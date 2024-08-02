Instagram neden erişime kapatıldı? İşte BTK'nın açıklaması

Instagram'a neden erişim engeli geldi?
BTK'nın açıklamasında, “instagram.com, 02/08/2024 tarihli 490.05.01.2024.-608983 sayılı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kararıyla erişime engellenmiştir” ifadelerine yer verildi. Erişim engelinin gerekçesi olarak "katalog suçlara uyulmadığı" belirtildi.
Katalog suçlar nedir?
Katalog suçlar, bazı koruma tedbirlerinin uygulanabileceği sınırlı sayıdaki suç listesine denir. Söz konusu suçlar hakkında düzenleme 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu kapsamında yer almaktadır. Peki, hangi suçlar katalog suç olarak değerlendirilir?
- Kasten öldürme
- İntihara yönlendirme
- Göçmen kaçakçılığı
- İnsanlığa karşı suçlar ve örgütlü işlenmesi
- Çocukların cinsel istismarı
- Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma
- Düşmanla işbirliği yapmak
- Devlet güvenliğine veya anayasal düzene karşı suçları işlemek amacıyla örgüt kurma
- Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetine karşı silahlı isyan
- Sağlık için tehlikeli madde temini
- İşkence
- Müstehcenlik
- Fuhuş
- Askeri tesisleri tahrip ve düşman askeri hareketleri yararına anlaşma
- Kumar oynanması için yer ve imkân sağlama
- Atatürk aleyhine işlenen suçlar
- Yağma ve nitelikli yağma
- Soykırım suçu
- Devlete karşı savaşa tahrik
- İnsan ticareti
- Nitelikli yaralama
- Ağırlaşmış yaralama
- Ağırlaşmış işkence suçu
- Hırsızlık
- Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.