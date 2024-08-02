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    Instagram neden erişime kapatıldı? İşte BTK'nın açıklaması

    Sosyal medya kullanıcıları "Instagram erişim engeli ne zaman kalkacak?" merakla beklerken BTK'dan Instagram'ın neden kapatıldığına ilişkin açıklama geldi.       
    instagram neden erişime kapatıldı btk açıklama katalog suçlar Tam Boyutta Gör
    2 Ağustos 2024 sabah saatlerinden itibaren, Türkiye genelinde Instagram'a erişimde sorunlar yaşandı. Birçok kullanıcı, popüler sosyal medya platformuna giriş yapamadıklarını belirtirken, erişim engelinin nedenine dair çeşitli spekülasyonlar ortaya çıktı. Kullanıcılar, Instagram çöktü mü ne zaman düzelir, ne zaman açılacak? diye sorgularken, BTK, herkesi şaşkına çeviren ani kapatma kararını neden aldıklarını açıkladı.

    Instagram'a neden erişim engeli geldi?

    BTK'nın açıklamasında, “instagram.com, 02/08/2024 tarihli 490.05.01.2024.-608983 sayılı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kararıyla erişime engellenmiştir” ifadelerine yer verildi. Erişim engelinin gerekçesi olarak "katalog suçlara uyulmadığı" belirtildi.

    Katalog suçlar nedir?

    Katalog suçlar, bazı koruma tedbirlerinin uygulanabileceği sınırlı sayıdaki suç listesine denir. Söz konusu suçlar hakkında düzenleme 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu kapsamında yer almaktadır. Peki, hangi suçlar katalog suç olarak değerlendirilir?

    • Kasten öldürme
    • İntihara yönlendirme
    • Göçmen kaçakçılığı
    • İnsanlığa karşı suçlar ve örgütlü işlenmesi
    • Çocukların cinsel istismarı
    • Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma
    • Düşmanla işbirliği yapmak
    • Devlet güvenliğine veya anayasal düzene karşı suçları işlemek amacıyla örgüt kurma
    • Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetine karşı silahlı isyan
    • Sağlık için tehlikeli madde temini
    • İşkence
    • Müstehcenlik
    • Fuhuş
    • Askeri tesisleri tahrip ve düşman askeri hareketleri yararına anlaşma
    • Kumar oynanması için yer ve imkân sağlama
    • Atatürk aleyhine işlenen suçlar
    • Yağma ve nitelikli yağma
    • Soykırım suçu
    • Devlete karşı savaşa tahrik
    • İnsan ticareti
    • Nitelikli yaralama
    • Ağırlaşmış yaralama
    • Ağırlaşmış işkence suçu
    • Hırsızlık
    • Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    ccguven 2 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 3 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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