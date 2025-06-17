Baykar, İtalyan Leonardo ile ortak girişim LBA Systems’i duyurdu: İşte detaylar

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Tam Boyutta Gör Türk savunma sanayisinin öncü şirketi Baykar ile İtalyan teknoloji devi Leonardo, insansız sistemler alanında stratejik bir ortaklığa imza attı. Paris Air Show 2025 kapsamında duyurulan ortak girişim “LBA Systems”, iki şirketin yüzde 50’şer payıyla kuruldu. Merkezi İtalya’da yer alacak yeni oluşum, insansız hava araçlarının (İHA) tasarımından üretimine, bakım ve sertifikasyon süreçlerine kadar geniş bir yelpazede faaliyet gösterecek.

Avrupa pazarı için stratejik üs olacak

Mart 2025’te Roma’da imzalanan mutabakat zaptının ardından resmiyete kavuşan LBA Systems, özellikle Avrupa ve uluslararası pazarlarda etkili olmayı hedefliyor. Baykar’ın İHA geliştirme konusundaki derin mühendislik deneyimi ile Leonardo’nun elektronik sistemler ve entegre çözümler konusundaki uzmanlığı, bu yeni girişimde bir araya geliyor.

Tam Boyutta Gör LBA Systems’in merkezinin İtalya’da kurulması, Avrupa Birliği içinde savunma projelerine erişim ve uluslararası sertifikasyon süreçlerinde büyük avantaj sağlayacak. Projeye dahil olan 4 adet Leonardo tesisleri arasında, insansız sistemler sektörünün mükemmeliyet merkezi Ronchi dei Legionari, mühendislik ve sertifikasyon faaliyetlerinin yürütüleceği Torino, entegre çok boyutlu teknolojilerin geliştirileceği Roma Tiburtina ve gelişmiş kompozit malzemelerin üretimi için Grottaglie yer alacak.

Hedef ilk olarak Bayraktar TB3 ve Akıncı

Tam Boyutta Gör Leonardo CEO’su Roberto Cingolani yaptığı açıklamada iki şirketin faydalı yük sistemlerinin entegrasyonu için çalışmalara başlandığını, yıl sonuna kadar İtalyan Donanmasında bir uçak gemisine başarılı bir inişin gerçekleştirilmesini hedeflediklerini belirtti. Cingolani, girişim kapsamında özellikle önemli eksiği olan Avrupa pazarında satış yapmayı hedeflediklerini kaydetti.

Baykar CEO’su Selçuk Bayraktar ise “Öncelikle Bayraktar TB3 ve Akıncı platformların üzerinde çalışmalar yapılacak." ifadesini kullandı. Fuar kapsamında ise Bayraktar TB3 ve Bayraktar AKINCI platformlarının LBA Systems logolu olarak sergilendiği görüldü. SavunmaSanayiST’ye göre Bayraktar AKINCI, SOM Seyir Füzesi, ÇAKIR Seyir Füzesi, TOLUN Akıllı Mühimmatı, MAM-L/T/C ve BOZOK Mini Akıllı Mühimmatları, TEBER Güdüm Kiti, Kanatlı Güdüm Kiti, GÖKDOĞAN ve BOZDOĞAN Hava Hava Füzeleri ile İHA-230 Süpersonik Balistik Füze gibi mühimmatlarla birlikte sergilendi.

Tam Boyutta Gör Leonardo ise LBA Systems kapsamında Bayraktar AKINCI platformuna GRIFO-E AESA atış kontrol radarı, LEOSS-T elektro-optik sistem, ULISSES denizaltı savunma harbi sistemi, SDR SRT-800 muhabere sistemi, BRITE STORM jammer sistemi ve IFF 428 Mode 4/5 dost-düşman tanımlama sistemi, AESA radarlar, ISR/ISTAR taramalı radar sistemleri ve füze ikaz alıcıları sağlayacak. Benzer şekilde Bayraktar TB3 için de elektro-optik, jammer, veri iletişim sistemleri ve transponder gibi bileşenler kullanılacak.

CEO’lardan önemli açıklamalar

Tam Boyutta Gör Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, yeni ortak girişime ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Baykar olarak havacılık ve uzay alanlarının geleceğinin cesur fikirlere ve sınırları aşan yeniliklere bağlı olduğuna daima inandık. Dünyanın lider İHA geliştiricisi ve ihracatçısı olarak bu inancımızı sahada gerçeğe dönüştürdük. C4I (Komuta, Kontrol, İletişim, Bilgisayar ve İstihbarat) sistemlerinde dünya çapında uzmanlığa ve bizimle uyumlu havacılık kabiliyetlerine sahip Leonardo ile kurduğumuz bu ortaklık, yalnızca bir iş birliği değil geleceği şekillendirecek gelişmelerin katalizörü olacaktır”

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Baykar, Leonardo iş birliğiyle yalnızca teknolojik değil, etik temellere dayalı ve birlikte çalışabilir yeni nesil insansız sistemler geliştirmeyi hedefliyor. Bu ortaklık, yapay zekâ destekli küresel güvenliğe katkı sunarken Baykar’ın uluslararası savunma teknolojilerindeki liderliğini pekiştirmeyi amaçlıyor.

Leonardo CEO’su Roberto Cingolani ise şöyle konuştu: “Bugün insansız teknolojiler alanında kilit bir oyuncu oluşturacak yeni bir uluslararası stratejik ittifaka imza atıyoruz. Savunma sektörünün karşı karşıya olduğu benzeri görülmemiş zorluklarla başa çıkmada teknolojik iş birliğinin güçlü bir araç olduğuna yürekten inanıyoruz. Leonardo’nun sertifikasyon ve entegre çok boyutlu teknolojiler konusundaki deneyiminin, Baykar’ın dünya çapındaki insansız platformlarıyla entegre edilmesi yalnızca Avrupa’da değil küresel ölçekte de fırsatları değerlendirme açısından gerçekten anlamlı bir ivme kazandıracaktır.”

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