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Baidu'dan akıllı Çin yemek çubukları

4 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Baidu'dan akıllı Çin yemek çubukları

Çin'in Google'ı olarak ünlenen ve akıllı gözlüklerden kısmi sürücüsüz arabalara kadar kendi çatısı altında pek çok çalışmaya imza atan Baidu, bu kez akıllı Çin yemek çubukları ile gündemde.

Bir set içerisinde iki adet olan çubuklar dahili batarya ile çalışıyor ve gıda konusunda pek çok önemli ölçüm yapıyor. Örneğin yemekte kullanılan yağın durumu ölçülüyor ve eğer sağlıksız bir durumdaysa çubuk kırmızı bildirim ile uyarı verıyor ve uyumlu uygulamasında kişiyi nasıl etkileyeceği anlatılıyor. Eğer yağ sağlıklıysa bildirim mavi yanıyor. Çubuklar ayrıca yemeğin ekşiliğini ve tuzluluğunu da ölçebiliyor. Potansiyeli yüksek olan teknoloji ile ilerleyen dönemlerde daha fazla ölçüm yapabilmek mümkün olacak. 

Baidu akıllı çubuklarını halen geliştiriyor ve ne zaman piyasaya sürüleceği açıklanmadı. Ancak yemek zehirlenmelerinin sıkça rastlandığı Çin'de çubukların büyük ilgi göreceği tahmin ediliyor.  

http://www.digitaltrends.com/home/baidu-smart-chopsticks/ Yorum Yaz
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Lazeran 4 yıl
yağın sağlıklımı sağlıksız mı olduğunu nasıl ölçtüğünü merak ettim
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Fenomenon 4 yıl
kaşık ve çatal da yapmalarını bekliyoruz :)
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Okisht 4 yıl
harika olmuş
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dark_hell_86 4 yıl
başlığa bakarak ne saçma bir icat yahu diyecektim ki haberi okuyunca çok önemli ve gerekli bir icat olduğunu anladım. Uygulamada nasıldır bilemem ama özellikle yaşlılar, şeker hastaları ve kolestrol hastaları için ideal bir düşünce olmuş. geliştikçe daha da yararlı bir teknoloji olacağını düşünüyorum.
Yalnız her yanımız akıllı teknolojik araçlarla doldu. bileklik, saat, telefon, tablet, tv, buzdolabı, çamaşır makinesi, gözlük, ayakkabı. bir kişi hakkında veri toplamak isterseniz çok ideal bilgiler oluşur.
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Firaristt 4 yıl
Çin gibi bir ülkede uygun fiyatlı olursa gerçekten işe yarar bir teknoloji. İlk okuduğumda ne işe yarayacak derken aslında gerekli bir şey olduğunu anladım.
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cagan1234 4 yıl
Yemek zehirlenmesinden bahsedene kadar olay kötüydü son anda gerekli bir icat olduğuna karar verdim.
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