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BMW'nin geleceğin otomobili konsepti: Ev gibi araba

2 yıl
20,9b
1
Otomobil Teknolojileri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Otomobil dünyasındaki hemen her üretici, geleceğin otomobilini yapmakla meşgul. Onlardan biri olan BMW'nin fuarda sergilediği konsept, deyim yerindeyse "ev gibi araba"ya işaret ediyor.
Geleceğin otomobilini geliştirmek için çalışmalarına devam eden BMW, yeni konseptiyle ileride bizi nelerin beklediğine dair ipuçları veriyor. Şirketin son araç konseptini yakından gördük ve detaylarını bu videoda anlattık. 

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
12 Angry Men 2 yıl en beğenilen
Bizim ülkemizde vergi ve kur yüzünden araba fiyatları ev fiyatları seviyesinde hatta daha pahalı.
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Taylor Lautnerr 2 yıl
Fiyati ucuz olsunda alalım bir tane
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musetea 2 yıl
Tam anlamıyla amaçsız.
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DH Misafiri 2 yıl
Yalnız bu araç 2012'den beri konsept hala değişen bir şey yok 1990'larda da arabalar 2010 yılında uçucak demişlerdi 2020'e geliyoruz daha otononum stabilleyemediler. Bunlar hep pazarlama.
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BenjaminGreen 2 yıl
Arkaya tabut yapmışlar
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maligezgin 2 yıl
fiyata gel
ev gibi araba
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ARTHUR. 2 yıl
video açılışındaki kırmızı ara resmen honda nsx 2017 nin kopyası olmuş.
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Kulak Misafiri 2 yıl
Çok şekilsiz ve çirkin olmuş. Konsept kalsın bu.
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C4_1400 2 yıl
Ev gibi araba
Ali ağaoğlu
Yerli otomobil
Bu kelimeleri birleştirince gelecekte otomotiv sektörü bizden sorulacak.
Beton araba
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DH Misafiri 2 yıl
Geleceğin otomobilinde 1000 yıllık basılı kitap için kütüphane. Süper fikir.
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Mlaket 2 yıl
Arabaya cam koymayı unutmuşlar.
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