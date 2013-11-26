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BBM bazı Android cihazlarında ön yüklü olarak gelecek

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Uygulama Haber Video
Ekrem71
Haber Editörü
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BBM bazı Android cihazlarında ön yüklü olarak gelecek

Kısa süre önce Android ve iOS için BBM uygulamasını yayınlayan ve kullanıcı sayısında hızlı bir artış yaşayan BlackBerry, mesajlaşma uygulaması için önemli bir adım daha atıyor.

BlackBerry'nin Android üreticileri ile yaptığı ortaklık sonucunda BBM uygulaması pek çok Andorid cihazında önyüklü olarak gelecek. BlackBerry bu hamleyle özellikle Afrika, Latin Amerika gibi gelişmekte olan ülkeleri hedefliyor.

BBM uygulamasının ön yüklü olarak geleceği markalar ise Be, Brightstar, Celkon, EVERCOSS, IMO, Micromax, Mito, Snexian, Spice, TECNO, TiPhone ve Zen olarak sıralanıyor. BlackBerry böylece daha çok kullanıcı sayısına ulaşmayı hedefliyor. 

http://www.phonearena.com/news/BlackBerry-BBM-will-be-pre-installed-on-certain-Android-phones_id49747 Yorum Yaz
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wolf silver 6 yıl en beğenilen
Önemli android kullanicilari deyince bende samsung, LG , Sony, Htc , Lenovo falan zannettim. Meğerse çoğunun ismini bile ilk defa duydum..
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TempleJoker 6 yıl
Bide bu çıktı şimdi illede root yapıcaaksun android cihazına markette olan uygulama neden önyüklü gelir anlamam arkadaş zaten kullanmak iateyen indirir kullanır. Bellekte boşuna yer kaplar.
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memoseler 6 yıl
İnat etmeseydin şuan z10 tasarımıyla bile Android dünyasında bir yerlere gelebilirdin. Yine aynı arayuzu kullanirdin ama arkanda google olurdu.
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wolf silver 6 yıl en beğenilen
Önemli android kullanicilari deyince bende samsung, LG , Sony, Htc , Lenovo falan zannettim. Meğerse çoğunun ismini bile ilk defa duydum..
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shadowmexo 6 yıl
Bu markalardan bir tek Micromax'ı biliyorum.
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Krone 6 yıl
Bizde telefonu alır almaz sileceğiz.
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