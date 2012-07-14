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BBC, iOS ve Android için Olympics uygulamasını yayınladı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
1,2b
0
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Londra Olimpiyatları'na sayılı günler kala, müsabakaları canlı olarak yayınlayacak kuruluşların uygulamaları da mağazalarda yerini almaya başlıyor.

BBC Sport, 24 farklı müsabakayı canlı izleyebileceğini Android ve iOS uygulamasını İngiliz kullanıcılar için yayınladı.

Canlı yayın dışında tam olimpiyat ajandası, oyunların özetleri, haberleri çevrimdışı okuma özelliği, her atlet, ülke ve branş için detaylı bilgi sayfası, sonuç takibi şeklinde özellikler de sunuluyor. iOS kullanıcıları ek olarak sekme çubuğuna favori oyunlarını sürükleyerek hızlı ulaşım imkanına sahip oluyor.

Uygulama iOS 5.0 ve Android 2.2 üzeri cihazlar için uyumlu. İngiltere dışından ise sporseverler BBC Sport mobil sitesine erişerek oyunlarla ilgili pek çok detaylı bilgiyi bulabilecek.

https://play.google.com/store/apps/details?id=uk.co.bbc.sos2012uk

http://itunes.apple.com/gb/app/bbc-olympics/id538520463?mt=8&ls=1
BBC, iOS ve Android için Olympics uygulamasını yayınladı
Tam Boyutta Gör


http://www.bbc.co.uk/blogs/bbcinternet/2012/07/olympic_app_android_iphone.html Yorum Yaz
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