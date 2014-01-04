Ayakkabı altlığı şeklinde hazırlanan FootLogger ile egzersiz takibi kolaylaşıyor

Özellikle son yıllarda, akıllı telefonların kazandığı hızlı gelişim sonrası egzersiz sırasında birçok harici aparat kullanılmaya başlandı. Bu doğrultuda geliştirilen en son ürünlerden FootLogger, direkt olarak ayakkabıların içerisine ekleniyor ve böylece kolay ancak etkili sonuçlar sağlayabiliyor.

Standart ayakkabı modelleri içerisine rahatlıkla konumlandırılabilen ve 3L Labs tarafından geliştirilen FootLogger, ince gövdesinde taşıdığı üç eksenli ivme ölçer ve sekiz adet basınç sensörü ile kişilerin attıkları 50,000 civarında adımı kayıt altına alabiliyor ve dahili bataryasıyla 24 saat boyunca aktif olarak çalışma gösterebiliyor. Beraberinde gelen ShoeStation isimli istasyon üzerinden kablosuz olarak şarj edilebilen ürün, elde ettiği verileri ise yine bu istasyon üzerinden LASIS serverlarına aktarabiliyor ve bu bilgiler akıllı telefon uygulaması ya da SMS üzerinden kontrol edilebiliyor. Sağlık, spor ve eğlence (Örneğin akıllı telefonlar ile oyun) amaçlı birçok farklı kullanım amacı bulunan FootLogger, kat edilen mesafe ile kalori gibi bilgileri de kişilere yansıtabiliyor.

Önümüzdeki hafta başlayacak CES 2014 fuarı kapsamında görücüye çıkartılacağı belirtilen FootLogger'ın resmi satış fiyatı ve çıkış tarihi ise şimdilik bilinmiyor.

http://www.footlogger.com