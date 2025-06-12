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    NASA, bazı sosyal medya hesaplarını kapatma kararı aldı

    NASA, Curiosity keşif aracının hesabı da dahil olmak üzere bazı resmi sosyal medya hesaplarını kapatıyor. NASA’nın 15 farklı platformda 400'den fazla hesabı bulunuyor.

    NASA, bazı sosyal medya hesaplarını kapatma kararı aldı Tam Boyutta Gör
    Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), sosyal medya varlığını sadeleştirme kararı aldı. Kurum, aralarında ünlü Mars kaşifi Curiosity'nin X (eski adıyla Twitter) hesabının da bulunduğu birçok resmi hesabı kapatıyor. Bu adım, NASA'nın daha ulaşılabilir ve anlaşılır bir iletişim stratejisi geliştirme hedefinin bir parçası olarak atıldı.

    400’den fazla hesap, 15 farklı platform

    NASA, şu anda 15 farklı platformda 400’den fazla sosyal medya hesabını yönetiyor. Ancak bu geniş dijital varlık, kurumun kamuya yönelik mesajlarında dağınıklık yaratabiliyor. NASA, bu yüzden “sosyal medya konsolidasyon projesi” adını verdiği yeni bir yapılanmaya geçiyor. Bu süreçte şu ana kadar 29 hesap ya arşivlendi ya da daha genel hesaplarla birleştirildi.

    Bunlar arasında @MarsCuriosity ve @NASAPersevere gibi, Mars görevlerine özel ilgi gösteren kullanıcıların yakından takip ettiği hesaplar da yer alıyor. Bu görevlerle ilgili içerikler artık genel @NASAMars hesabı üzerinden paylaşılacak. Kurum, bazı hesapların da daha geniş bir kapsamı ya da NASA'nın temel girişimleriyle daha doğrudan bir bağlantıyı yansıtacak şekilde yeniden markalanacağını duyurdu.

    Curiosity gibi görevler, sosyal medyada bireysel kimlik kazanarak geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı. Özellikle mizahi ve kişisel anlatımıyla dikkat çeken Curiosity hesabı, NASA'nın Mars çalışmalarına olan ilgiyi artırmıştı. Ancak şimdi bu özgün ses, daha genel içerikler arasında kaybolabilir. Takipçiler, bu hesapların kapatılmasıyla birlikte, sevilen görevlerle olan duygusal bağlarını da yitirebileceklerini düşünüyor.

    Bütçede de kesinti sinyali

    NASA’nın sadeleşme adımları yalnızca sosyal medya ile sınırlı değil. 2026 yılına yönelik hazırlanan bütçe taslağı, kurumu daha geniş ölçekte etkileyecek gibi görünüyor. Trump yönetiminin önerdiği bütçe planına göre, NASA'nın fonlarında yaklaşık 6 milyar dolarlık kesinti öngörülüyor. Washington Post’un haberine göre bu durum, Venüs’e gönderilmesi planlanan bir uzay sondasını, asteroidlerden örnek toplamayı ve Avrupa Uzay Ajansı’yla ortak yürütülen kütleçekim dalgaları araştırmasını riske atabilir.

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