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Sony’den giyilebilir klima: Reon Pocket

Sony, giyilebilir teknoloji kavramını bir adım daha ileriye taşıyor. Zira firmanın ürettiği ürün, giyilebilir bir klima. İddialı özelliklere sahip cihazla ilgili detaylar haberimizde.
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Zamazingo
Gökhan G.
Editör
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Sony’den giyilebilir klima: Reon Pocket
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Küresel sıcaklıkların önlenemez yükselişi, özellikle yaz aylarında canlıların hayatını tabiri yerindeyse “cehenneme çeviriyor.” Kapalı ortamlarda bulunanların imdadına iklimlendirme teknolojileri yetişirken dışarıda olanlar için hayat çekilmez bir hal alabiliyor.

İnsanların dışarıda da serinlemesini isteyen teknoloji devi Sony, geliştirdiği yeni cihazla bu duruma bir nebze de olsa çözüm bulmuş gibi görünüyor.

Sony’nin ortaya çıkardığı ürün bir giyilebilir klima ve ismi de “Reon Pocket”. Ürün, özel bir fanilanın boyun kısmına yerleştirilerek kullanılıyor. Peltier etkisi (aralarında sıcaklık farkı olan ve ısı transferi meydana gelen iki yüzeyin elektriksel bir gerilim kuvveti üretmesiyle oluşur. Bir elektrik akımı oluşturmaları için birleştirilen iletkenlere voltaj uygulanır. İki iletkenin bağlantılarından akan akım, bir tarafta zamanla ısıyı uzaklaştırır ve soğutma gerçekleştirilir. Kaynak:ikisi.net) sayesinde ise soğutma ve ısıtma eylemi gerçekleştiriliyor.

İki saate kadar pil süresi sunan cihaz, USB-C bağlantısını kullanıyor ve iki saatte şarj edilebiliyor. Reon Pocket’a ise İOS ve Android uygulamaları sayesinde erişim sağlanabilecek.

Standart ve “lite” olmak üzere iki ayrı modeli bulunan Reon Pocket’ın ucuz olan lite sürümü, sadece uygulama üzerinden aktif hale getirilebilecek. Standart modelde ise hava akış hızını kontrol edebilmekle birlikte ileride yayınlanacak bir güncellemeyle cihaz otomatik olarak da çalışma özelliğine kavuşacak.

Sony’den giyilebilir klima: Reon Pocket

Sony'nin paylaştığı verilere göre Reon Pocket, vücudun yüzey sıcaklığını 13 derece kadar düşürme özelliğine sahip. Cihazın ana hedefi soğutma da olsa Reon Pocket’i kışın kullanmak da mümkün. Kış modunda ise 8 derecelik bir artış vadediliyor. 

Sony’nin crowfunding platformu First Flight aracılığıyla siparişi kabul edilen ürünün fiyatı, model ve fanila sayısı tercihinize göre 117 dolar ila 175 dolar arasında değişkenlik gösteriyor. Yüzde 86 fonlama oranına ulaşan Reon Pocket, 22 gün içinde hedefine ulaşırsa ürün destekçileri klimalarını Mart ayı gibi teslim alabilecekler.

Reon Pocket’e Japonya dışından sahip olmak ise maalesef mümkün değil. Bunun sebebi ise First Flight ürünleri sadece Japonya pazarı için satışa sunulması.

 

http://www.allusanewshub.com/2019/07/26/sony-to-launch-wearable-air-conditioner-that-fits-in-your-pocket/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
gs09gs09 24 dk.
Valla mantikli yazin hic cekilmiyor sicaklik en azindan hafif bi serinleme saglar :)
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al-ozaria 35 dk.
Tv sektöründen çık, kadim Vaio'na rağmen pc sektörünü batır, telefonda Xperia'yı batır. Sonra bunlarla uğraş. Afferin Sony..
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ibo-wan 25 dk. al-ozaria
Gerçekten dediğiniz gibi Sony de yanlışlar yapma konusunda Microsoft'un yolunda ilerliyor. Bu denli deneyim ve kalite ve bu kadar hata inanılır gibi değil
Ayrıyeten vücut ısısını artırmak pek sorun yaratmaz ama ısıyı düşürmek (özellikle bu denli yakından) ciddi sorunlara yol açabilir, bakalım bekleyip göreceğiz
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Mr.Data 59 dk.
Xiaomi'de benzerini yapar
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