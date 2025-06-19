Türkiye, Şimşek 1 Uydu Fırlatma Sistemi için ilk testi 2027’de yapacak

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Tam Boyutta Gör Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, yerli uydu fırlatma kapasitesine yönelik önemli bir gelişmeyi duyurdu. Görgün, Şimşek-1 Uydu Fırlatma Sistemi’nin ilk testinin 2027 yılında gerçekleştirileceğini açıkladı. Şimşek-1, en az 400 kilogram ağırlığındaki uyduları 550 kilometre irtifaya yerleştirme kapasitesine sahip olacak.

Şimşek-2 için çalışmalar sürüyor

Tam Boyutta Gör Görgün’ün verdiği bilgilere göre, daha büyük yük kapasitesine sahip olacak Şimşek-2 projesi için kavramsal tasarım süreci devam ediyor. 1500 kilogramlık uyduları, 700 kilometrelik Güneş eşzamanlı yörüngeye taşıyabilecek bu sistemin geliştirme ve test aşamalarının 2025 yılı sonuna kadar projelendirilmesi hedefleniyor. Roketlerin araksında ROKETSAN bulunuyor ve bunların İğneada'daki Uzay Fırlatma Merkezi'nden fırlatılması bekleniyor.

Tam Boyutta Gör Görgün, Şimşek-2 uydu fırlatma sisteminin, ilerleyen dönemde keşif gözetleme uydularının yörüngelerine yerleştirilebilecek kabiliyette olmasını istediklerini de sözlerine ekledi. Şimşek projesi, ilk olarak Milli Savunma Bakanlığı’nın 2017 faaliyet raporunda ortaya çıkmıştı.

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Ankara’da düzenlenen ve TÜRKSAT tarafından organize edilen "Bağlantısallığın Yeni Çağı Forumu"nda konuşan Görgün, uzay teknolojilerinin artık sadece bilimsel değil, askeri ve stratejik üstünlük açısından da kritik bir alan haline geldiğine dikkat çekti. “Ülkelerin silahlı kuvvetlerinin, operasyonlarını efektif şekilde gerçekleştirebilmesi uydu haberleşmesine bağlı. Uzaydan haberleşmenin, coğrafyadan ve koşullardan bağımsız kesintisiz iletişim imkanı sağlamasıyla, bu alanda kabiliyeti olan ülkelere önemli bir kuvvet çarpanı olarak kazanç sağlıyor. Tüm bantlarda görev yapabilen uydular, gelişmiş ülkelerin operasyonel kabiliyetlerini destekliyor” dedi.

Öte yandan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaç duyduğu yüksek çözünürlüklü uydu görüntülerinin elde edilmesi amacıyla Göktürk Yenileme, İMECE 2-3 ve GÖKTÜRK-3 gibi projelerin sürdüğüne dikkat çekildi.

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Şimşek 1 Uydu Fırlatma Sistemi için ilk test 2027’de yapılacak

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