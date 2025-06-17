OpenAI, ABD’den 200 milyon dolarlık savunma sözleşmesi aldı

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Tam Boyutta Gör ABD merkezli yapay zeka devi OpenAI, ABD Savunma Bakanlığı ile 200 milyon dolarlık bir sözleşmeye imza attı. Şirketin ilk kez ABD Savunma Bakanlığı'nın resmi sözleşme kayıtlarında yer almasıyla birlikte, yapay zekanın ulusal güvenlik alanındaki rolü yeni bir boyuta taşınıyor.

Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, söz konusu bir yıllık sözleşmenin, "savaş ve kurumsal alanlarda kritik ulusal güvenlik sorunlarını ele almak için prototip öncü yapay zeka yetenekleri geliştirmeyi" kapsadığı belirtildi. Bu kapsamda OpenAI, ileri seviye modellerini savunma amaçlı uygulamalara entegre edecek.

Altman: “Gurur duyuyoruz”

Projenin önemli bir parçası da OpenAI’ın yeni girişimi olan OpenAI for Government. Bu program, kamu kurumlarına özel yapay zeka modellerine, ChatGPT Gov ürününe ve teknik destek ile yol haritası bilgilerine erişim sağlayacak. Şirket, geliştirilecek tüm çözümlerin kullanım politikalarıyla uyumlu olacağını vurguladı.

OpenAI CEO’su Sam Altman, Nisan ayında eski NSA başkanı ve OpenAI yönetim kurulu üyesi Paul Nakasone ile yaptığı bir söyleşide, “ulusal güvenlik alanlarında faaliyet göstermek zorundayız, bundan gurur duyuyoruz ve gerçekten istiyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

OpenAI’ın açıklamasına göre, bu sözleşme yalnızca savaş alanına değil, aynı zamanda Savunma Bakanlığı’nın günlük işleyişine de etki edecek. Yapay zeka sistemleri; sağlık hizmetlerine erişim, tedarik zinciri yönetimi, program ve alım verilerinin analizinde kullanılacak. Ayrıca, siber güvenlik alanında proaktif savunma stratejilerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

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Halihazırda yılda 10 milyar doların üzerinde abonelik geliri elde eden OpenAI, Mart ayında 40 milyar dolarlık yeni bir yatırım turunu da duyurmuştu. Şirketin değeri 300 milyar dolara ulaşırken şirket, ABD'de yapay zeka altyapısı kurmak için 500 milyar dolarlık Stargate projesini de ortaklarıyla ilerletiyor.

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OpenAI, ABD’den 200 milyon dolarlık savunma sözleşmesi aldı

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