Baidu'dan akıllı Çin yemek çubukları





Çin'in Google'ı olarak ünlenen ve akıllı gözlüklerden kısmi sürücüsüz arabalara kadar kendi çatısı altında pek çok çalışmaya imza atan Baidu, bu kez akıllı Çin yemek çubukları ile gündemde.





Bir set içerisinde iki adet olan çubuklar dahili batarya ile çalışıyor ve gıda konusunda pek çok önemli ölçüm yapıyor. Örneğin yemekte kullanılan yağın durumu ölçülüyor ve eğer sağlıksız bir durumdaysa çubuk kırmızı bildirim ile uyarı verıyor ve uyumlu uygulamasında kişiyi nasıl etkileyeceği anlatılıyor. Eğer yağ sağlıklıysa bildirim mavi yanıyor. Çubuklar ayrıca yemeğin ekşiliğini ve tuzluluğunu da ölçebiliyor. Potansiyeli yüksek olan teknoloji ile ilerleyen dönemlerde daha fazla ölçüm yapabilmek mümkün olacak.





Baidu akıllı çubuklarını halen geliştiriyor ve ne zaman piyasaya sürüleceği açıklanmadı. Ancak yemek zehirlenmelerinin sıkça rastlandığı Çin'de çubukların büyük ilgi göreceği tahmin ediliyor.

http://www.digitaltrends.com/home/baidu-smart-chopsticks/