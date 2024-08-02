Instagram neden erişime kapatıldı? İşte BTK'nın açıklaması

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

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Tam Boyutta Gör 2 Ağustos 2024 sabah saatlerinden itibaren, Türkiye genelinde Instagram'a erişimde sorunlar yaşandı. Birçok kullanıcı, popüler sosyal medya platformuna giriş yapamadıklarını belirtirken, erişim engelinin nedenine dair çeşitli spekülasyonlar ortaya çıktı. Kullanıcılar, Instagram çöktü mü ne zaman düzelir, ne zaman açılacak? diye sorgularken, BTK, herkesi şaşkına çeviren ani kapatma kararını neden aldıklarını açıkladı.

Instagram'a neden erişim engeli geldi?

BTK'nın açıklamasında, “instagram.com, 02/08/2024 tarihli 490.05.01.2024.-608983 sayılı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kararıyla erişime engellenmiştir” ifadelerine yer verildi. Erişim engelinin gerekçesi olarak "katalog suçlara uyulmadığı" belirtildi.

Katalog suçlar nedir?

Katalog suçlar, bazı koruma tedbirlerinin uygulanabileceği sınırlı sayıdaki suç listesine denir. Söz konusu suçlar hakkında düzenleme 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu kapsamında yer almaktadır. Peki, hangi suçlar katalog suç olarak değerlendirilir?

Kasten öldürme

İntihara yönlendirme

Göçmen kaçakçılığı

İnsanlığa karşı suçlar ve örgütlü işlenmesi

Çocukların cinsel istismarı

Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma

Düşmanla işbirliği yapmak

Devlet güvenliğine veya anayasal düzene karşı suçları işlemek amacıyla örgüt kurma

Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetine karşı silahlı isyan

Sağlık için tehlikeli madde temini

İşkence

Müstehcenlik

Fuhuş

Askeri tesisleri tahrip ve düşman askeri hareketleri yararına anlaşma

Kumar oynanması için yer ve imkân sağlama

Atatürk aleyhine işlenen suçlar

Yağma ve nitelikli yağma

Soykırım suçu

Devlete karşı savaşa tahrik

İnsan ticareti

Nitelikli yaralama

Ağırlaşmış yaralama

Ağırlaşmış işkence suçu

Hırsızlık

Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak

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Instagram neden kapatıldı? BTK'dan erişim engeli açıklaması