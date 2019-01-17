Ay'da filizlenen pamuk tohumları öldü [Güncellendi]

Ay yeniden cansız bir gök cismi haline geldi. Çin'in Chang’e 4 görevi kapsamında 3 kg'lık mini biyosfer içinde filizlendirilen pamuk tohumları maalesef Ay’ın soğuğuna dayanamayarak öldü. Herhangi bir ısıtıcı sisteme sahip olmadığı anlaşılan biyosfer ve içindeki filizler, Ay gecesi soğuğu karşında -52 dereceye varan sıcaklık ile daha fazla mücadele edemedi.

Salı gecesi deney kabının içindeki sıcaklığın -52 dereceye düştüğünü ifade eden deneyin başındaki isim olan Liu Hanlong, 212,75 saatin ardından ise söz konusu çalışmanın sonlandırıldığını açıkladı.

Çinli yetkililer ayrıca kapalı bir kutu şeklinde tasarlanan biyosfer içinde çürüyecek olan filizlerin Ay yüzeyine sızmayacağı yönünde açıklamalar da bulundu.

Her şey planlandığı gibi giderse Çin bu yıl içinde, Ay’dan toplanan verilerin Dünya’ya geri getirilmesi kapsamında Chang’e 5 görevini başlatacak.