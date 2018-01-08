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Projeksiyonlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Aynı bölgeye iki farklı görüntü yansıtabilen enteresan projeksiyon: MirraViz

Yenilikçi ürünlerle tanışma fırsatı bulduğumuz CES 2018'de sergilenen MirraViz isimli projeksiyon, aynı yansıya farklı görüntüler yansıtıp birden fazla kullanıcıya farklı içerikler izletebiliyor.
1 yıl
1,8b
1
7
Projeksiyonlar
Yusuf Akbaş
Yazar
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Dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı olan CES 2018’de geleceğe yön verme potansiyeline sahip pek çok ilginç ürünle tanışma fırsatı buluyoruz. MirraViz isimli projeksiyon da bu ürünlerden birisi.

MirraViz, birden fazla kullanıcının aynı ekranda farklı içerikler izleyebilmesine olanak sağlayan DirectPhoton teknolojisini kullanıyor. Örneğin aynı odada soldaki koltukta oturan birisi projeksiyonun görüntüsünde film izlerken, sağ koltukta oturan diğer kişi aynı yansıda oyununun görüntüsünü seyredebiliyor. Bu sayede farklı kişiler kendi izlemek istediği şeyi izleyebiliyor.

Herhangi bir ek gözlük vs. kullanmadan sadece farklı açılardan ekrana bakmak yeterli oluyor. Gözlük yardımıyla benzer özelliği sunan televizyonlar var ancak MirraViz, DirectPhoton teknolojisini gözlüksüz sunan ilk projeksiyon olma özelliği taşıyor.

Sadece tüketici kullanımı için değil fuarlarda, toplantılarda, tanıtım etkinliklerinde ve ürün tanıtımlarında etkin bir şekilde kullanılabilir. Örneğin bir telefon tanıtım görseline soldan bakınca telefonun sol tarafı, karşıdan bakınca ön yüzü ve soldan bakınca da sol yüzü gösterilebilir.

MirraViz fiyatı ve çıkış tarihi

MirraViz’in kişisel kullanım ve ticari amaçla kullanım için farklı türde ürünleri bulunuyor. Kişisel kullanım için 75 inç büyüklüğünde ve 94 inç büyüklüğünde iki farklı sürümü bulunuyor. İki sürüm de yurt dışında satışa sunuldu. 75 inçlik model için 1499 dolar, 94 inç model için 1999 dolar fiyat etiketi biçilmiş.


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INumber1OneI 1 yıl
yok artık gerçekten teknoloji bu kadar ilerledi mi ya :D
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yerliyerli 1 yıl
vestel di galiba 3 boyutlu gözlükle aynı anda 2 farklı görüntü izletebiliyordu.
Neden tutmadı diye soruyordum kendi kendime.
Bence çok mantıklı. (kualklıla 10 numara keyif verir.)
dizi+maç veya çizgi film+maç ikilileri akla ilk gelenlerden:)
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津波 1 yıl
Görüntü kalitesi iyimiş gerçekten. Ama iki ayrı cihaz olduktan sonra aynı odada niye takılalım, al birini geç başka odaya. Evde duvar mı yok.
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Fashionality 1 yıl
cidden harika bisey
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fatih1009 1 yıl
çok saçma. aynı ortamdaki ses karışıklığını napacaksın
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ONY86 1 yıl fatih1009
kulaklık takılabilir
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Astforum 1 yıl
Cihaz iyiymiş ama çok pahalıymış.
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