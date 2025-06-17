Baykar, İtalyan Leonardo ile ortak girişim LBA Systems’i duyurdu: İşte detaylar

Mart 2025’te Roma’da imzalanan mutabakat zaptının ardından resmiyete kavuşan LBA Systems, özellikle Avrupa ve uluslararası pazarlarda etkili olmayı hedefliyor. Baykar’ın İHA geliştirme konusundaki derin mühendislik deneyimi ile Leonardo’nun elektronik sistemler ve entegre çözümler konusundaki uzmanlığı, bu yeni girişimde bir araya geliyor.
Hedef ilk olarak Bayraktar TB3 ve Akıncı
Baykar CEO’su Selçuk Bayraktar ise “Öncelikle Bayraktar TB3 ve Akıncı platformların üzerinde çalışmalar yapılacak." ifadesini kullandı. Fuar kapsamında ise Bayraktar TB3 ve Bayraktar AKINCI platformlarının LBA Systems logolu olarak sergilendiği görüldü. SavunmaSanayiST’ye göre Bayraktar AKINCI, SOM Seyir Füzesi, ÇAKIR Seyir Füzesi, TOLUN Akıllı Mühimmatı, MAM-L/T/C ve BOZOK Mini Akıllı Mühimmatları, TEBER Güdüm Kiti, Kanatlı Güdüm Kiti, GÖKDOĞAN ve BOZDOĞAN Hava Hava Füzeleri ile İHA-230 Süpersonik Balistik Füze gibi mühimmatlarla birlikte sergilendi.
CEO’lardan önemli açıklamalar
Baykar, Leonardo iş birliğiyle yalnızca teknolojik değil, etik temellere dayalı ve birlikte çalışabilir yeni nesil insansız sistemler geliştirmeyi hedefliyor. Bu ortaklık, yapay zekâ destekli küresel güvenliğe katkı sunarken Baykar’ın uluslararası savunma teknolojilerindeki liderliğini pekiştirmeyi amaçlıyor.
Leonardo CEO’su Roberto Cingolani ise şöyle konuştu: “Bugün insansız teknolojiler alanında kilit bir oyuncu oluşturacak yeni bir uluslararası stratejik ittifaka imza atıyoruz. Savunma sektörünün karşı karşıya olduğu benzeri görülmemiş zorluklarla başa çıkmada teknolojik iş birliğinin güçlü bir araç olduğuna yürekten inanıyoruz. Leonardo’nun sertifikasyon ve entegre çok boyutlu teknolojiler konusundaki deneyiminin, Baykar’ın dünya çapındaki insansız platformlarıyla entegre edilmesi yalnızca Avrupa’da değil küresel ölçekte de fırsatları değerlendirme açısından gerçekten anlamlı bir ivme kazandıracaktır.”