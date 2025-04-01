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    Anlık Bildirim

    Çinli Baidu, Dubai’de robot taksi hizmetini paylaşıyor

    Çinli Baidu şirketinin Apollo Go girişimi, Dubai emirliğinde robot taksi hizmetine başlıyor. Gelişmiş güvenlik sistemleri ile donatılmış 100 taksi ilk etapta yollara çıkacak.
    Dubai Tam Boyutta Gör
    Otonom araç sistemlerinin gelişmesi ile birlikte artık robot taksiler hayal olmaktan çıktı. ABD ve Çin hali hazırda robot taksiler konusunda da sıkı bir rekabet içerisinde. Bu rekabette global açılım da büyük önem taşıyor. 

    Çin’den önemli hamle

    Çinli Baidu şirketinin Apollo Go girişimi, Dubai Ulaşım Otoritesi ile bir anlaşma imzaladı. Anlaşma kapsamında Apollo Go, emirlik sınırları içerisinde otonom taksi hizmeti sunacak. Çin ve Hong Kong’da faaliyet gösteren Apollo Go için Dubai ilk global genişleme noktası olacak. 

    Projenin ilk aşamasında 2025 sonuna kadar 100 adet Apollo Go RT6 robot taksinin yollara çıkması planlanıyor. 2028 yılı sonunda ise 1000 araca ulaşma planı var. Böylece Dubai’nin 2030 yılına kadar ulaşımın yüzde 25’inin otonom hale gelmesi hedefine önemli bir katkı yapılmış olacak. 

    Geniş bir tecrübeye sahip olan Apollo Go, bugüne kadar otonom sürüş çalışmaları kapsamında 150 milyon güvenli mesafe kat etti ve 10 milyon sürüş gerçekleştirdi. Apollo Go RT6 hali hazırda girişimin en gelişmiş güvenlik çözümlerine sahip otonom aracı olarak dikkat çekiyor. 

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    S
    swordoftemple 22 saat önce

    ChatGPT doğru dinin İslam olduğunu söylüyor zaten.

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    TheJudgé 5 gün önce

    Joe bidenden iyi yürüyo

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