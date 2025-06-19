Türkiye, Şimşek 1 Uydu Fırlatma Sistemi için ilk testi 2027’de yapacak

Ankara’da düzenlenen ve TÜRKSAT tarafından organize edilen "Bağlantısallığın Yeni Çağı Forumu"nda konuşan Görgün, uzay teknolojilerinin artık sadece bilimsel değil, askeri ve stratejik üstünlük açısından da kritik bir alan haline geldiğine dikkat çekti. “Ülkelerin silahlı kuvvetlerinin, operasyonlarını efektif şekilde gerçekleştirebilmesi uydu haberleşmesine bağlı. Uzaydan haberleşmenin, coğrafyadan ve koşullardan bağımsız kesintisiz iletişim imkanı sağlamasıyla, bu alanda kabiliyeti olan ülkelere önemli bir kuvvet çarpanı olarak kazanç sağlıyor. Tüm bantlarda görev yapabilen uydular, gelişmiş ülkelerin operasyonel kabiliyetlerini destekliyor” dedi.
Öte yandan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaç duyduğu yüksek çözünürlüklü uydu görüntülerinin elde edilmesi amacıyla Göktürk Yenileme, İMECE 2-3 ve GÖKTÜRK-3 gibi projelerin sürdüğüne dikkat çekildi.