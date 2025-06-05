Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    SpaceX, kendi gelişmiş çip paketleme tesisini kuruyor

    Elon Musk’ın SpaceX’i, Teksas’ta kuracağı gelişmiş yonga paketleme tesisiyle yarı iletken sektörüne adım atıyor. Tesis,700x700 mm substrat boyutuyla sektör rekorunu hedefliyor.

    SpaceX, kendi gelişmiş çip paketleme tesisini kuruyor Tam Boyutta Gör
    Elon Musk’ın uzay teknolojileri şirketi SpaceX, yalnızca uzay yolculuğunda değil, yarı iletken sektöründe de bir atılım yapmaya hazırlanıyor. Şirketin, Teksas’ta 700 mm x 700 mm boyutlarında fan-out panel seviyesinde paketleme (FOPLP) yapacak gelişmiş bir yonga paketleme tesisi kuracağı bildirildi. Bu boyut, sektörde bilinen en büyük substrat ölçüsü olarak öne çıkıyor.

    Şu anda SpaceX, Starlink başta olmak üzere birçok donanımında kullandığı yongaların paketlemesini büyük ölçüde Avrupa merkezli STMicroelectronics’e yaptırıyor. Bununla birlikte, artan üretim ihtiyacını karşılamak üzere Tayvanlı Innolux firması da sürece dahil olmuş durumda. Ancak görünen o ki şirket, dış kaynaklı tedarikçilere olan bağımlılığı azaltma yönünde stratejik bir dönüşüme hazırlanıyor.

    ABD’nin yarı iletken bağımsızlığına katkı

    SpaceX’in bu adımı, ABD’nin yarı iletkenlerde bağımsızlık hedefiyle de örtüşüyor. Şirket, geçtiğimiz yıl Teksas’ın Bastrop kentinde ülkenin en büyük baskılı devre kartı (PCB) üretim tesisini faaliyete geçirmişti. Bu tesis, özellikle Starlink uyduları için devre kartı tedarikini güvence altına almayı hedefliyor. Yeni yonga paketleme tesisi, bu dikey entegrasyonu daha da derinleştirecek. Özellikle FOPLP süreçlerinin bir kısmının — bakır kaplama, lazerle doğrudan görüntüleme ve yarı eklemeli işlemler gibi — PCB üretimiyle benzerlik göstermesi, bu genişlemeyi daha da anlamlı kılıyor.

    SpaceX’in halihazırda yörüngede 7.500’den fazla aktif uydusu bulunuyor ve bu sayı 32.000’in üzerine çıkacak şekilde planlanmış durumda. Ayrıca şirket, ABD hükümeti için stratejik öneme sahip çeşitli uydu projelerini de yürütüyor.

    Öte yandan çip paketleme tesislerinin sayısı ABD’de giderek artıyor. TSMC, 2025’te 42 milyar dolarlık bir yatırım kapsamında gelişmiş paketleme tesisi kurmayı planlıyor. Intel, 2024 başında New Mexico’daki 3,5 milyar dolarlık Foveros 3D paketleme tesisini devreye aldı. GlobalFoundries ise New York’taki fabrikasını genişleterek 575 milyon dolarlık paketleme ve fotonik tesisi kurdu. Şirket, daha sonra ABD’de 16 milyar dolarlık ek yatırım daha duyurdu.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Bayraktar TB3, gemide 100 sortiyi tamamladı

    Y
    YouRæk 4 saat önce

    20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    askerlik 2. kez tecil edilir mi kulak arkası neden kokar lustral 100 mg 1.4 mpi motor kronik sorunları rüyalanmamak için ne yapmalı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Poco X6 5G
    Poco X6 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    HP Omen Max
    HP Omen Max
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum