BMW'nin geleceğin otomobili konsepti: Ev gibi araba

Otomobil dünyasındaki hemen her üretici, geleceğin otomobilini yapmakla meşgul. Onlardan biri olan BMW'nin fuarda sergilediği konsept, deyim yerindeyse "ev gibi araba"ya işaret ediyor.

Geleceğin otomobilini geliştirmek için çalışmalarına devam eden BMW, yeni konseptiyle ileride bizi nelerin beklediğine dair ipuçları veriyor. Şirketin son araç konseptini yakından gördük ve detaylarını bu videoda anlattık.