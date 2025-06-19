Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Türkiye, Şimşek 1 Uydu Fırlatma Sistemi için ilk testi 2027’de yapacak

    Türkiye, yerli roketle uzaya çıkmaya hazırlanıyor. Şimşek-1’in ilk fırlatma testi 2027’de yapılacak. 1500 kg’lık uyduları taşıyacak Şimşek-2 için çalışmalar yıl sonuna kadar projelendirilecek.

    Şimşek 1 Uydu Fırlatma Sistemi için ilk test 2027’de yapılacak Tam Boyutta Gör
    Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, yerli uydu fırlatma kapasitesine yönelik önemli bir gelişmeyi duyurdu. Görgün, Şimşek-1 Uydu Fırlatma Sistemi’nin ilk testinin 2027 yılında gerçekleştirileceğini açıkladı. Şimşek-1, en az 400 kilogram ağırlığındaki uyduları 550 kilometre irtifaya yerleştirme kapasitesine sahip olacak.

    Şimşek-2 için çalışmalar sürüyor

    Şimşek 1 Uydu Fırlatma Sistemi için ilk test 2027’de yapılacak Tam Boyutta Gör
    Görgün’ün verdiği bilgilere göre, daha büyük yük kapasitesine sahip olacak Şimşek-2 projesi için kavramsal tasarım süreci devam ediyor. 1500 kilogramlık uyduları, 700 kilometrelik Güneş eşzamanlı yörüngeye taşıyabilecek bu sistemin geliştirme ve test aşamalarının 2025 yılı sonuna kadar projelendirilmesi hedefleniyor. Roketlerin araksında ROKETSAN bulunuyor ve bunların İğneada'daki Uzay Fırlatma Merkezi'nden fırlatılması bekleniyor.
    Şimşek 1 Uydu Fırlatma Sistemi için ilk test 2027’de yapılacak Tam Boyutta Gör
    Görgün, Şimşek-2 uydu fırlatma sisteminin, ilerleyen dönemde keşif gözetleme uydularının yörüngelerine yerleştirilebilecek kabiliyette olmasını istediklerini de sözlerine ekledi. Şimşek projesi, ilk olarak Milli Savunma Bakanlığı’nın 2017 faaliyet raporunda ortaya çıkmıştı.

    Ankara’da düzenlenen ve TÜRKSAT tarafından organize edilen "Bağlantısallığın Yeni Çağı Forumu"nda konuşan Görgün, uzay teknolojilerinin artık sadece bilimsel değil, askeri ve stratejik üstünlük açısından da kritik bir alan haline geldiğine dikkat çekti. “Ülkelerin silahlı kuvvetlerinin, operasyonlarını efektif şekilde gerçekleştirebilmesi uydu haberleşmesine bağlı. Uzaydan haberleşmenin, coğrafyadan ve koşullardan bağımsız kesintisiz iletişim imkanı sağlamasıyla, bu alanda kabiliyeti olan ülkelere önemli bir kuvvet çarpanı olarak kazanç sağlıyor. Tüm bantlarda görev yapabilen uydular, gelişmiş ülkelerin operasyonel kabiliyetlerini destekliyor” dedi.

    Öte yandan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaç duyduğu yüksek çözünürlüklü uydu görüntülerinin elde edilmesi amacıyla Göktürk Yenileme, İMECE 2-3 ve GÖKTÜRK-3 gibi projelerin sürdüğüne dikkat çekildi.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Şehir trafiğini unutturacak elektrikli araç

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kızın evine ilk tanışmaya gitmek azerbaycan'da tıp okumak ekşi bosch bulaşık makinesi e15 hatası android teyp saat ayarı bozuluyor excel içerir formülü

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    HUAWEI Mate X6
    HUAWEI Mate X6
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    ASUS Vivobook 15
    ASUS Vivobook 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum