrid Avrupa'da satışa sunuldu: İşte fiyatı ve özellikleri 4 ay Patriot için ortak üretim ve teknoloji transferi teklifi 4 ay Galaxy Note 9 için Android Pie güncellemesi sonunda yayınlandı 4 ay Volkswagen, 286 beygirlik yeni Golf GTI TCR versiyonunu tanıttı 4 ay iPhone XS bataryalı kılıf iPhone X için de uyumlu 4 ay 400GB kapasiteli microSD kart indirimde 4 ay Ford, F-Serisi pickup modellerinin elektrikli versiyonunu üreteceğini duyurdu 4 ay Sony yeni bir orta seviye aynasız kamera duyurdu 4 ay 16GB bellekli Radeon RX 570 geliyor 4 ay Bol ödüllü yerli yapım Oddmar, Android platformuna geldi 4 ay Oppo markasının yetkili distribütörü İndeks Bilgisayar oldu 4 ay Yeni Ghostbusters filminden ilk teaser geldi 4 ay Samsung Galaxy A40 detaylanıyor 4 ay 2si1 | Nasıl teknoloji ve oyun editörü olunur? 4 ay 5G özellikli Xiaomi Mi Mix 3'ün tanıtım tarihi ortaya çıktı 4 ay EA, hikâye tabanlı Star Wars oyunu projesini iptal etti 4 ay Westworld mobil oyunu kapanıyor 4 ay DDR4 belleklerde 5.6 GHz ile rekor kırıldı 4 ay CERN, daha büyük çarpışmalar için daha da büyük çarpıştırıcı inşa edecek Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
SAMSUNG A8 PLUS 2018 ANA KONU
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim