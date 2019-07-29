BAE Systems’in insansız devriye botu Pacific 950, deniz korsanları ile mücadele edecek

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1999 yılında British Aerospace ve Marconi Electronic Systems'in birleşmesiyle ortaya çıkan ve bu sayede savunma sanayisinde dördüncü büyük şirket haline gelen BAE Systems’in insansız devriye botu Pacific 950, adım adım denizlerdeki görevine hazırlanıyor.

İlk çıkışını İnsansız Savaşçı 2016 tatbikatında yapan araç; sınır devriyesi, korsanlık karşıtı faaliyetler, istihbarat toplama ve deniz güvenliği görevlerinde kullanılmak maksadıyla geliştiriliyor. 10 gün denizde kalabilen bot, takip hızında (83 km/s) 556 km mesafe kat edebiliyor.

Pacific 950’de otonom olmayan tek ölüm ise botun silah sistemi. Botta sabitlenmiş halde bulunan 12.7’lik silah sistemi insan operatörler tarafından kontrol ediliyor.

Botta sabitlenmiş halde bulunan diğer teçhizattan olan kamera ve termal görüntüleme sistemleri ise şirkete göre çok aşamalı görevlerin yerine getirilmesini sağlayacak. İlgili karargâha gerçek zamanlı bilgi aktarımı da yapabilen sistem böylece insan hayatının gereksiz yere riske atılmasının önüne geçecek.

Bu yıl içinde NATO tarafından Portekiz’de icra edilecek REPMUS tatbikatında da boy gösterecek Pacific 950, burada diğer savaş sistemlerine entegre olabilme özelliklerini test edecek.

https://newatlas.com/bae-autonomous-pacific-950-rib/60795/