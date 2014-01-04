Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Ayakkabı altlığı şeklinde hazırlanan FootLogger ile egzersiz takibi kolaylaşıyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
8,4b
1
10
Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Ayakkabı altlığı şeklinde hazırlanan FootLogger ile egzersiz takibi kolaylaşıyor
Özellikle son yıllarda, akıllı telefonların kazandığı hızlı gelişim sonrası egzersiz sırasında birçok harici aparat kullanılmaya başlandı. Bu doğrultuda geliştirilen en son ürünlerden FootLogger, direkt olarak ayakkabıların içerisine ekleniyor ve böylece kolay ancak etkili sonuçlar sağlayabiliyor.
Standart ayakkabı modelleri içerisine rahatlıkla konumlandırılabilen ve 3L Labs tarafından geliştirilen FootLogger, ince gövdesinde taşıdığı üç eksenli ivme ölçer ve sekiz adet basınç sensörü ile kişilerin attıkları 50,000 civarında adımı kayıt altına alabiliyor ve dahili bataryasıyla 24 saat boyunca aktif olarak çalışma gösterebiliyor. Beraberinde gelen ShoeStation isimli istasyon üzerinden kablosuz olarak şarj edilebilen ürün, elde ettiği verileri ise yine bu istasyon üzerinden LASIS serverlarına aktarabiliyor ve bu bilgiler akıllı telefon uygulaması ya da SMS üzerinden kontrol edilebiliyor. Sağlık, spor ve eğlence (Örneğin akıllı telefonlar ile oyun) amaçlı birçok farklı kullanım amacı bulunan FootLogger, kat edilen mesafe ile kalori gibi bilgileri de kişilere yansıtabiliyor.
Önümüzdeki hafta başlayacak CES 2014 fuarı kapsamında görücüye çıkartılacağı belirtilen FootLogger'ın resmi satış fiyatı ve çıkış tarihi ise şimdilik bilinmiyor.
 
Ayakkabı altlığı şeklinde hazırlanan FootLogger ile egzersiz takibi kolaylaşıyor

http://www.footlogger.com Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Drakoid 5 yıl en beğenilen
Adamlar artık beynimize işlemiş. Ayakkabı der demez aklıma ayakkabı kutuları geliyor.
Yanıtla +25
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
CertificatedStaff 5 yıl
Teknoloji artık ayağımızın altında.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
canmania 5 yıl
ayakkabı kutusu tarzında yapsaydınız da yolsuzlukları takip etseydik :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
RoadSing3r 5 yıl
Ayakkabı kutuları ile para saklanacağını düşünen beyinlere saygı duymuyorum. Varsa hırsızın yargılanmamasını isteyen şerefsizdir, istediği kadar a veya b partisinde olsun. Yargılanmasın diyen de olmadığına göre yine aynı zihniyet ne kadar hırsız*(bakınız eski ist. şişli şeysi)adaylara sahip olsak da ölümüne eleştiri ...
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kartal Göz 5 yıl RoadSing3r
RoadSing3r

Ayakkabı kutuları ile para saklanacağını düşünen beyinlere saygı duymuyorum. Varsa hırsızın yargılanmamasını isteyen şerefsizdir, istediği kadar a veya b partisinde olsun. Yargılanmasın diyen de olmadığına göre yine aynı zihniyet ne kadar hırsız*(bakınız eski ist. şişli şeysi)adaylara sahip olsak da ölümüne eleştiri ...

Ekşisözlük'ten mi buldun kopyaladın?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kımyasal 5 yıl
Birisi ayakkabı kutusu espirisini yapmazsa olmaz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Drakoid 5 yıl en beğenilen
Adamlar artık beynimize işlemiş. Ayakkabı der demez aklıma ayakkabı kutuları geliyor.
Yanıtla +25
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
GoldPunch +82 Bay Robot +72 Mutlak.Sıfır +70 sepulturgay +67 frostburn +43 WB +38 deoks +32 unknownartist +31 Askaparta +30 Johan Elmander +28
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
8390 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Diğer Bilim ve Teknoloji, spor
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Donanım Haber, Las Vegas'ta: İşte CES 2014'te tanıtılacak yenilikler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Tam kablosuz kulaklık trendine The
DonanımHaber
iOS uygulamalarının yüzde 99’u gizli
DonanımHaber
City of Brass Epic Games Store'da Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Türkçe Altyazı Seçeneğiyle
Bölüm Sonu Canavarı
Dying Light 2'nin Yayıncılığını Square
Bölüm Sonu Canavarı
Yazılım geliştirmek için Laptop önerisi
DH Forum
iOS - iPadOS 13 [ANA KONU] - Beta 1
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim