BBM bazı Android cihazlarında ön yüklü olarak gelecek





Kısa süre önce Android ve iOS için BBM uygulamasını yayınlayan ve kullanıcı sayısında hızlı bir artış yaşayan BlackBerry, mesajlaşma uygulaması için önemli bir adım daha atıyor.





BlackBerry'nin Android üreticileri ile yaptığı ortaklık sonucunda BBM uygulaması pek çok Andorid cihazında önyüklü olarak gelecek. BlackBerry bu hamleyle özellikle Afrika, Latin Amerika gibi gelişmekte olan ülkeleri hedefliyor.





BBM uygulamasının ön yüklü olarak geleceği markalar ise Be, Brightstar, Celkon, EVERCOSS, IMO, Micromax, Mito, Snexian, Spice, TECNO, TiPhone ve Zen olarak sıralanıyor. BlackBerry böylece daha çok kullanıcı sayısına ulaşmayı hedefliyor.

http://www.phonearena.com/news/BlackBerry-BBM-will-be-pre-installed-on-certain-Android-phones_id49747